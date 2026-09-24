भारत की गिनती आज भले ही सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में की जा रही है, लेकिन विकास के व्यापक पैमाने की कसौटी पर परखने से तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। कई बार वास्तविक आंकड़े कुछ ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं, जिसे कभी-कभी नीति निर्माता छिपाना चाहते हैं। वर्ष 1960 में दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय मात्र 79 डॉलर थी, जो उस समय उत्तर कोरिया से भी कम थी। आज वही दक्षिण कोरिया 36 हजार डॉलर से अधिक प्रति व्यक्ति आय के साथ विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है।

सिंगापुर की कहानी और भी चौंकाने वाली है। वर्ष 1965 में मलेशिया से अलग होकर स्वतंत्र हुए इस देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 500 डॉलर थी, जो उस समय के मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बराबर थी। न प्राकृतिक संसाधन, न पीने का पर्याप्त पानी, फिर भी आज सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय पचास हजार डॉलर से अधिक है और वह अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे देशों से भी आगे निकल चुका है। दूसरी ओर भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1960 में 312 डॉलर थी और 2024 तक यह केवल 2,396 डॉलर तक पहुंच पाई है। यह आंकड़ा बताता है कि देश में वास्तविक विकास और समृद्धि की रफ्तार के बीच कितना अंतर है।

स्वतंत्रता के बाद लगभग साढ़े चार दशकों तक भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर 3.5 फीसद के आसपास सिमटी रही, जबकि दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देश दोहरे अंकों की वृद्धि दर हासिल कर रहे थे। इसका मूल कारण था लाइसेंस राज की वह प्रणाली, जिसमें उद्योग स्थापित करने से लेकर उत्पादन बढ़ाने तक की अनुमति पाने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। वर्ष 1980 के दशक के अंत तक भारत में पूंजीगत वस्तुओं पर 115 फीसद और उपभोक्ता वस्तुओं पर 129 फीसद तक का आयात शुल्क लगाया जाता था। निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का करीब पांच फीसद तक सीमित था। परिणाम यह हुआ कि वर्ष 1991 में देश को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा, जब विदेशी मुद्रा भंडार दो सप्ताह के आयात के लायक शेष रह गया था।

इसी क्रम में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के मार्गदर्शन में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू हुईं। नब्बे के दशक में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्रतिवर्ष लगभग छह फीसद की दर से बढ़ा और निर्यात 17 फीसद वार्षिक दर से बढ़ने लगा। सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र में देश ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। मगर प्रश्न यह है कि यह सुधार 44 वर्ष पहले क्यों नहीं हो सका, जब दक्षिण कोरिया और सिंगापुर पहले ही खुले बाजार और निर्यात आधारित औद्योगीकरण की राह पकड़ चुके थे। सिंगापुर के संस्थापक नेता ने जहां शुरू से ही मुक्त व्यापार और न्यूनतम आयात शुल्क की नीति अपनाई, वहीं भारत में संरक्षणवाद और आत्मनिर्भरता के नाम पर आयात प्रतिस्थापन का मॉडल दशकों तक जारी रहा, जिसने भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से दूर रखा और वे कमजोर होते गए। दूसरी बड़ी कमी विनिर्माण क्षेत्र की उपेक्षा में दिखी। सिंगापुर में 1965 से 1975 के बीच ही विनिर्माण का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा चौदह फीसद से बढ़कर बाईस फीसद तक पहुंच गया था। भारत में यह हिस्सा आज भी 16 से 17 फीसद के बीच ही अटका हुआ है।

वर्ष 2014 में जब ‘मेक इन इंडिया’ अभियान आरंभ हुआ, तब विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा सोलह फीसद था और सरकार का लक्ष्य इसे 2022 तक पच्चीस फीसद तक ले जाने का था। यह लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। विनिर्माण के अभाव का सीधा प्रभाव रोजगार सृजन पर पड़ता है, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जो बड़ी संख्या में श्रमशक्ति को समाहित कर सकता है। जब कोई राष्ट्र युवा शक्ति को उत्पादक कार्य में नहीं लगा पाता, तब आबादी वरदान के बजाय चुनौती बन जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत की प्रगति अपेक्षा से धीमी रही। वर्ष 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, देश की साक्षरता दर लगभग 78 फीसद है, जबकि विश्व की औसत 86 फीसद के आसपास है।

दक्षिण कोरिया की बात की जाए, तो उसने स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया था और तकनीकी शिक्षा में भारी निवेश किया। इसके परिणामस्वरूप वहां का मानव पूंजी सूचकांक विश्व में अग्रणी बना। भारत में शिक्षा नीति लंबे समय तक उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों के इर्द-गिर्द केंद्रित रही, जिससे कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा की नींव कमजोर हुई। परिणामस्वरूप आज भी उद्योग जगत कुशल श्रमशक्ति की कमी की शिकायत करता है, जबकि लाखों स्नातक बेरोजगार हैं। सिंगापुर ने शुरू से ही भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई और प्रशासनिक दक्षता को सर्वोच्च बनाया। जबकि भारत में भ्रष्टाचार, अवसर की राजनीति और अल्पकालिक चुनावी लाभ की सोच ने दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को बार-बार भटकाया। देश में सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ नीतियां भी बदलती रहीं, जिससे निरंतरता का अभाव रहा और हर सरकार को पिछली नींव पर नहीं, बल्कि नई शुरुआत से चलना पड़ा।

आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सोच के वास्तविक स्वरूप को समझना भी जरूरी है। जिन देशों ने तीव्र विकास किया, उन्होंने पहले अपने घरेलू उद्योग और तकनीक को प्रतिस्पर्धी बनाया, फिर वैश्विक बाजार में साहसपूर्वक कदम रखा। भारत में ऐसा नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादों और क्षमता पर भरोसा करने में झिझक बनी रही। हालांकि, यह भी सच है कि भारत की चुनौतियां कई देशों की अपेक्षा विशाल और जटिल थीं। इतनी बड़ी जनसंख्या, सामाजिक विविधता, अनेक भाषाएं, धर्म और क्षेत्रीय असमानताओं के बीच लोकतंत्र को जीवित रखते हुए विकास करना, किसी छोटे और अपेक्षाकृत सजातीय समाज वाले देश की तुलना में कठिन है। दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने प्रारंभिक दशकों में सत्तावादी शासन के सहारे तेजी से निर्णय लिए, जबकि भारत ने प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक मूल्यों और संघीय ढांचे को अपनाया। जापान और जर्मनी ने भी लोकतांत्रिक ढांचे में रहते हुए युद्धोत्तर पुनर्निर्माण किया और सिद्ध किया कि अनुशासित लोकतंत्र भी तेज प्रगति का मार्ग बन सकता है।

अब समय आ गया है कि भारत अपनी कमियों से सीखते हुए नई दिशा तय करे। विनिर्माण को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां, कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली, नवाचार को बढ़ावा, अवसंरचना में निवेश और आत्मनिर्भर भारत की सोच, ये सभी उस दिशा के संकेत हैं, जिसकी आवश्यकता दशकों पहले महसूस की जानी चाहिए थी।

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, अत्यंत गरीबी की दर नब्बे के दशक के प्रारंभ में पैंतालीस फीसद से अधिक थी, जो वर्ष 2022 तक घटकर लगभग पांच फीसद रह गई है। विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक आंकड़ों की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है, जो पराधीनता ने छीन लिया था। जिस भारत ने कभी विश्व की एक चौथाई अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया था, वह फिर से अपनी उस पहचान को पाने की राह पर है। अगर संकल्पशक्ति, अनुशासन और स्पष्ट दिशा हो, तो लक्ष्य को हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है।