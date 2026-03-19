Importance of Balancing: आज के भागदौड़ भरे जीवन में संतुलन की अवधारणा एक ऐसी कुंजी बन गई है, जो हर सफलता का द्वार खोलती है। प्राचीन काल से ही भारतीय दर्शन में ‘संतुलन’ को जीवन का मूल मंत्र माना गया है। आधुनिक संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक हो जाता है, जहां करिअर की दौड़, पारिवारिक जिम्मेदारियां, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के बीच तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

अगर जीवन का तराजू एक तरफ झुक जाए, चाहे वह काम की अधिकता हो, सुख-सुविधाओं की लालसा हो या भावनाओं का अतिरेक, तो व्यक्ति निश्चित रूप से गिरावट की ओर बढ़ता है। दरअसल, जीवन को एक साइकिल की तरह समझने की जरूरत है। साइकिल चलाते समय अगर कोई एक तरफ अधिक झुक जाए, तो संतुलन बिगड़ जाता है और गिरना निश्चित है।

ठीक वैसे ही मानव जीवन में चार प्रमुख आयाम हैं- शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। इनमें से किसी एक पर अधिक झुकाव समग्र संतुलन को भंग कर देता है। मसलन, कारपोरेट जगत में कामकाजी पेशेवर अक्सर बारह-चौदह घंटे की ड्यूटी निभाते हैं, जिससे पारिवारिक जीवन उपेक्षित हो जाता है। नतीजतन, तनाव, हृदय रोग और पारिवारिक विघटन होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में कार्यस्थल पर तनाव से प्रतिवर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। संतुलन का अभाव ही इसकी जड़ है। एक तरफ झुकाव का सबसे बड़ा खतरा आर्थिक लालसा है। आज का उपभोक्तावादी समाज हमें लगातार अधिक कमाने और अधिक खर्च करने के लिए उकसाता है। भारत जैसे देश में, जहां परंपरागत रूप से संयम और संतोष की संस्कृति रही है, आधुनिकता ने इस संतुलन को तोड़ा है।

संतुलित अर्थव्यवस्था ही स्थायी समृद्धि लाती है। एक अध्ययन के मुताबिक, जो लोग आय का पचास फीसद खर्च, तीस फीसद बचत और बीस फीसद निवेश पर केंद्रित रखते हैं, वे दीर्घकालिक रूप से सुखी रहते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी संतुलन का महत्त्व अतुलनीय है। एक तरफ जंक फूड और अव्यवस्थित जीवनशैली, दूसरी तरफ अत्यधिक उपवास या व्यायाम। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि मधुमेह और रक्तचाप के सत्तर फीसद मामले असंतुलित आहार से जुड़े हैं।

दैनिक जीवन में आधा घंटा पैदल चलना, संतुलित भोजन और सात-आठ घंटे की नींद- ये छोटे कदम बड़े नुकसान से बचाते हैं। अगर हम व्यायाम में अधिक झुकते हैं, तो चोट लगती है और उपेक्षा करते हैं तो रोग। संतुलन ही स्वास्थ्य का मूल सूत्र है। मानसिक संतुलन के बिना जीवन की कल्पना भी कठिन है। शिक्षा और करिअर की दौड़ में विद्यार्थी रात-रात भर जागकर पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान और विश्राम भूल जाते हैं।

विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में अवसाद के मामले बढ़ रहे हैं। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। सोशल मीडिया का अतिरेक भी खतरा है, जहां सिर्फ प्रतिक्रिया की होड़ में वास्तविक संबंध टूट जाते हैं। एक सर्वे बताता है कि भारत में चालीस फीसद युवा सोशल मीडिया की लत से ग्रस्त हैं। संतुलन का मतलब है सोशल मीडिया का दिन में एक घंटे तक सीमित उपयोग और वास्तविक संवाद पर जोर।

भावनात्मक संतुलन पारिवारिक और सामाजिक जीवन का आधार है। प्रेम, क्रोध, लोभ, मोह इनका अतिरेक विनाश लाता है। आधुनिक जोड़ों में तलाक के पचास फीसद मामले भावनात्मक असंतुलन से होते हैं। पति-पत्नी के बीच काम और घर का संतुलन न होने से दरारें पड़ती हैं। बच्चों के साथ गुणवत्ता आधारित समय, माता-पिता का सम्मान और मित्रों का साथ- ये भावनाओं को संतुलित रखते हैं। संतुलन बनाए रखने के व्यावहारिक उपाय सरल हैं।

प्रथम, दैनिक समयसारिणी बना लेना चाहिए। मसलन, आठ घंटे काम, आठ घंटे आराम, आठ घंटे परिवार और स्वयं के लिए। दूसरे, आय-व्यय का बजट रखना चाहिए। तीसरे, योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। फिर, संबंधों में संवाद को प्राथमिकता देने की जरूरत है। कारपोरेट जगत में संतुलन की कमी ने कई कंपनियों को तबाह किया। भारत में प्रबंधक, जो हर रोज चौबीसों घंटे उपलब्ध रहते हैं, वे अवसाद का शिकार हो जाते हैं।

मानव संसाधन नीतियां अब ‘कार्य-जीवन संतुलन’ पर जोर दे रही हैं। भारत में नवाचार संस्कृति में नाकामी की दर नब्बे फीसद है। कारण, असंतुलित जोखिम। सामाजिक स्तर पर भी संतुलन आवश्यक है। भारत में जल संकट, बेरोजगारी और पर्यावरण असंतुलन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमराई है। एकतरफा औद्योगीकरण ने परंपरागत कृषि को नष्ट किया। संतुलित विकास ही समाधान है। शिक्षा में भी संतुलन की जरूरत है। रटने की आदत रचनात्मकता को मारती है।

महिलाओं के संदर्भ में संतुलन और भी महत्त्वपूर्ण है। कार्यस्थल पर पचास फीसद भागीदारी के बावजूद घरेलू जिम्मेदारियां असंतुलन पैदा करती हैं। राजनीति में संतुलन का अभाव भ्रष्टाचार और विभाजन लाता है। आज के नेताओं को विकास और पर्यावरण के बीच तालमेल बिठाने की जरूरत है। पर्यावरण असंतुलन वैश्विक संकट है। जलवायु परिवर्तन से भारत की धरती सूख रही है।

एकतरफा शोषण बंद कर संतुलित उपयोग, वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन आवश्यक है। संतुलन व्यक्तिगत विकास का आधार है। आखिर जीवन संतुलन का नाम है। एक तरफ झुकेंगे तो गिरेंगे- यह सत्य अनादिकाल से चला आ रहा है। भारत की हवाओं में संतुलन की सीख है। न अधिक गर्मी, न अधिक शीतलता। इसे अपनाकर ही हम सुखी, स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकते हैं।

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भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे जागरूकता और सख्त नियमन की कमी तथा हर स्तर पर बरती जा रही अनदेखी जिम्मेदार है। सामान्यत: एक भारतीय जो भोजन ग्रहण करता है, उसकी सटीक जांच की न तो कोई फिक्र है और न ही कोई ऐसी व्यवस्था उसके आसपास मौजूद है, जिससे वह आसानी से भोजन में छिपे जहर की पड़ताल कर सके। पढ़ें पूरा लेख…