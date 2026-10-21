चुप रहकर अपने आप को प्रदर्शित करने की कला को मौन के रूप में भी देखा जाता है। कई बार चुप रहकर भी हम बहुत सारी बातें कह देते हैं, जो हम बोलकर भी नहीं कह पाते। ऐसा इसलिए नहीं है कि बोलना अच्छा नहीं है, बल्कि मौन एक कला और साधना है, जिससे हम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से दृढ़ बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि शब्द नहीं, बल्कि आत्मा बोलती है।

आज भाग-दौड़, शोर-शराबे का युग है, जिसमें ज्यादातर सिर्फ व्यर्थ की आपाधापी है और प्रतिस्पर्धा से जूझते लोग हैं। शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन लोगों का बोलना अनवरत जारी रहता है। ऐसी परिस्थिति में मानसिक शांति कैसे मिल पाएगी, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है। मौन एक प्राकृतिक शक्ति है और बुद्धिमानी की निशानी भी है, क्योंकि हर बार बोलकर अपने आपको प्रकट करना आवश्यक नहीं है।

बेहिसाब और बेलगाम शब्द कई बार मुश्किल खड़ी कर देते हैं, लेकिन मौन व्यक्ति को आमतौर पर विचारशील बनाता है। चुप रहकर हम एक साधना करते हैं, जो हमें अपने भीतर जानने का अवसर प्रदान करती है और स्वयं का मूल्यांकन आसानी से हो पाता है। संत-महात्मा भी अपने जीवन में मौन की साधना के जरिए ही अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में सामने आए थे। हालांकि खुद को अभिव्यक्त करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम कहां और किससे संवाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां मौन की भाषा को समझने वाले उचित व्यक्ति की भी जरूरत होती है। यानी कहा जा सकता है कि मौन अभिव्यक्ति का एक बेहतर जरिया है, लेकिन इसके लिए देशकाल के तकाजे को ध्यान में रखना जरूरी होता है।

बहरहाल, मानसिक शांति मौन का सबसे प्रबल लाभ है। निरंतर चलने वाले संवाद ने व्यक्ति को अनावश्यक विवादों के दौर में डाल दिया है और ये अनावश्यक विवाद आमतौर पर व्यक्ति के शब्दों से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे में जरूरत भर मौन का रास्ता अपनाकर हम ऐसी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। हमारी विचार शक्ति और चेतना का जागरण मौन के द्वारा ही संभव है और मौन रहकर हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने में समर्थ बन सकते हैं।

अगर हम अपना व्यक्तित्व निखारना चाहते हैं, तो हमें अपने शब्दों को सोच-समझकर बोलना होगा और अनावश्यक बातों से बचना होगा। समाज में सम्मान पाने के लिए भी मौन एक जरूरी आवश्यकता है। इस अनुभव से ज्यादातर लोग गुजरे होंगे, जिसमें समाज व्यक्ति की बात बहुत ध्यान से सुनता है, जो अनावश्यक बोलने से बचता है। मौन रहने का एक फायदा और है कि हम अच्छे श्रोता बनते हैं और दूसरे के विचारों का आदर करना भी सीखते हैं।

सबसे अहम पक्ष यह है कि क्रोध के समय मौन ही हमें निरंतर होने वाली आलोचना और स्वास्थ्य की हानि से बचाता है। इसके अलावा, रिश्तों को भी बचाने में मौन की भूमिका स्वयंसिद्ध रही है। यह आम अनुभव रहा है कि अगर किसी ने कोई कठोर शब्द बोल दिया, तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है और उसका असर संबंधों तक पर पड़ता है। दोस्ती से लेकर भाईचारे या फिर दंपतियों तक के रिश्ते टूट जाते हैं या कम से कम लंबे जद्दोजहद में चले जाते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना ठीक है, लेकिन भावनाओं की तीव्रता हो, तब मौन रहना बेहद आवश्यक हो जाता है। बड़े-बुजुर्ग भी कहते हैं कि चुप रहना बुद्धिमानी का संकेत है। अगर हम क्रोध के समय चुप रह गए, तो इसका लाभ हमें तत्काल भी दिख सकता है। प्रतिक्रिया देना लाजिमी है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके बाद में भी प्रतिक्रिया दी जा सकती है।

मौन का आध्यात्मिक महत्त्व जगजाहिर रहा है। योग, ध्यान और साधना में व्यक्ति मौन को ही अपनी विशेष स्थिति के रूप में अपनाता है और अपने आसपास के माहौल को भी सुंदर बनाता है। मौन रहने से हम अपने भीतर की आवाज को अच्छे से सुन पाते हैं और यही आत्मज्ञान और आत्मविश्वास हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मौन के नाम पर हम हर परिस्थिति और हर अत्याचार को चुप रहकर सहते रहें। न्याय की रक्षा के लिए हमें चीजों को विवेक से तौलना होगा और सही समय आने पर सही बात को बोलना होगा। जीवन के पथ पर हमें मौन का कितना प्रयोग करना है, यह पूरी तरह हमारी परिस्थितियों पर निर्भर है।

आज की तकनीकी दुनिया और इसकी प्रणाली ने लोगों को हर वक्त संवाद में व्यस्त कर दिया है। चुप रहने का कोई मौका नहीं है और जो व्यक्ति निरंतर इस तरह से अपने आप को खर्च करता रहता है, उसके पास भीतर की ऊर्जा शेष नहीं रहती। इसलिए स्वयं को मौन से जोड़ना एक बेहतर जीवनशैली का अच्छा रास्ता है। अपने विचारों और लक्ष्यों को स्पष्ट रखते हुए वास्तविक उद्देश्य की ओर उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि मौन एक अनुशासन है और हमारे धैर्य की परीक्षा है।

जीवन को संतुलित बनाने और विकास के लिए मौन का महत्त्व अद्वितीय है। जो बात बहुत से शब्द नहीं कह सकते, वह एक चुप्पी कह सकती है। यही मौन आगे चलकर हमें अभ्यास में परिवर्तित करना चाहिए, ताकि यह हमें बेहतर जीवन की ओर लेकर जाए। मौन एक संतुलित जीवनशैली का नाम है और इसे अपनाकर हम अपना विकास ही करेंगे। इसलिए मौन के महत्त्व को जानना और समय-समय पर इसका अभ्यास करके अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाना मानवीयता के हित में होगा।