उत्तर प्रदेश, जिसे कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में गिना जाता था, आज निवेश के नक्शे पर एक निर्णायक बदलाव का उदाहरण बन चुका है। बीते 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने न केवल अपनी छवि बदली है, बल्कि नीति, नियत और निष्पादन के त्रिकोण पर खरा उतरते हुए खुद को एक ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ के रूप में स्थापित किया है। ₹50 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव, 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं, और तेजी से धरातल पर उतरती परियोजनाएं इस परिवर्तन की गवाही देती हैं। जाहिर है, यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि सुविचारित नीतियों, मजबूत कानून-व्यवस्था और निवेशक-अनुकूल माहौल के निरंतर निर्माण का परिणाम है।

कानून-व्यवस्था ने बढ़ाया निवेश का विश्वास

किसी भी राज्य में निवेश का पहला आधार होता है – सुरक्षा और स्थिरता। उत्तर प्रदेश ने इस मूलभूत सत्य को समझा और उस पर काम किया। बीते वर्षों में कानून-व्यवस्था में सुधार ने निवेशकों के मन से सबसे बड़ा डर खत्म किया। जब उद्योगपति यह महसूस करते हैं कि उनका निवेश सुरक्षित है, तो पूंजी स्वतः आकर्षित होती है। यही कारण है कि आज यूपी उन राज्यों में शामिल है जहां निवेशक केवल अवसर ही नहीं, बल्कि भरोसा भी देखते हैं।

नीतिगत सुधार और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’

योगी सरकार ने निवेश के रास्ते में आने वाली प्रशासनिक जटिलताओं को कम करने पर विशेष जोर दिया। सिंगल विंडो सिस्टम, सेक्टोरल नीतियों का विस्तार और 99% छोटे आपराधिक प्रावधानों को समाप्त करना – ये कदम केवल कागजी सुधार नहीं थे, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले निर्णय साबित हुए। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में सुधार इस बात का प्रमाण है कि राज्य ने निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया।

निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारना बना बदलाव का असली पैमाना

अक्सर राज्यों में बड़े-बड़े निवेश समझौते होते हैं, लेकिन वे फाइलों से बाहर नहीं निकलते। उत्तर प्रदेश ने इस मिथक को तोड़ा है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए ₹15 लाख करोड़ से अधिक निवेश को धरातल पर उतारना और लाखों रोजगार के अवसर सृजित करना बताता है कि यहां केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि क्रियान्वयन होता है। यही वह बिंदु है जहां यूपी अन्य राज्यों से अलग खड़ा नजर आता है।

सेक्टोरल विविधता – हर क्षेत्र में निवेश का विस्तार

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है, और सरकार ने इसे निवेश में भी बदला है। इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर, आईटी, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण – लगभग हर क्षेत्र में निवेश आकर्षित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के तहत हजारों करोड़ का निवेश और बड़े स्तर का उत्पादन यह दिखाता है कि यूपी केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि नई अर्थव्यवस्था का भी केंद्र बन रहा है।

वैश्विक निवेश और FDI का बढ़ता भरोसा

जब विदेशी निवेशक किसी राज्य में पैसा लगाते हैं, तो वह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि वैश्विक भरोसे का संकेत होता है। यूपी ने फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ समझौते कर यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए भी आकर्षक गंतव्य है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश के FDI में आई तेजी इस बात का प्रमाण है कि राज्य ने खुद को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित कर लिया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र

निवेश केवल नीतियों से नहीं आता बल्कि इसके पीछे कई कारण होते हैं। इन्हीं कारणों में से एक कारण है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि परियोजनाओं को स्थायित्व प्रदान करने का आधार बनता है। एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, आईटी पार्क, फिल्म सिटी, टेक्सटाइल और लेदर पार्क – इन सबने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जहां उद्योगों को बढ़ने का पूरा अवसर मिलता है। नोएडा से लेकर गोरखपुर और प्रयागराज तक औद्योगिक विस्तार इस बात का संकेत है कि विकास अब क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राज्यव्यापी हो चुका है।

MSME और रोजगार – विकास का सामाजिक आयाम

निवेश का असली मतलब केवल आंकड़े नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देकर लाखों इकाइयों को वित्तीय सहायता देना और रोजगार के अवसर पैदा करना इस बात का संकेत है कि विकास समावेशी है। जब छोटे उद्योग मजबूत होते हैं, तो अर्थव्यवस्था की जड़ें भी मजबूत होती हैं।

नई आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा उत्तर प्रदेश

आज उत्तर प्रदेश केवल एक बड़ा राज्य नहीं, बल्कि एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आ रहा है। यह परिवर्तन दिखाता है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति और मजबूत प्रशासनिक ढांचा हो, तो कोई भी राज्य अपनी पहचान बदल सकता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने यह साबित कर दिया है कि ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ बनने के लिए केवल संसाधन नहीं, बल्कि दृष्टि और दृढ़ता की जरूरत होती है। आने वाले वर्षों में यह मॉडल न केवल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बनेगा, बल्कि भारत की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

(आईआईटी कानपुर के पुराछात्र अमिताभ सत्यम ने अमेरिका के Fisher Collge of Business से MBA की शिक्षा हासिल की है। अमेरिका में Shearson Lehman Brothers और CableVision में काम किया और भारत में IBM, Reliance, SAP और Siemens में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर निरंतर लेखन करते हैं।)