मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसे कई दौर आए हैं, जब युद्ध, हिंसा और शक्ति-संघर्ष ने यह आभास कराया कि मानो संवाद, सहिष्णुता और विवेक जैसी अवधारणाएं अप्रासंगिक हो गई हैं। मगर हर बार इतिहास ने यही प्रमाणित किया कि अंतत: स्थायी विजय उस समाज की हुई, जिसने संघर्ष की नहीं, बल्कि संवाद की भाषा को अपनाया। आज भी विश्व एक ऐसे ही संक्रमणकाल से गुजर रहा है।

अनेक भू-राजनीतिक संघर्षों, बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा, आर्थिक अनिश्चितता और कूटनीतिक अविश्वास के बीच मानवता फिर उसी प्रश्न के सामने खड़ी है कि क्या सभ्यता का भविष्य हथियारों के भरोसे सुरक्षित होगा या संवाद और समन्वय के जरिए शांति कायम करने से? पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य लगातार अस्थिर हुआ है।

एक ओर यूरोप में युद्ध और तनाव का वातावरण बना हुआ है, तो दूसरी ओर पश्चिम एशिया लंबे समय से टकराव एवं प्रतिरोध की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। इन संघर्षों ने केवल सीमाओं और सेनाओं को प्रभावित नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया को आर्थिक, सामाजिक और मानवीय स्तर पर झकझोर दिया है।

ऊर्जा संकट, आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान, बढ़ती महंगाई और आर्थिक असुरक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युग में कोई भी युद्ध स्थानीय नहीं रह जाता। उसका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों के जीवन तक पहुंचता है। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि इक्कीसवीं सदी को ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और वैश्विक सहयोग की सदी माना गया था।

उम्मीद थी कि मानव समाज अपने ऐतिहासिक अनुभवों से सीखते हुए संघर्षों के स्थान पर सहयोग को प्राथमिकता देगा। मगर वास्तविकता यह है कि अनेक देश आज भी अपनी राजनीतिक और सामरिक महत्त्वाकांक्षाओं के कारण टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय हितों की रक्षा जरूरी है, लेकिन जब वही हित शक्ति प्रदर्शन में बदल जाएं, तब मानवता का व्यापक हित पीछे छूटने लगता है।

सभ्यता का विकास दरअसल संवाद की संस्कृति का विकास है। मानव समाज ने हजारों वर्षों की यात्रा संघर्ष के कारण नहीं, बल्कि सीखने, साझा करने और मिलकर आगे बढ़ने की क्षमता के कारण पूरी की है।

भाषा, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कला और लोकतंत्र जैसी संस्थाएं किसी युद्धभूमि में नहीं जन्मीं, बल्कि वे विचार-विमर्श और बौद्धिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया से विकसित हुईं। इसलिए जब भी दुनिया संघर्षों के अंधकारमय दौर में प्रवेश करती है, तब सभ्यता का वास्तविक दायित्व संवाद की लौ को जीवित रखना होता है। भारत की विदेश नीति और सभ्यतागत दृष्टि लंबे समय से इसी विचार पर आधारित रही है।

भारत ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर यह दोहराया है कि किसी भी विवाद का स्थायी समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से ही संभव है। चाहे वह यूरोप का संकट हो, पश्चिम एशिया की जटिलताएं हों या एशिया के भीतर मौजूद क्षेत्रीय विवाद, भारत ने लगातार संयम, संतुलन और संवाद की आवश्यकता पर बल दिया है।

यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों में भारत को केवल एक आर्थिक या सामरिक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और संतुलित आवाज के रूप में भी देखा जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का सभ्यता संवाद मंच विशेष महत्त्व रखता है। यह पहल केवल एक सम्मेलन आयोजित करने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे यह विश्वास है कि राजनीतिक मतभेदों को कम करने में सांस्कृतिक और सभ्यतागत संवाद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जब देश अपने साझा इतिहास, सांस्कृतिक अनुभवों और मानवीय मूल्यों के आधार पर एक-दूसरे के साथ बैठते हैं, तब औपचारिक कूटनीति के लिए भी नए रास्ते खुलते हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक परिवेश में आयोजित होने वाला यह मंच प्रतीकात्मक रूप से भी महत्त्वपूर्ण है। भारत सदियों से विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संगम रहा है। यहां संवाद की परंपरा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा रही है।

ऐसे में सभ्यता संवाद मंच का आयोजन एक प्रकार से उसी ऐतिहासिक विरासत का आधुनिक विस्तार है। इस पहल का सबसे उल्लेखनीय पक्ष पाकिस्तान को दिया गया निमंत्रण है। भारत और पाकिस्तान के संबंध लंबे समय से उतार-चढ़ाव, अविश्वास और तनाव से प्रभावित रहे हैं। सीमा पर संघर्ष, आतंकवाद के प्रश्न, कश्मीर को लेकर मतभेद और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप ने दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ाई है। पिछले वर्षों में कई घटनाओं ने इन संबंधों को और जटिल बनाया है। व्यापार सीमित हो चुका है, औपचारिक संपर्क कम हो गए हैं और जनस्तर पर भी संवाद के अवसर सिकुड़ गए हैं।

इसके बावजूद भारत ने सभ्यता संवाद मंच के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित कर यह संकेत दिया है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। यही किसी आत्मविश्वासी और परिपक्व राष्ट्र की पहचान भी है। संवाद का अर्थ मतभेदों की अनदेखी करना नहीं होता, बल्कि उन्हें सुलझाने की इच्छा व्यक्त करना होता है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध चाहे जितने कठिन क्यों न हों, अंतत: स्थायी शांति का मार्ग संवाद से ही निकलता है। यह भी सच है कि संवाद की सफलता दोनों पक्षों की नीयत और प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।

यदि एक ओर सद्भावना हो और दूसरी ओर संदेह या दोहरा आचरण, तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते। इसलिए यह मंच तभी प्रभावी सिद्ध होगा, जब सहभागी देश इसे औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम के बजाय ईमानदार विमर्श का अवसर समझें। दुनिया को अब यह स्वीकार करना होगा कि युद्ध किसी समस्या का अंतिम समाधान नहीं हैं। वे अस्थायी सामरिक लाभ दे सकते हैं, मगर स्थायी शांति नहीं। युद्धों से सीमाएं बदल सकती हैं, मन नहीं। सैन्य शक्ति भय तो पैदा कर सकती है, विश्वास नहीं। जबकि संवाद वही माध्यम है, जो राष्ट्रों, समाजों और लोगों के बीच विश्वास की नींव रखता है।

भारत ने सभ्यता संवाद मंच के माध्यम से एक सकारात्मक पहल की है। यह पहल केवल दक्षिण एशिया या एससीओ देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस व्यापक वैश्विक सोच का हिस्सा है, जिसमें मानवता को संघर्षों से निकालकर सहयोग की दिशा में ले जाने का प्रयास दिखाई देता है। यदि इस मंच से देशों के बीच संवाद की नई संभावनाएं विकसित होती हैं, यदि सांस्कृतिक संपर्क राजनीतिक तनाव को कुछ हद तक कम कर पाते हैं और यदि इससे शांति तथा विकास का वातावरण मजबूत होता है, तो यह पहल अपने उद्देश्य में सफल मानी जाएगी।

आखिरकार सभ्यता की पहचान हथियारों के संग्रह से नहीं, बल्कि संवाद की क्षमता से होती है। जो समाज और राष्ट्र संवाद करना छोड़ देते हैं, वे धीरे-धीरे अविश्वास और टकराव के दायरे में सिमट जाते हैं। वहीं, जो संवाद को अपनाते हैं, वे भविष्य का निर्माण करते हैं। आज जब दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता विवेक, धैर्य और मानवीय संवेदना की है, तब सभ्यता संवाद मंच जैसी पहलें हमें याद दिलाती हैं कि शांति की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन मानवता को बचाए रखने का यही एकमात्र टिकाऊ मार्ग है।