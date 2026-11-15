Indian Economy: भारत की आर्थिक विकास यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर है, जहां केवल बढ़ता उपभोग हमारी सफलता का पर्याप्त पैमाना नहीं हो सकता। ‘प्राइस’ के उपभोक्ता अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण के अनुसार, 2020-21 में भारत का मध्यवर्ग लगभग 43.2 करोड़ लोगों का था, जो उस समय देश की आबादी का करीब 31 फीसद था।

इसी अध्ययन का अनुमान है कि 2046-47 तक यह संख्या लगभग 101.5 करोड़ हो सकती है। यह भविष्य का अनुमान है, वर्तमान की वास्तविक गणना नहीं। फिर भी यह भारत की आर्थिक संभावनाओं का संकेत देता है। मगर इस विस्तार के साथ एक बुनियादी प्रश्न जुड़ा है कि क्या भारत का मध्यवर्ग केवल अधिक खरीदने वाला समाज बनेगा, या बचत, निवेश और संपत्ति निर्माण के माध्यम से आर्थिक रूप से सुरक्षित भी होगा?

जो आबादी आज इस वर्ग से बाहर है, उसे इसमें शामिल करने का रास्ता क्या होगा? भारत को इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ खोजना होगा। मौजूदा मध्यवर्ग को उपभोक्ता से निवेशक बनाना होगा और किसानों, असंगठित श्रमिकों, छोटे उद्यमियों तथा महिलाओं के लिए अवसर पैदा करके एक नया मध्यवर्ग तैयार करना होगा।

उपभोग के साथ बचत

उपभोग आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण आधार है। बढ़ती आय से बाजार का विस्तार होता है, उत्पादन बढ़ता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अगर परिवार की आय का अधिकांश हिस्सा उपभोग में ही खर्च हो जाए और बचत तथा निवेश सीमित रहें, तो आर्थिक सुरक्षा कमजोर बनी रहती है। इसलिए भारत को उपभोग के साथ नियमित केंद्रीय बजट में एक नई राष्ट्रीय बचत एवं निवेश योजना शुरू की जानी चाहिए।

इसके अंतर्गत कर्मचारियों की प्रत्येक वार्षिक वेतन वृद्धि का (उदाहरण के लिए 20 फीसद हिस्सा) स्वत: दीर्घकालीन बचत खाते में जमा किया जाए। यह व्यवस्था वेतन वृद्धि के साथ बचत को भी बढ़ाएगी। कर्मचारियों को बैंक जमा, आवर्ती और सावधि जमा, सरकारी प्रतिभूतियों, सार्वजनिक भविष्य निधि, पेंशन योजनाओं और विविधीकृत निवेश कोषों में से अपनी पसंद का विकल्प चुनने की सुविधा मिले। जीवन और स्वास्थ्य बीमा को वित्तीय सुरक्षा के विकल्प के रूप में जोड़ा जाए, हालांकि इन्हें निवेश का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

इस योजना को आकर्षक बनाने के लिए सरकार निर्धारित सीमा तक अतिरिक्त ब्याज दे और इसके लिए केंद्रीय बजट में अलग वित्तीय प्रावधान करे। पात्र खातों पर एक निश्चित सीमा तक ब्याज और प्रतिफल को आयकर से मुक्त किया जाए तथा स्रोत पर कर कटौती न हो। ये दोनों अलग-अलग प्रावधान हों। वार्षिक योगदान और आय की सीमा निर्धारित की जाए तथा पांच से आठ वर्ष की न्यूनतम अवधि रखी जाए। गंभीर बीमारी, बेरोजगारी और अन्य असाधारण परिस्थितियों में सीमित निकासी की अनुमति हो।

बाजार आधारित निवेश में प्रतिफल की कोई गारंटी न हो, यह भी स्पष्ट किया जाए। ब्रिटेन की कार्यस्थल पेंशन व्यवस्था में स्वचालित नामांकन के माध्यम से 2025 में लगभग 90 फीसद पात्र कर्मचारी पेंशन बचत कर रहे थे। भारत भी इस अनुभव से सीखकर बचत को नियमित आर्थिक व्यवहार बना सकता है। उद्देश्य केवल पैसा जमा करना नहीं, बल्कि परिवारों को वित्तीय संपत्ति का स्वामी बनाना होना चाहिए।

नई बनती जमीन

दूसरे मध्यवर्ग के निर्माण में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी निर्णायक हो सकती है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, शहरी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 28 फीसद थी, जबकि पुरुषों की 75.6 फीसद थी। यह अंतर महिलाओं की आर्थिक क्षमता को नियमित आय में बदलने की बड़ी संभावना दिखाता है।

बड़े प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए चरणबद्ध महिला रोजगार लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और उनकी नियमित समीक्षा हो। सुरक्षित परिवहन, शिशु देखभाल केंद्र, लचीले कार्य घंटे और मातृत्व के बाद काम पर लौटने के अवसर सुनिश्चित किए जाएं। पहली बार नौकरी या पेशेवर स्वरोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास और वित्तीय सहायता दी जाए।

अगर किसी महिला की नई आय से उसका परिवार मध्यवर्ग की आय सीमा में प्रवेश करता है, तो उसे लक्षित सहायता मिलनी चाहिए। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कम ब्याज पर ऋण, ब्याज सहायता और पात्रता के अनुसार बिना संपत्ति गिरवी रखे ऋण की सुविधा दी जा सकती है।

आवश्यक घरेलू उपकरणों और बच्चों की शिक्षा से जुड़े सामान की निर्धारित न्यूनतम खरीद पर सीमित छूट या खरीद वाउचर भी दिए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य अनावश्यक उपभोग बढ़ाना नहीं, बल्कि पहली बार नियमित आय अर्जित करने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिरता मजबूत करना होना चाहिए।

गांवों में मध्यवर्ग

भारत का नया मध्यवर्ग केवल शहरों में रोजगार पैदा करके नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए गांवों की आर्थिक संरचना में बदलाव आवश्यक है। किसानों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें उत्पादन से आगे प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और विपणन की गतिविधियों से जोड़ना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यम मिशन शुरू किया जा सकता है।

प्रत्येक जिले की स्थानीय क्षमता के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हस्तशिल्प, कृषि उपकरण, वस्त्र, भंडारण और ग्रामीण सेवाओं के उद्यम विकसित किए जाएं। इस मिशन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है। वे तकनीकी प्रशिक्षण, साझा उत्पादन केंद्र, आधुनिक उपकरण, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराने में भागीदार बनें। उनकी खरीद व्यवस्था में योग्य स्थानीय उद्यमों को अवसर मिले।

किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी संस्थाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इससे जोड़ा जाए। चीन के नगर एवं ग्राम उद्यमों का अनुभव बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि रोजगार बड़े पैमाने पर पैदा किया जा सकता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार, वहां ऐसे उद्यमों में रोजगार 1978 के लगभग 2.8 करोड़ से बढ़कर 2008 में 15.4 करोड़ हो गया था। भारत को इस अनुभव से सीखते हुए अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ग्रामीण उद्यमों का नेटवर्क विकसित करना चाहिए।

असंगठित क्षेत्र की शक्ति

असंगठित क्षेत्र को केवल पंजीकरण और कर व्यवस्था के दायरे में लाना पर्याप्त नहीं है। छोटे दुकानदारों, कारीगरों, घरेलू उद्योगों और सूक्ष्म उद्यमियों की उत्पादकता बढ़ाना अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके लिए राष्ट्रीय आर्थिक विस्तार नीति बनाई जाए। सहायता चाहने वाले उद्यमियों की आय, कारोबार, कौशल, ऋण और विकास क्षमता का सरल आर्थिक आकलन किया जाए। यह प्रक्रिया कर वसूली या दंडात्मक जांच का माध्यम न बने, बल्कि उनकी वास्तविक जरूरतों को समझने का आधार हो।

वित्तीय सहायता से पहले संबंधित प्रशिक्षण और व्यावहारिक व्यवसाय योजना अनिवार्य हो। इसके बाद उपकरण खरीदने के लिए पूंजी, सस्ती कार्यशील पूंजी, ब्याज सहायता, अनुदान और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाए। सहायता चरणबद्ध हो और उसके परिणामों का मूल्यांकन किया जाए।

भारत की अगली आर्थिक छलांग केवल बाजार के विस्तार से नहीं आएगी। वह तब आएगी जब मौजूदा मध्यवर्ग अपनी आय का एक हिस्सा निवेश और संपत्ति निर्माण में लगाएगा और आज का आर्थिक रूप से कमजोर परिवार नियमित आय, उद्यमिता और वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से मध्यवर्ग में प्रवेश करेगा।

विकसित भारत 2047 का सपना तभी व्यापक आर्थिक वास्तविकता बनेगा, जब देश केवल अधिक उपभोग करने वाला नहीं, बल्कि अधिक बचत करने वाला, निवेश करने वाला और उद्यम स्थापित करने वाला समाज बनेगा। यही मध्यवर्ग को निवेशक बनाने और दूसरा पैदा करने का वास्तविक आर्थिक अर्थ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था बेशक महंगाई से जूझ रही हो और रिजर्व बैंक के रेपो दर बढ़ाए जाने की स्थिति का सामना रह रही हो, लेकिन अक्तूबर माह में भारत का वस्तुओं का निर्यात सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, गत माह वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 49.47 अरब डालर हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 34.11 अरब डालर था। पढ़िए पूरी खबर…