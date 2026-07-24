नदियों का घटता जल स्तर गंभीर चिंता का विषय है। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन और पानी के अत्यधिक दोहन के कारण पैदा हो रही है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की प्रमुख नदियों के बेसिन की क्षमता तेजी से गिरी है। कुछ प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है। इस श्रेणी में नर्मदा नदी को देखें, तो जबलपुर में इसके जल स्तर में भारी कमी आई है। ग्वारीघाट और बरगी जैसे क्षेत्रों में पानी काफी कम हो गया है। अलग-अलग हिस्सों में पानी का स्तर एक से तीन मीटर तक कम हुआ है, जिससे कई जगहों पर घाट और टापू नजर आने लगे हैं।

दिल्ली और हरियाणा में भी यमुना का जल स्तर अक्सर अपने सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है, जिससे जल शोधन संयंत्रों की क्षमता प्रभावित होती है। गर्मियों में भूजल का स्तर लगभग पचास फीसद तक कम हो जाता है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच बहने वाली महानदी का प्रवाह भी अपेक्षाकृत कम हुआ है और इसके बेसिन में भी पानी का स्तर पचास फीसद से भी कम दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों कावेरी और कृष्णा के जल स्तर में पिछले वर्ष की तुलना में भारी गिरावट (लगभग 33 फीसद) दर्ज की गई है। अपर्याप्त वर्षा और अत्यधिक गर्मी के कारण दक्षिणी क्षेत्र के प्रमुख जलाशयों में जल स्तर घटकर उनकी कुल क्षमता का मात्र बीस फीसद रह गया है।

जल स्तर में कमी के कारणों में कम वर्षा और जलवायु परिवर्तन अधिक जिम्मेदार हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि और कम वर्षा के कारण प्राकृतिक जल चक्र प्रभावित हो रहा है। इससे नदियों को पर्याप्त वर्षा जल नहीं मिल पाता। वहीं बांधों ने भी स्थिति बिगाड़ी है। इससे जलग्रहण क्षेत्र कम हुआ है। दरअसल, नदियों पर अधिक बांध बनाने और जलग्रहण क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है।

एक समस्या अनियंत्रित सिंचाई की भी है। गौरतलब है कि कृषि में भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है, जो कई बार नदियों के प्राकृतिक प्रवाह से ही खींच लिया जाता है, जिससे जल स्तर तेजी से गिरता है। वहीं बोरवेल और नलकूपों के माध्यम से अत्यधिक भूजल निकालने के कारण नदियों का प्राकृतिक जलभरण घट जाता है। इससे गर्मी के महीनों में नदियों का पानी सूखने लगता है। कारखानों के लिए नदियों से बड़ी मात्रा में पानी निकाले जाने से भी असर पड़ा है। दूषित पानी वापस छोड़ने से जल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों घटती हैं।

इसके अलावा, पानी का एक वस्तु के रूप में जिस तरह से कारोबार शुरू हुआ है, यह भी चिंता का विषय है। मीठे जल के स्रोतों में भारी कमी के कारण अब पानी को बोतलों और टैंकरों में भरकर बेचा जाने लगा है। मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में तो पानी बेचना एक आम बात हो गई है। शहरी लोग अपने दैनिक उपभोग के लिए भी पानी खरीदते हैं। पानी को वस्तुओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे यह आशंका पैदा हो गई है कि बाजार पानी की कमी के प्रभावों को और बढ़ा सकता है।

शहरों से गुजरने वाली नदियों का पानी अब इतना प्रदूषित हो चुका है कि उसका दैनिक क्रियाकलापों में भी उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि बड़ी नदियों में शहरों का गंदा पानी छोड़ा जाना भी प्रायोजित प्रतीत होता है, ताकि पानी के व्यापार को बढ़ावा मिल सके।

जिन देशों में मीठे जल के स्रोत नहीं हैं, वहां समझ आता है कि पानी का व्यापार हो। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां मीठे जल के पर्याप्त स्रोत रहे हैं, उनमें कमी आना और पानी का बढ़ता कारोबार अपने पीछे कई सवाल खड़े करता है। नदियों को प्रायोजित तरीकों से प्रदूषित किए जाने की आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या इसलिए कि लोग नदी के पानी का सीधे इस्तेमाल न कर सकें? मीठे जल की अन्य देशों में अधिक मात्रा में आपूर्ति क्यों की जा रही है? जगह-जगह बोरिंग की इजाजत देने का मतलब है कि इससे भूजल स्तर लगातार कम होता जाएगा।

आज विश्व की जनसंख्या लगभग आठ अरब है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट के बीच पानी की बढ़ती मांग इस समय बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दूसरी ओर, शहरीकरण से पानी की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। दोनों ही जल संकट के प्रमुख कारण हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जल आपूर्ति अनिश्चित है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में जल संकट पैदा हुआ और यह चरम सूखे, खराब जल प्रबंधन तथा अत्यधिक खपत के कारण पीने के पानी की कमी का सामना करने वाला पहला बड़ा शहर बना। चीन में भी पानी की कमी का खतरा मंडरा रहा है।

हर साल युद्ध और अन्य प्रकार की हिंसा से होने वाली मौतों से कहीं अधिक लोगों की जान जल प्रदूषण की वजह से जाती है। पृथ्वी के जल का केवल एक फीसद से भी कम हिस्सा हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसलिए मानवीय गतिविधियां हमारे जल संसाधनों के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। जल प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जिनमें अपशिष्ट जल खास तौर पर शामिल है। विश्व में अस्सी फीसद से अधिक अपशिष्ट जल बिना शोधित हुए नदियों में वापस चला जाता है। वहीं कीटनाशक और विषैले रसायन भूजल तथा आसपास के जल स्रोतों में रिस जाते हैं। परिणामस्वरूप, बहुमूल्य जल संसाधन दूषित हो जाते हैं। इससे पीने के पानी की उपलब्धता कम होती जाती है।

कहा जा सकता है कि जलवायु में हो रहे उथल-पुथल के बीच सूखा एक प्राकृतिक घटना है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में एक निश्चित अवधि के लिए शुष्क परिस्थितियां और वर्षा की कमी बनी रहती है। हालांकि वर्षा की मात्रा विभिन्न क्षेत्रों और वर्ष के अलग-अलग समय में स्वाभाविक रूप से भिन्न हो सकती है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वर्षा के स्वरूप को बदल रहे हैं। बढ़ते तापमान का मतलब है कि मिट्टी में मौजूद नमी तेजी से वाष्पित हो जाती है और भीषण लू चलने से सूखे की स्थिति और बिगड़ जाती है। इससे जल संकट बढ़ता है।

जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन में गड़बड़ी और अत्यधिक खपत के कारण विश्व के कई हिस्सों में जल संकट उत्पन्न हो रहा है। ये परिस्थितियां अगर लगातार बनी रहीं, तो भारत में भी समुद्री जल को शोधित करके पीने की नौबत आ सकती है। जल संकट के दुष्परिणाम खाद्य असुरक्षा से लेकर मानवीय संघर्षों में वृद्धि के रूप में सामने आ सकते हैं। ऐसे में वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण के महत्त्व को समझा जा सकता है। आज पृथ्वी का कोई भी महाद्वीप जल संकट से अछूता नहीं रहा है, विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में। अनुमान है कि आने वाले समय में विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। यह चिंताजनक प्रवृत्ति कई लोगों को यह प्रश्न पूछने पर मजबूर कर रही है कि भविष्य में जल की उपलब्धता की सीमा क्या होगी?