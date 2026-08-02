मनुष्य ने किसी समय ध्वनि संकेतों से स्वयं को अभिव्यक्त करना सीखा होगा, जिससे भाषा बनी होगी। भाषा और मनुष्य के बीच संबंधों के कई सिरे हैं। यह सीधा और इकहरा संबंध नहीं है।

भाषा केवल सामाजिक जुड़ाव और विचारों की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं होकर मनुष्य की सांस्कृतिक पहचान का अनिवार्य अंग होती है। किसी जन समुदाय की संस्कृति का सर्वाधिक जीवंत और मूर्त रूप उसकी भाषा में ही मिलता है। किसी संस्कृति का अतीत मिथकों के साथ-साथ उसकी भाषा की अवधारणाओं में भी ध्वनित होता है।

भाषा के माध्यम से हम केवल अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते, बल्कि हम उसमें स्वयं को व्यक्त करते हैं। सच यह है कि भाषा के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। पशु और देवता के बीच मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो अपना अन्वेषण स्वयं करता है। भाषा उसके इस आत्म-अन्वेषण का औजार है। यह मनुष्य के शरीर का अदृश्य अंग है, दृष्टि है। सच यह है कि भाषा चाहे किसी भी रूप में अभिव्यक्त हो, उसके बिना मनुष्य में कोई आत्मदृष्टि नहीं बन सकती।

भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम भर नहीं होती, वह संस्कृति की वाहक होती है। किसी संस्कृति के बिखर जाने पर भी उसका सत्य उसकी भाषा में जीवित रहता है।

मनुष्य के विकास के दौरान प्रत्येक भाषा की विशिष्ट संरचना बनती है, लेकिन एक बार अस्तित्व ग्रहण करके वह मनुष्य की अंतःप्रक्रियाओं को प्रभावित करने लगती है। भाषा केवल किसी समाज के सांसारिक प्रयोजनों को साधने का माध्यम भर नहीं होती, बल्कि समाज के अंदरूनी स्वभाव, उसके संवेदन तंत्र और चरित्र को भी निर्धारित करती है।

प्रत्येक भाषा की अपनी दृष्टि होती है, जिसके सहारे वह दुनिया को देखती-परखती है। भाषा हमारी संस्कृति का, हमारी अस्मिता का महत्त्वपूर्ण अंग है। संस्कृति के जो बिंब, मिथक, रूपक और विशिष्ट प्रतीक होते हैं, वे सब उसकी भाषा से ही उसके साहित्य में स्थान पाते हैं।

भाषाओं के अपने मिथकीय स्रोत उनकी दुनिया और उनकी संरचना को प्रभावित करते हैं। इसलिए एक ही दुनिया में होते हुए भी हर भाषा की अपनी अलग दुनिया होती है और अपना भूगोल होता है।

प्रत्येक भाषा संस्कृति-सापेक्ष होती है। संस्कृति का दर्शन उसकी भाषा से छनकर आता है। इस तरह भाषा, संस्कृति के दर्शन को उजागर करने वाली खिड़की है। यह एक माध्यम मात्र न होकर स्वायत्त शक्ति का एक साधन है।

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किसी समाज और संस्कृति की धार्मिक संवेदनाएं, विश्वास, आस्था और मिथकीय चेतना उसकी भाषा में अपने स्मृति-चिह्न छोड़ती हैं। किसी संस्कृति की पहचान उसके यथार्थ तक सीमित न होकर उसके स्वप्नों तक विस्तृत होती है। इसलिए संस्कृति की बुनावट में भाषा का महत्त्वपूर्ण योग रहता है। संस्कृति के स्वप्न उसकी स्मृतियों द्वारा निर्धारित होते हैं।

हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि भाषा के प्रश्न को महज साहित्य-सृजन का प्रश्न मानकर नहीं टाला जा सकता। वह हमारी सांस्कृतिक मनीषा की बुनावट से जुड़ा है। हमारे संस्कार और हमारी स्मृतियां उसी से आकार ग्रहण करती हैं।

आज जब शब्द पर अनेक साधनों से आक्रमण किया जा रहा है, राजनीति, सिनेमा, विज्ञापन और प्रचार द्वारा उसके आत्यंतिक चरित्र को भ्रष्ट किया जा रहा हो, अनेक साधनों और माध्यमों से उसे कुंद किया जा रहा हो, वहां अपनी भाषा के प्रति प्रतिबद्धता केवल साहित्यिक मूल्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक मूल्य भी होनी चाहिए।

अन्य सामाजिक प्रतिबद्धताएं और मूल्य किसी काम के नहीं रहेंगे, अगर हम अपनी भाषा के प्रति संवेदनशील रुख नहीं अपनाएंगे। साहित्यकार अनेक माध्यमों से दूषित हुए शब्द को फिर से सार्थकता प्रदान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भाषा केवल साहित्य और साहित्यकारों के लिए ही नहीं, बल्कि संस्कृति, समाज और स्वयं मनुष्य की अस्मिता के लिए भी बहुत जरूरी होती है।

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किसी समाज की संस्कृति जीवित ही नहीं रह सकती, अगर उसकी भाषा मृत हो जाती है। अगर हमारे अतीत का सब कुछ मर-मिट जाए, लेकिन भाषा बची रहे, तब भी एक समाज के सदस्य आपस में संवाद कर सकते हैं। वे अवचेतन रूप में अपने अतीत से जुड़े रहते हैं और अतीत अदृश्य रूप में उनके वर्तमान में प्रवाहित होता रहता है।

किसी देश की संस्कृति ऐतिहासिक झंझावातों द्वारा क्षत-विक्षत भले ही हो जाए, उसका सत्य उसी भाषा में बचा रहता है। इस तरह भाषा भीतर के सत्य और बाहर के यथार्थ के बीच सेतु का काम करती है। आज तकनीक और संचार साधनों के बढ़ने के साथ जिस अनुपात में भाषा को भ्रष्ट करने के साधन बढ़े हैं, शब्द और अर्थ में अंतराल होता जा रहा है। वैसे-वैसे हम अपनी भाषा से दूर होते जा रहे हैं।

शब्द निरर्थक हो रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि वे कुछ भी संप्रेषित नहीं कर पा रहे। हम संवाद से दूर हो रहे हैं। अपने भीतर सिकुड़ते-सिकुड़ते हम भाषा की दुनिया से बाहर हो गए हैं। भाषा हमसे अलग हो रही है। जब कोई भाषा केवल संप्रेषण का साधन बनने तक सीमित हो जाती है, तो आखिरकार वह संप्रेषण में भी असमर्थ होने लगती है।

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अपनी भाषा को जीवित रखकर ही हम अपनी संस्कृति और उसके भीतर बनने वाली पहचान को जिंदा रखते हैं। किसी भाषा का होना या बचे रहना ही उसका जीवित होना नहीं होता। जीवित भाषा समाज, साहित्य और कलात्मक अनुभवों में सक्रिय होती है। अपनी संस्कृति की जीवंतता के लिए भाषा को भ्रष्ट होने से बचाना आवश्यक है। हम अपने भावों, मिथकों और अनुभवों को भाषा के माध्यम से ही संरक्षित कर सकते हैं।

वैश्वीकरण के इस दौर में, जब अंग्रेजी बाजार और तकनीक की भाषा के रूप में हावी है, तब इसके वर्चस्व के बीच अपनी देशी भाषाओं का संरक्षण भी जरूरी है। दुनिया में शिक्षा, तकनीक और करियर में जब एक ही भाषा को प्राथमिकता मिलती है, तब कुछ देशों, भाषाओं और संस्कृतियों के लिए यह एक तरह का आक्रमण है। इस आक्रमण को रोकने की सामर्थ्य हममें हो या न हो, उसका प्रतिरोध करने की क्षमता तो है ही।