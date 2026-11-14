Duniya Mere Aage: मनुष्य एक जगह टिककर नहीं रह सकता है। गति और रोमांच के बिना उसे उबाऊपन घेर लेता है, जो धीरे-धीरे उसके मन-मस्तिष्क को अच्छादित कर लेता है। गतिशीलता को बनाए रखने के लिए समाज ने संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था विकसित की है, जहां हम अपने निज के घेरे को विस्तृत कर सकते हैं। जहां व्यक्ति अकेला नहीं रहकर अपने अस्तित्व को अन्य संबंधों के जरिए बढ़ाने में समर्थ होता है।

ननिहाल, बुआ, चाचा, ताऊ और करीबी लोगों के घर सदैव हमारे लिए अपनेपन को बढ़ाने के माध्यम रहे हैं। आधुनिक व्यवस्था ने इस चक्र को तोड़ दिया है। अब हम कहीं भी नहीं जाते। संबंधियों के यहां जाना एक पुरानी बात हो गई है। अब हम अपने घरों से कूछ समय मुक्त होने के लिए कहीं घूमने ही जा सकते हैं, लेकिन यह घूमना इतना प्रायोजित होता है और इसकी अवधि इतनी कम होती है कि इसमें हम कहीं आना-जाना भर करते हैं। ठहरकर देखने के लिए न अवकाश होता है और न ही संसाधन। एकल पारिवारिक व्यवस्था में गृहिणियों को तो कहीं भी जाने का अवसर नहीं मिलता।

छुट्टियों में रिश्तेदारों के यहां जाने की व्यवस्था में अवधि और परिवार, ये दोनों पक्ष आड़े नहीं आते थे। इसमें किसी के लिए बंधन नहीं था। महिलाएं अपने पीहर पक्ष में जाती थीं। यह आना-जाना केवल जान-पहचान बढ़ाने के लिए नहीं था, इसके और भी कई पहलू थे। जार्ज आगस्टस मूर का प्रसिद्ध कथन है कि ‘आदमी उसे जो चाहिए, उसके लिए दुनिया भर में घूमता है, लेकिन उसे वह घर वापस आकर मिलता है।’ घर, परिवार, रिश्तेदारों की भारतीय दुनिया ऐसी ही थी, जहां व्यक्ति अपने ही घर को पाने के लिए घर से जाकर फिर घर लौटने की यात्रा करता था। इन संबंधों के माध्यम से बच्चे न केवल यात्राएं करते थे, बल्कि इससे वे इन संबंधों के संदर्भ में अपने और अपने परिवार को पहचानना भी सीखते थे।

संबंधों की इस दुनिया में पले व्यक्ति के लिए न तो अस्मिता का कोई संकट होता था न ही अकेलापन। बच्चे छुट्टियों का इंतजार कहीं जाने के लिए भी करते थे। इस प्रक्रिया में जितना वे इंतजार करते थे, उतना ही उनके आने का भी इंतजार होता था। ये तैयारियां दोनो पक्षों में होती थीं। इस प्रक्रिया में बच्चे संबंधों के महत्त्व को तो पहचानना सीखते ही थे, प्रतीक्षा की लंबी अवधि को धैर्य और अपनी कल्पनाओं से भरना भी सीखते थे। ये आना-जाना भौतिक ही नहीं होता था, इसमें उनका मानसिक विकास होता था। वे इसके जरिए संवाद और कल्पना करना सीखते थे। ये यात्राएं यथार्थ से पहले उनके मन में घटती थीं, जहां वे सबसे बतियाते थे।

भारतीय समाज संयुक्त परिवार और सामुदायिक संबंधों पर आधारित समाज रहा है। यहां व्यक्ति की निजी पहचान से अधिक उसके परिवार और समुदाय से जुड़ी पहचान को महत्त्व दिया जाता है। आज भी जब लोग जीविका के लिए अपने गांव-घर छोड़कर बहुत दूर जाने को बाध्य होते हैं, तो अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति से मिल-बतियाकर वापस खुद को नए सिरे से दूसरों से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। अब समाज और सामाजिक जिम्मेदारियों के बजाय करिअर और अलग परिवार को प्राथमिकता मिलती है।

परिवार का दायरा छोटा हुआ है, जिससे सामाजिक संबंधों के समीकरण बदले हैं। महंगाई ने संबंधों को खर्चे के साथ एकमेक कर दिया है। महानगरों में लोग तो एक दिन किसी का आना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह उन्हें खर्चीला लगने के साथ अपनी निजता में हस्तक्षेप भी लगता है। ‘संकट में अपने लोग ही काम आते हैं’ के आधार पर गठित समाज में सामाजिक सहारे की एक पूरी अवधारणा थी।

सामाजिक संबंध केवल परंपरा और रीति रिवाज निभाने के लिए ही नहीं होते। उनके पीछे सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक हर तरह की सुरक्षा और दूसरे के साथ सुख-दुख बांट लेने की प्रेरणा कार्य करती थी। भारतीय संस्कृति में आतिथ्य सत्कार को मानवीय धर्म का ही अंग समझा गया है और सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ करने का यह आधारभूत मंत्र रहा है। बड़े-बुजुर्ग आज भी जब कोई आता है, तो बहुत खुशी से उनकी आवभगत करते हुए कहते हैं कि साथ कुछ नहीं चलता, मिलना-जुलना ही चलता है। मिलने-जुलने की इस अवधारणा के कारण ही भारतीय समाज में बुजुर्गों को कभी एकाकी नहीं रहना पड़ता था।

आधुनिक समय में जब जीवन मशीनों और तनाव के बीच बंधकर रह गया है, तब इस मिलने-जुलने की कमी खलने लगी है। संबंधों की इस चक्रीय यात्रा के बिना भारतीय परिवारों की गति अवरुद्ध हो गई है। आजकल यह औपचारिक रह गया है। किसी खास अवसर पर हम अपनों के घर ही मेहमानों की तरह जाते हैं और लेन-देन करके आ जाते हैं। औपचारिकता ने भीतरी स्रेह को सोख लिया है। पहले यात्राएं भी सामूहिक होती थीं और बहुत सारे लोग मिलकर कहीं जाते थे। इस प्रक्रिया में विभिन्न समुदायों और स्थानीय लोगों से संवाद का अवसर बनता था।

अब यात्रा में व्यक्ति अकेला या अपने ही परिवार के साथ होता है और यात्राओं का प्रबंधन किसी तीसरे पर ही निर्भर करता है। जिस तरह बेगाने होकर हम यात्रा पर जाते हैं, उसी बेगानेपन के साथ थकान लेकर वापस आ जाते हैं। ये यात्राएं चलन के दबाव में की जाने वाली यात्राएं होती है। हर कोई जा रहा है, इसलिए कहने को हमें भी कहीं जाना जरूरी होता है।

इन यात्राओं से बाजार को लाभ होता है। ये उपभोक्ता की यात्राएं अधिक होती है व्यक्ति की कम। न तो यात्रा का कोई उद्देश्य होता है, न किसी को सोचने-समझने का अवकाश ही होता है। स्थानीय लोगों और संस्कृति में कोई रुचि नहीं होती। इन यात्राओं में भी कोई लगाव और अपनत्व नहीं होता, केवल सफर होता है।

पुस्तकालय किसी समाज की बौद्धिक चेतना का आधार होते हैं। वहां रखी किताबें केवल कागज के पन्ने नहीं, बल्कि पीढ़ियों के अनुभव, विचार, शोध और ज्ञान का संचित रूप होती हैं। ऐसे में अगर पुस्तकालय की अलमारियों में ही नकली किताबें पहुंचने लगें, तो पाठकों पर क्या असर पड़ेगा? पढ़िए पूरी खबर…