देश की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है, जब विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था बहुध्रुवीय दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का संकट और व्यापारिक तनाव ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे में ब्रिक्स केवल आर्थिक सहयोग के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन स्थापित करने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है।

इसमें दोराय नहीं कि सहयोग और स्थिरता का निर्माण विभिन्न देशों के बीच संवाद, विश्वास एवं साझेदारी को मजबूत करता है। आज वैश्विक तनाव, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी परिवर्तन, जलवायु संकट और सुरक्षा चुनौतियों के बीच विश्व शांति, संतुलित विकास और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। ब्रिक्स सम्मेलन में आम सहमति से जारी घोषणापत्र में यह बात स्पष्ट नजर आई कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बदलती वैश्विक व्यवस्था में अधिक प्रभावी भूमिका देने की जरूरत है।

ब्रिक्स देश आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक सहयोग बढ़ाकर वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि, सदस्य देशों के राष्ट्रीय हित, राजनीतिक मतभेद और आर्थिक असमानताएं भी एक चुनौती हैं, मगर साझा सहमति से यह समूह विश्व व्यवस्था को बहुध्रुवीय, प्रतिनिधिमूलक और संतुलित बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

इसके संकेत ब्रिक्स के ‘नई दिल्ली घोषणापत्र’ में नजर आते हैं, जिसमें वैश्विक शांति, संघर्षों का कूटनीतिक समाधान, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, बाधा रहित व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी एवं डिजिटल सहयोग और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इस घोषणापत्र को ब्रिक्स और भारत की सफलता के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सदस्य देशों ने मतभेदों के बीच साझा सहमति कायम की और वैश्विक शांति, बहुपक्षवाद, आर्थिक सहयोग, विकास तथा वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर सामूहिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

भारत के सामने भी अब इन कूटनीतिक अवसरों को ठोस परिणामों में बदलने की चुनौती है। रूस, चीन, ईरान और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ बने संवाद को आर्थिक, रणनीतिक एवं तकनीकी सहयोग से आगे बढ़ाना भारत के हित में होगा। बदलते वैश्विक परिदृश्य में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की भारत यात्रा महज एक शिखर सम्मेलन में भागीदारी नहीं थी। यह ऐसे समय में हुआ, जब दुनिया शक्ति-संघर्ष, युद्ध, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और पश्चिम एशिया में तनाव के दौर से गुजर रही है।

ऐसे में रूस, चीन, ईरान और वैश्विक दक्षिण के प्रमुख प्रतिनिधियों का भारत आकर एकजुटता दिखाना नई दिल्ली की कूटनीतिक क्षमता और बढ़ती स्वीकार्यता का महत्त्वपूर्ण संकेत है। यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी संदेश है कि वैश्विक राजनीति में शक्ति के नए केंद्र उभर रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर पुतिन की उपस्थिति रूस-भारत संबंधों की निरंतरता का प्रतीक बनी है। शी जिनपिंग की मौजूदगी भारत-चीन संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जबकि पेजेश्कियन की भागीदारी पश्चिम एशिया, ऊर्जा और संपर्क मार्गों के संदर्भ में भारत की भूमिका के महत्त्व को दर्शाती है।

ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान की सक्रिय भागीदारी अपने आप में दुनिया के लिए एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है। इससे अमेरिका को भी यह आभास हुआ है कि ईरान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग नहीं है और उभरती शक्तियों के साथ उसके संबंध महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं।

इस सम्मेलन ने भारत को रूस, चीन और ईरान के साथ उच्चस्तरीय संवाद का अवसर दिया है। बहुपक्षीय बातचीत से जहां रूस के साथ ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, वहीं चीन के साथ सीमा पर शांति कायम रखते हुए व्यापार असंतुलन और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ईरान के साथ चाबहार, ऊर्जा, संपर्क और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी है। ऐसे में भारत आने वाले समय में अमेरिका और यूरोप के साथ संबंधों को कमजोर किए बिना सभी शक्ति केंद्रों के साथ संवाद रखने वाली स्वतंत्र कूटनीति पर आगे बढ़ सकता है।

ब्रिक्स की आर्थिक क्षमता, विशाल जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन और वैश्विक दक्षिण में बढ़ती स्वीकार्यता इसकी ताकत है। विस्तारित ब्रिक्स विश्व की बड़ी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के अहम हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हालांकि, ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था की दिशा में प्रयास जारी है, मगर डॉलर आधारित व्यवस्था का मजबूत विकल्प अभी तक सामने नहीं आया है। ब्रिक्स का प्रभाव आर्थिक और कूटनीतिक क्षेत्र में तो दिखाई देता है, लेकिन सामूहिक रणनीतिक शक्ति के रूप में उसकी भूमिका अभी विकासशील अवस्था में है। वैश्विक संस्थाओं में सुधार, व्यापार, जलवायु, स्वास्थ्य और तकनीकी सहयोग के मुद्दों पर ब्रिक्स अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। आने वाले समय में उसकी सफलता इस बात से तय होगी कि सदस्य देश अपने आर्थिक सामर्थ्य को कितनी प्रभावी सामूहिक कार्रवाई में बदल पाते हैं।

आयोजन और कूटनीतिक मेजबानी की दृष्टि से ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए बड़ी सफलता रहा, मगर इस दौरान डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था को चुनौती देने, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को गति देने और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने जैसे मसलों पर अपेक्षित ठोस प्रगति दिखाई नहीं दी। इससे यह प्रश्न भी उठता है कि क्या ब्रिक्स आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के अनुरूप सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर पाया है? चीन का बढ़ता प्रभाव कई सदस्य देशों के लिए चिंता का विषय है।

परस्पर व्यापार में गहरी असमानताएं और भारत-चीन संबंधों की जटिलताएं ब्रिक्स की सामूहिक क्षमता को प्रभावित करती हैं। दूसरी ओर, ब्रिक्स के अनेक देशों के अमेरिका के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। ऐसी विविध परिस्थितियां ब्रिक्स के सामने साझा दृष्टिकोण और सामूहिक निर्णय की चुनौती बढ़ाती हैं।

ब्रिक्स के सामने एक बुनियादी प्रश्न यह भी है कि यह समान भागीदारी वाला बहुपक्षीय मंच बनेगा या चीन का आर्थिक प्रभाव इस पर हावी रहेगा। रणनीतिक रूप से रूस की नजदीकियां चीन के साथ हैं। ईरान के चीन से गहरे संबंध हैं, जबकि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य सदस्य देश अपनी अलग आर्थिक प्राथमिकताएं रखते हैं।

दूसरी ओर, भारत ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी गठबंधन बनाने के बजाय इसे व्यावहारिक सहयोग का मंच बनाए रखना चाहता है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भारत ने साझा मुद्रा जैसे मुद्दे को आगे बढ़ाने के स्थान पर राष्ट्रीय मुद्राओं और भुगतान प्रणालियों में सहयोग पर जोर दिया। यदि ब्रिक्स हर तरह से संतुलन को कायम रखता है, तो वह बहुध्रुवीय विश्व का प्रभावी मंच बन सकता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने पर उसके भीतर अविश्वास और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता।