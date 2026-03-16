समाज के सभी आयु वर्गों की रुचियों पर अगर हम नजर डालें, तो सभी में एक बात सामान्य दिखेगी और वह है संचार के साधनों का जरूरत से ज्यादा उपयोग। ग्रामीण इलाकों में आज भी कई जगह सड़कें नहीं हैं, मगर रेडियो और मोबाइल की अच्छी सुविधा है। बच्चे और युवा मोबाइल के जरिए देश-विदेश की सैर करते हैं, तो कई बुजुर्ग अब भी रेडियो को अपने कानों से लगाए देश-विदेश की खबरों पर नजर रखते हैं। इन बुजुर्गों ने अपनी धंसी आंखों से न जाने कितनी पीढ़ियों को उसी रेडियो के माध्यम से बदलते हुए देखा है।

दूसरी ओर, इन बुजुर्गों के सामने परिवार के युवा मोबाइल या स्मार्टफोन पर अनेक ऐप का उपयोग करते हैं और ताजा-ताजा घटनाओं, कहानियों और खबरों से लैस रहते हैं। इन सभी के बीच सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण योगदान अगर किसी का होता है, तो वह है सकारात्मक दृष्टि से सामाजिक चिंतन में लगे लोगों का, जो हमेशा से भारत की पृष्ठभूमि को अपने उच्च विचारों से संचित करते रहे हैं। पत्रकार हों या साहित्यकार, देश की दिशा-दशा का आकलन करके समय-समय पर अपनी वाणी को लेखन के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाते रहते हैं।

सच यह है कि भारत की मिट्टी में एक खास खुशबू है, जो प्राचीन काल से विदेशियों को आकर्षित करती आई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि समय में परिवर्तन के साथ भारतीय समाज विभिन्नताओं से भरपूर अतुल्य भारत बन गया है। समाहित कर लेना भी एक कला है, जो भारत की भूमि से लेकर गंगा जैसी अनेक नदियों को बखूबी आता है। मगर अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को खो देना बिल्कुल नहीं आता है।

यह मान सकते हैं कि कुछ समय के लिए साहित्य समाज, भूमि या नदियों को अनेक लोभी भ्रष्टाचारियों ने दूषित भी किया है, लेकिन यह भारत की किस्मत ही है कि देश के आम और साधारण लोग अब भी स्वच्छता को अपने जीवन-मूल्यों में सबसे ऊपर रखते हैं।

स्वच्छता केवल स्थान या बाहरी शरीर की ही नहीं होती है, बल्कि विचारों की भी होती है। विचार का संचार कई रूपों में होता है। आज इस इक्कीसवीं सदी में संचार के माध्यम अनेक हैं, मगर प्राचीन काल से आज तक संचार की जिस विधा को विचारों को प्रेषित करने के लिए उत्तम माना जाता है, वह है साहित्य। लेखक समाज का आकलन करता रहता है, तो लेखन उसके लिए एक सामान्य कार्य बन जाता है, क्योंकि उसे लिखना ही है।

इस लिहाज से पत्रकार भी साहित्यकार ही होता है। भारत के लगभग प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रचार के लिए एक विभाग अवश्य होता है, कुछ संस्थाएं केवल हिंदी भाषा के विकास के लिए ही बनाई गई हैं और कुछ भारतीय भाषाओं के लिए। कुछ साहित्यकार बनाए जाते हैं, कुछ साहित्यिक गुणों के साथ ही जन्म लेते हैं।

आज समाज के बहुत सारे गुणी, पारखी नजर रखने वाले साहित्यकारों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। उनकी चिंता विचारों की स्वच्छता को लेकर है। सामाजिक धरोहर को सच्चे विद्वानों के हाथों में देने का जरूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शीर्ष पर बैठे कुछ साहित्यकारों को केवल पूर्वाग्रहों से संचालित होने और पक्षपात की आदत हो गई हो। इसी वजह से साहित्य समाज की स्वच्छता की आवश्यकता है।

चिंतन के लिए पद क्या और पदहीन क्या? चिंतन वह विषय है, जो प्रत्येक संवेदनशील प्राणी के जेहन में पाया जाता है। साहित्य का संबंध ही संवेदनाओं से है। स्वच्छ लेखन को केवल पन्नों पर अक्षरों में उतार देना भर काफी नहीं है, उसे लोगों तक पहुंचाना भी अति आवश्यक है।

कुछ लोग अपनी दूषित भावनाओं को चटपटे रूप देकर, अश्लीलता को मनोरंजन का नाम देकर, विवाद का तड़का लगाकर और अपने पदों का दुरुपयोग कर साहित्य को व्यवसाय बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि इस प्रवृत्ति को महत्त्व दिया जाएगा, तो समाज को स्वच्छ करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।

आज भारतीय समाज वैसे ही पश्चिम की बेलगाम आधुनिकता के दलदल में फंस रहा है। टीवी हो या बड़ा पर्दा, जिस प्रकार महिलाओं के उत्थान के नाम पर कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी महिमामंडित किया जाता है, उससे मानवीयता और सामाजिकता के मूल्य भी प्रभावित होते हैं।

इस पर भी मनन करने की जरूरत है और जिसका हमारे समाज का बौद्धिक और साहित्यकार तबका ध्यान रखता भी है। इस विपरीत समय में भी बहुत सारे अनुभवी पत्रकार और साहित्यकार समाज में मौजूद हैं, जिनकी लेखनी प्रेमी हृदय के समांतर किसी में सिर्फ अवांछित आकांक्षाएं नहीं देखते हैं, बल्कि अपने अपने कोमल शब्दों से हृदय स्पर्श कर लेते हैं। उन्हें इस बात की चिंता खाती रहती है कि भावी पीढ़ी के भीतर भारतीय साहित्यिक धरोहर को आगे ले जाने की ताकत कैसे बढ़े।

महान विभूतियां अपने पीछे महान कर्मों का इतिहास छोड़कर चली जाती हैं, पत्थर पर दूर भविष्य तक जीवित रहने वाली अमिट रेखाएं खींच जाते हैं। हम आज भी निगाह उठाकर देखें, तो समाज में बहुत सारे महान चिंतक और साहित्यकार अपने उच्च विचारों के जरिए अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं।

भारत के लगभग सभी राज्यों में महान विभूतियां विचारों की स्वच्छता से समाज की सफाई में लगी हुई हैं। आज समय की मांग है कि केवल शब्द नहीं चाहिए, शब्दों से उच्च स्तर के वाक्य बने, वैसे शब्द और वाक्य की जरूरत है। वाक्य ऐसे हों, जो पढ़ने वाले के जेहन को झकझोर दे। सोती हुई सतह को ऐसी नींद से जगी हुई भोर चाहिए।