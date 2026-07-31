आधुनिकता की अंधी दौड़, महत्त्वाकांक्षाओं की चकाचौंध ने भारतीय समाज के उस सबसे मजबूत स्तंभ को झकझोर कर रख दिया है, जिसे कभी ‘संयुक्त और सुखी मध्यवर्गीय परिवार’ कहा जाता था। आज स्थिति यह है कि जिस मध्यवर्ग को समाज की रीढ़ माना जाता था, वह खोखला होता जा रहा है। घरों के भीतर भौतिक सुख-सुविधाओं के अंबार तो लग गए हैं, लेकिन आपसी संवाद, प्रेम, अपनापन और मानसिक शांति गायब होती जा रही है।
महंगाई के इस दौर में ज्यादा से ज्यादा कमाने की होड़ या मजबूरी, एकल परिवारों का बढ़ता चलन, शादी जैसी संस्था से युवाओं का मोहभंग, सड़कों पर उफनता आक्रोश और असफलता के डर से असमय टूटता बाल-मन आज के भारतीय मध्यवर्ग का एक ऐसा कड़वा सच बन चुका है, जिस पर गहराई से विचार करना और अपनी विचार-पद्धति को बदलना समय की सबसे बड़ी मांग है।
आज का मध्यवर्गीय परिवार ‘जीवन जीने’ के बजाय ‘जीवन चलाने’ के संघर्ष में उलझ चुका है। उपभोक्तावाद ने समाज में इस कदर पैर पसारे हैं कि हर व्यक्ति बेहतर कार, आलीशान घर, महंगे गैजेट और बच्चों के लिए महंगे निजी स्कूल की अभीप्सा रखने लगा है। इन चाहतों को पूरा करने के लिए पति-पत्नी, दोनों का नौकरी करना अनिवार्य हो जाता है।
सुबह की पहली किरण के साथ ही घरों में जो आपाधापी शुरू होती है, वह रात को सोने तक थमने का नाम नहीं लेती। कभी दादा-दादी या संयुक्त परिवार की छांव में पलने वाले बच्चे अब क्रेच या आया के भरोसे बड़े हो रहे हैं। यह स्थिति एक ऐसे तनाव को जन्म दे रही है, जहां समृद्धि तो बढ़ रही है, पर अपनों का साथ छूट रहा है।
शाम को जब परिवार के सदस्य घर लौटते हैं, तो संवाद की जगह मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप ले लेते हैं। इस अंधी दौड़ ने इंसान को भावनात्मक रूप से खाली कर दिया है।
पारंपरिक भारतीय समाज की पहचान उसकी सहृदयता और संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, जहां सुख और दुख मिलकर बांटे जाते थे। पिछले कुछ दशकों में यह ताना-बाना बिखर गया। पहले संयुक्त परिवार टूटे और फिर तीन सदस्यों वाले एकल परिवारों का चलन हुआ। अब समाज ‘एकाकी जीवन’ की तरफ बढ़ रहा है।
परिवार का आकार छोटा हो गया है और कुटुंब संबल बनने के बजाय दबाव बन गया है। ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर परोसी जाने वाली सामग्रियों ने लोगों के भीतर किसी भी रिश्ते में लंबे समय तक टिकने के धैर्य को खत्म कर दिया है।
बढ़ती क्रय शक्ति ने मध्यवर्ग के हाथों में गाड़ियां, महंगे साधन और पैसा तो दे दिया, लेकिन इसके साथ ही समाज में एक अदम्य अहं को भी जन्म दिया है। हर व्यक्ति मानो यह मानकर चल रहा है कि वह हर काम में सक्षम है, सर्वज्ञाता है और उसे किसी की सलाह या रोक-टोक की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस अति-आत्मविश्वास ने लोगों के भीतर एक खतरनाक उग्रता भर दी है। मामूली-सी कहा-सुनी मिनटों में जानलेवा हिंसा में बदल जाती है। इस तरह की वारदात इस बात का प्रमाण हैं कि आज के इंसान के भीतर का धैर्य पूरी तरह चुक चुका है।
इस बदलते सामाजिक परिदृश्य का सबसे विचलित करने वाला पहलू हमारे घरों में पल रही नई पीढ़ी से जुड़ा है। बहुत से परिवारों में बच्चे अत्यधिक लाड़-प्यार के साए में पलते हैं। उन्हें हर सुख-सुविधा बिना किसी मेहनत के थाली में परोसकर दे दी जाती है। माता-पिता की यह अति-संरक्षणवादी सोच अनजाने में बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर बना रही है।
ये बच्चे जीवन की वास्तविक कठिनाइयों, असफलताओं और संघर्षों का सामना करने के लिए कभी तैयार ही नहीं हो पाते। इन्हें कभी ‘न’ सुनने की आदत नहीं होती। नतीजतन, जब ये पढ़ाई, करियर या रिश्तों की दुनिया में कदम रखते हैं और जरा-सी भी प्रतिकूल परिस्थिति या विफलता इनके सामने आती है, तो इनका कमजोर मानसिक ढांचा उसे झेल नहीं पाता।
आज के किशोर सहनशक्ति के अभाव में इतने हताश हो जाते हैं कि अपने अमूल्य जीवन को भी समाप्त करने जैसा आत्मघाती कदम उठा लेते हैं।
हमारा राष्ट्र और समाज बहुत विशाल है। अगर हर बच्चा केवल आईएएस, इंजीनियर या डॉक्टर बनने की होड़ में ही लग जाएगा, तो इस विशाल देश के बाकी महत्त्वपूर्ण काम कैसे चलेंगे? एक जीवंत समाज को चलाने के लिए हर हुनर समान रूप से आवश्यक है।
शिक्षकों, वकीलों, स्वास्थ्यकर्मियों, उद्यमियों और अन्यान्य पेशों को भी समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और इन पेशों में कार्यरत लोगों की आमदनी भी इतनी हो, ताकि उनका सम्मान बरकरार रहे और युवा निस्संकोच इन्हें चुन सकें। जब तक समाज में हर कार्य और श्रम को उचित सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम एक असंतुलित और हतोत्साहित समाज बने रहेंगे।
माता-पिता को भी अपने बच्चों के कंधों से अपनी अधूरी आकांक्षाओं का बोझ हटाना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के इस दौर में असफलता केवल एक सांख्यिकीय सच है। ऐसे समय में अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे बच्चे के लिए न्यायाधीश नहीं, बल्कि भावनात्मक ढाल बनें।
हमें बच्चों के मन में यह बात गहराई से बैठानी होगी कि परीक्षा केवल एक पड़ाव है, पूरे जीवन की अंतिम कसौटी नहीं। अगर एक दरवाजा बंद होता है, तो असीम संभावनाओं के सौ नए रास्ते भी खुलते हैं।
जब हम बच्चों को असफल होने पर भी गले लगाना सीख जाएंगे, सड़कों पर अपने उग्र अहंकार को पीछे छोड़ देंगे, ‘कम’ में भी ‘संतोष’ की कला सीख लेंगे और अपने से कम काबिल, कम पढ़े-लिखे और अवसरों से वंचित लोगों का भी सम्मान करना शुरू कर देंगे, तभी हमारे घर सचमुच ‘सुख के आशियाने’ बन पाएंगे। बदलाव की शुरुआत किसी बाहरी नीति से नहीं, बल्कि हमारे अपने घर से होगी।