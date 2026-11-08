देश में विकास के लिए एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक गलियारे और नए शहर जरूरी हैं, लेकिन इनके विस्तार की कीमत खेती की जमीन चुका रही है। सड़क और उद्योगों के लिए खेत अधिग्रहीत हो रहे हैं, वहीं पारिवारिक बंटवारे से जोतें छोटी होती जा रही हैं। कृषि जनगणना 2015-16 के मुताबिक, औसत परिचालन जोत 1970-71 के 2.28 हेक्टेयर से घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गई थी।

कुल जोतों में छोटे और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी 86.2 फीसद थी। छोटी जोत के साथ बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल और मजदूरी की बढ़ती लागत किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। फसल तैयार होने पर भी उचित कीमत की गारंटी नहीं होती। भंडारण और बाजार तक सीमित पहुंच के कारण छोटे किसानों को कई बार उपज औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ती है।

छोटी जोत और घटती आमदनी किसान को जमीन बेचने की ओर धकेलती है। परिवार की जरूरतों और आर्थिक संकट के बीच खेत का छोटा टुकड़ा ही उसके पास आखिरी विकल्प बचता है। जमीन हाथ से निकलने के साथ उसकी आजीविका ही नहीं, खेती से जुड़ी पहचान भी छूट जाती है। ऐसे में सवाल है कि बढ़ती लागत और अनिश्चित कीमतों के बीच छोटी जोत वाला किसान अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएगा? खेती की जमीन और जोतों के लगातार सिमटने के बीच देश में कृषि का भविष्य कितना सुरक्षित है?

पलायन की मजबूरी

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 77वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार, 2018-19 में एक कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी। इसमें फसल की खेती से 3,798 और पशुपालन से 1,582 रुपये मिले। यानी खेती और पशुपालन से कुल आय महज 5,380 रुपये रही। बाकी आमदनी मजदूरी-वेतन, गैर-कृषि कारोबार और जमीन पट्टे पर देने से हुई। आंकड़े बताते हैं कि खेती अब किसान परिवार की आजीविका का आधार नहीं रह गई है। ऐसे में किसान परिवारों के युवाओं के लिए रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन मजबूरी बन जाता है।

भूमि अधिग्रहण किसानों के लिए दोहरी मार साबित हो रहा है, जो उससे खेती और आय का स्थायी साधन छीन लेता है। सरकार मुआवजा देती है, लेकिन क्या एकमुश्त रकम पीढ़ियों की आमदनी की भरपाई कर सकती है? इससे मकान या कारोबार तो बनाया जा सकता है, लेकिन नियमित आय की गारंटी नहीं मिलती। आखिर जमीन की कीमत चुकाकर क्या उससे जुड़ी पीढ़ियों की आजीविका का भी हिसाब चुकता हो जाता है?

2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में बहुफसली सिंचित जमीन के अधिग्रहण पर विशेष प्रतिबंध हैं। हालांकि, सड़क, रेलवे और राजमार्ग जैसी परियोजनाओं को कुछ प्रतिबंधों से छूट दी गई। यानी इन परियोजनाओं के लिए साल में दो-तीन फसलें देने वाली जमीन भी अधिग्रहीत की जा सकती है। किसान विरोध करे या अदालत जाए, जनहित के नाम पर अधिग्रहण कानूनी मान लिया जाता है और उसे जमीन छोड़नी पड़ती है। मुआवजा देकर उसे अपने भविष्य की चिंता खुद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। विकास की इन परियोजनाओं में जमीन की कीमत तो तय हो जाती है, लेकिन किसान के भविष्य का हिसाब कौन रखता है?

अधूरे आंकड़ों के सहारे

इस बहस को आंकड़ों की कमी और गंभीर बनाती है। बजट सत्र में राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि कृषि भूमि के गैर-कृषि इस्तेमाल का राज्यवार समेकित आंकड़ा केंद्र के पास नहीं है। ऐसे में सवाल है कि अधूरे आंकड़ों के सहारे कृषि भूमि के संरक्षण की प्रभावी नीति कैसे बनेगी? जिस जमीन पर देश की खाद्य जरूरतें निर्भर हैं, उसके लगातार बदलते इस्तेमाल का पूरा हिसाब तक हमारे पास नहीं है।

छोटे किसानों को संगठित करने के लिए सरकार ने 2020 में 10 हजार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने की योजना शुरू की। इनके जरिए किसान मिलकर कृषि सामग्री खरीदते और उपज बेचते हैं। अगस्त 2026 तक सभी एफपीओ गठित हो गए, लेकिन आर्थिक मजबूती दूर रही। 2024-25 के ऑडिट में 6,964 एफपीओ का सालाना कारोबार पचास लाख रुपये तक सीमित था। वहीं, 2026 के सर्वे में 70 फीसद को संस्थागत कर्ज नहीं मिला। यानी संगठन बनाने का लक्ष्य तो पूरा हुआ, लेकिन किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की मंशा अभी जमीन पर नहीं उतर पाई है।

हाशिये पर किसान

दूसरी ओर, सरकार कृषि क्षेत्र में निजी निवेश और बड़ी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार ने 2018 में राज्यों के लिए ‘मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट’ यानी आदर्श कृषि अनुबंध अधिनियम जारी किया था। इसमें किसान और कंपनी के बीच फसल की मात्रा, गुणवत्ता और कीमत को लेकर पहले से समझौते, कंपनी द्वारा तय उपज की खरीद और विवाद निपटाने की व्यवस्था का प्रावधान था। साथ ही, कंपनी को किसान की जमीन का मालिकाना हक या कब्जा देने पर रोक थी। मगर क्या जमीन का मालिकाना हक किसान के पास रहने भर से खेती पर उसका नियंत्रण भी सुरक्षित रहता है? बीज, तकनीक, उत्पादन और फसल की खरीद से जुड़ी शर्तें कंपनियां तय करने लगें, तो किसान की निर्णय लेने की स्वतंत्रता कितनी बचती है?

अमेरिका का उदाहरण इस बहस को नया संदर्भ देता है। ‘द लैंड रिपोर्ट’ के 2021 के आकलन के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स के पास करीब 2.42 लाख एकड़ कृषि भूमि है। एक व्यक्ति के पास इतनी बड़ी कृषि भूमि का मालिकाना हक होना जमीन के केंद्रीकरण और बड़े निवेशकों के बढ़ते नियंत्रण को लेकर चर्चा का विषय है। निजी निवेश को बढ़ावा देने के बीच भारतीय किसानों के मन में यह आशंका स्वाभाविक है कि कहीं बड़े निवेशकों का बढ़ता दखल उन्हें धीरे-धीरे अपनी ही जमीन के मालिकाना हक से वंचित न कर दे।

परनिर्भरता के जोखिम

सन 1960 के दशक में देश के सामने करोड़ों लोगों का पेट भरने की चुनौती थी। सूखे और खाद्यान्न संकट के बीच विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ी और खाद्य आपूर्ति का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए भी हुआ। इस अनुभव ने खाद्य आत्मनिर्भरता का महत्त्व समझाया। हरित क्रांति, किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों के योगदान और सरकारी प्रयासों से भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। आज हालात ये हैं कि सीमांत किसान अपने परिवार की सालभर की अनाज की जरूरत तक पूरी नहीं कर पा रहे, तो खाद्य सुरक्षा की रीढ़ बनी खेती कब तक टिक पाएगी?

घटती जोत, भूमि अधिग्रहण, खेती से किसानों का मोहभंग और कृषि भूमि का बढ़ता व्यावसायिक इस्तेमाल इस चुनौती को और गंभीर बना रहे हैं। क्या देश खाद्यान्न के लिए फिर दूसरे देशों पर निर्भर होने का जोखिम उठा सकता है? जिस आत्मनिर्भरता तक पहुंचने में दशकों लगे, क्या खेती का कमजोर होता आधार उसे फिर संकट में डाल सकता है?

विकास के नाम पर खेतों का सिमटना, खेती से घटती आमदनी और नई पीढ़ी का खेती से दूर होना महज आर्थिक बदलाव नहीं, देश की खाद्य सुरक्षा और खेती के भविष्य से जुड़ा सवाल है। आखिर कब तक किसान अपनी जमीन छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाते रहेंगे? सड़कें, उद्योग और नए शहर जरूरी हैं, लेकिन क्या किसान की जमीन और आजीविका भी विकास की प्राथमिकता में हैं? कृषि में निजी निवेश जरूरी हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत किसान अपने अधिकार खोकर क्यों चुकाए? जिस किसान की मेहनत से देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना, आज उसी की खेती और भविष्य कितना सुरक्षित है?