भारत को विश्व पटल पर सबसे युवा देश होने का गौरव हासिल है, लेकिन युवाओं की इस विशाल आबादी को वास्तविक जनसांख्यिकीय लाभांश में बदलना आज सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल उसकी जनसंख्या के आकार से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उस आबादी का कितना बड़ा हिस्सा शिक्षित, हुनरमंद और आर्थिक रूप से उत्पादक है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट कार्यबल, वर्तमान शिक्षा प्रणाली और युवाओं की जमीनी सच्चाई का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखती है।

इसके मुताबिक, देश के पंद्रह से उनतीस वर्ष के आयु वर्ग के लगभग पौने नौ करोड़ युवा एक ऐसी निष्क्रिय अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो न तो किसी औपचारिक शिक्षा का हिस्सा हैं, न किसी प्रकार के रोजगार से जुड़े हैं और न ही भविष्य के लिए कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह आंकड़ा देश की उस विशाल ऊर्जा की ओर सीधा इशारा करता है जो हमारी व्यवस्थागत कमियों और दिशाहीनता के कारण अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से वंचित रह गई है।

जब किसी विकासशील देश के करोड़ों युवा न तो भविष्य को संवारने के लिए पढ़ाई कर रहे हों और न कोई नया हुनर सीख रहे हों, तो यह स्थिति एक गहरे सामाजिक और आर्थिक संकट की आहट होती है। युवावस्था वह पड़ाव है, जिसमें इंसान की रचनात्मकता, कुछ नया सीखने की ललक और शारीरिक ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है।

यदि इस असीम ऊर्जा को सही दिशा और अवसर न मिले, तो यह हताशा, भटकाव और अंततः गहरी निराशा में बदल जाती है। एक निष्क्रिय युवा केवल अपने परिवार पर आर्थिक बोझ ही नहीं बनता, बल्कि वह धीरे-धीरे हीन भावना का शिकार होकर समाज की मुख्यधारा से कटने लगता है। इससे पूरे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की रफ्तार स्वाभाविक रूप से बाधित होती है।

इस संकट का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि निष्क्रिय युवाओं में से लगभग अठासी फीसद हिस्सा युवतियों और महिलाओं का है, जो केवल घरेलू जिम्मेदारियों की चहारदीवारी और सामाजिक बंधनों में उलझ कर रह गई हैं। हमारे सामाजिक ताने-बाने में घर-परिवार की देखरेख, बच्चों और बुजुर्गों की सेवा का भार मुख्य रूप से महिलाओं पर ही डाल दिया जाता है। इसके कारण वे अपने करियर, उच्च शिक्षा या कौशल विकास के अवसरों से पूरी तरह कट जाती हैं।

जब देश की आधी आबादी को घर की दहलीज के भीतर सीमित कर उसे मुख्यधारा की आर्थिक उत्पादकता से दूर कर दिया जाएगा, तो कोई भी राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास की वैश्विक दौड़ में कैसे आगे बढ़ सकता है? महिलाओं को इस सामाजिक और आर्थिक चक्रव्यूह से बाहर निकाले बिना और उनके हाथों में हुनर दिए बिना सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करना पूरी तरह बेमानी है।

आज हर साल लाखों युवा स्नातक की डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब वे नौकरी की तलाश में वास्तविक रोजगार बाजार में उतरते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी डिग्री और उद्योगों की वास्तविक मांग के बीच कितनी बड़ी खाई है। रिपोर्ट के अनुसार केवल सवा आठ फीसद स्नातक ही ऐसे हैं जिन्हें उनकी शैक्षणिक योग्यता और डिग्री के अनुरूप कार्य मिल पा रहा है।

इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि हमारे अधिकांश शिक्षण संस्थान अब केवल ऐसी फैक्टरी बन कर रह गए हैं जो हर साल डिग्रियां तो थोक में बांट रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी के हाथों में वह व्यावहारिक और तकनीकी हुनर नहीं दे पा रहे हैं जो आज के तेजी से बदलते आधुनिक उद्योगों की पहली शर्त है। हमारी परीक्षा प्रणाली आज भी मुख्य रूप से रटने की क्षमता और स्मृति का मूल्यांकन करती है, न कि किसी वास्तविक समस्या को सुलझाने के व्यावहारिक कौशल या तकनीकी दक्षता का।

निम्न और मध्य आय वर्ग के परिवारों के लिए अपने बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई कराना ही एक बड़ा आर्थिक बोझ होता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अलग से फीस देकर कोई तकनीकी प्रशिक्षण या व्यावसायिक हुनर सीखने की बात आती है, तो अधिकांश युवा इस खर्च को उठाने में असमर्थ होते हैं। आज निजी संस्थानों में उच्चस्तरीय कौशल प्रशिक्षण की फीस इतनी अधिक है कि गरीब या साधारण परिवार का युवा वहां दाखिला लेने का सपना भी नहीं देख सकता।

नतीजा यह कि ऐसे युवा बिना किसी विशेष कौशल के मजबूरी में कम वेतन वाली छोटी-मोटी नौकरियां करने लगते हैं, जहां न तो नौकरी की कोई सुरक्षा होती है, न सम्मानजनक वेतन होता है और न ही भविष्य में आगे बढ़ने का कोई अवसर। कुछ समय बाद हताश होकर वे काम छोड़ देते हैं और बेरोजगारों की लंबी कतार का हिस्सा बन जाते हैं।

अगर हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो युवाओं के इस भटकाव को तत्काल दूर करना होगा। केवल डिग्रियां बांटने से देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसके लिए युवाओं के हाथों को व्यावहारिक कौशल से जोड़ना अनिवार्य होगा। नीति आयोग ने इस विसंगति को दूर करने के लिए स्कूली और उच्च शिक्षा में बुनियादी बदलावों की वकालत की है। सबसे पहली जरूरत यह है कि कौशल विकास को कॉलेज स्तर तक टालने के बजाय स्कूली शिक्षा से ही अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। छठी कक्षा से ही बच्चों को सामान्य रोजगारपरक कौशल का बुनियादी ज्ञान दिया जाना चाहिए।

जब बच्चा छोटा होता है, तभी से उसके मन में यह बात बैठाई जानी चाहिए कि अपने हाथों से तकनीकी काम करना या कोई हुनर सीखना कोई छोटा काम नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जब कोई विद्यार्थी स्कूली शिक्षा पूरी कर बाहर की दुनिया में कदम रखे, तो वह किसी न किसी हुनर में पारंगत हो चुका हो। स्कूली स्तर पर इस तरह के व्यावहारिक बदलाव से समाज में शारीरिक श्रम और कौशल कार्यों के प्रति जो एक हीन भावना है, वह भी जड़ से खत्म होगी और समाज में श्रम की गरिमा स्थापित होगी।

वैश्विक परिदृश्य में तकनीक की दुनिया आज तेजी से बदल रही है। आने वाला कल उन पारंपरिक नौकरियों का बिल्कुल नहीं है जिन्हें हम पिछले कई दशकों से देखते आ रहे हैं। आज पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरित ऊर्जा, जिसे ‘ग्रीन जॉब्स’ कहते हैं, उसका पूरी दुनिया में तेजी से विस्तार हो रहा है। सौर ऊर्जा पैनलों का रख-रखाव, पवन ऊर्जा संयंत्रों का संचालन, इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण और उनकी मरम्मत, आधुनिक कृषि तकनीक और डेटा प्रबंधन जैसे नए और उभरते हुए क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

इसलिए आवश्यक है कि हमारे कौशल विकास केंद्र और सभी शिक्षण संस्थान भविष्य की इन तकनीकी जरूरतों को समय रहते भांप लें और नए क्षेत्रों के अनुरूप अपने पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाएं। यदि हम आज भी पुरानी तकनीकों का ही प्रशिक्षण देते रहे, तो बाजार में उसकी कोई मांग नहीं होगी और हमारे युवा बेरोजगार ही रहेंगे।