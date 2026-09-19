जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ मुश्किलें आती हैं। परिस्थितियां खराब होती हैं। दूर-दूर तक सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। हम चारों तरफ से मुसीबत से घिरे रहते हैं। जीवन की हर बात विपरीत दिशा में चल रही होती हैं। जाहिर है, यह किसी के लिए भी परेशान और दुखी होने का समय होता है, लेकिन यही समय व्यक्ति के जीवन में कुछ जरूरी सीख लेकर भी आता है।

ऐसे विपरीत समय ही बताते हैं कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। दरअसल, इंसान की सबसे सटीक पहचान विपत्ति के समय ही हो पाती है। अच्छे दिनों में तो आमतौर पर सभी लोग अच्छा ही व्यवहार करते हैं। महत्त्वपूर्ण है कि बुरे दिन में कौन कैसा व्यवहार करता है। कौन हमें अपनी प्राथमिकता से हटाकर एक दोयम स्तर का विकल्प बना देता है।

यह सब विपरीत समय में ही सीखने को मिलता है। कहते भी हैं कि दुख भले ही परेशान करता हो, लेकिन यह इंसान को विपरीत समय का सामना करने के सलीके भी सिखाता है। बुरे दिन में ही इंसान को किसी के साथ की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। वह अपने चारों तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रश्न चलता रहता है कि अब ऐसे समय में मेरा साथ कौन देगा… कौन मुझे मुसीबत में सहारा देगा।

कुछ लोगों के जीवन में ऐसे इंसान रहते हैं, जो बुरे समय में भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन सभी लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते हैं और न ही सबको किसी का साथ मिलता है। इसके समांतर बुरा समय सिर्फ दूसरों के व्यवहार की परीक्षा का समय नहीं होता है। यह अपने विश्वास, अपनी शक्ति और साहस की परीक्षा का समय भी होता है। ठोकर लगने पर या विपरीत समय में ही हम अपनी शक्तियों को भली-भांति समझ पाते हैं।

दुनिया में बहुत से महान लोग हुए हैं। उनका जीवन बेहद संघर्षों से भरा रहने का इतिहास है। उनकी जीवनी पढ़ने पर हमें पता चलता है कि उनके संघर्षों ने ही उन्हें महान बनाया। इस पहलू को ध्यान में रखें, तो हम कह सकते हैं कि हमारा विपरीत समय और हमारी दुविधाएं, समस्याएं सिर्फ हमें परेशान करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि ये विपत्तियां हमें मजबूत बना कर भी जाती हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, उन सबने अपनी विपत्तियों का सामना खुद ही किया।

जब हम अपनी विपत्ति का समय किसी के बगैर सहारे के एक बार काट लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि मुश्किल समय में अपने आप से मजबूत साथी कोई दूसरा नहीं होता है। दुनिया का कोई भी दूसरा आदमी एक समय के बाद हमारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन एक बार जब अपने ऊपर विश्वास कर लिया और खुद को ही अपना साथी मान लिया, तो इंसान भीतर से बेहद मजबूत हो जाता है।

जो व्यक्ति एक बार भीतर से मजबूत हो जाए. उसके आगे बड़े से बड़ा दुख हार जाता है। परेशानियां उसके सामने घुटने टेक देती हैं। ऐसे व्यक्ति को हराना असंभव हो जाता है, क्योंकि जब हम दूसरों के बजाय अपने पर विश्वास करते हैं और अपना साथ देते हैं, तो पूरी तरह जी-जान लगाकर अपनी ताकत से साथ देते हैं।

ऐसे ही समय में हम अपने आप पैरों पर खड़ा होना और जिम्मेदारी से फैसला लेना सीखते हैं। अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं। तब किसी और के सहारे की जरूरत ही खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें फर्क नहीं पड़ता है कि कोई हमारे साथ खड़ा है या हम अकेले खड़े हैं, क्योंकि हम खुद से उठना, खुद को संभालना और खुद की राह बनाना सीख लेते हैं।

इस दुनिया में अमूमन हर कोई पहले अपना स्वार्थ देखता है, उसके बाद ही वह किसी और की मदद करता है। अगर कोई हमारे साथ भी खड़ा है, तो किसी न किसी रूप में वह पहले अपना देखेगा। उसके बाद ही वह हमारी परेशानियों की तरफ अपनी दृष्टि डालेगा। वह भी अपने बचे हुए समय में। दुनिया की यही रीत है कि कोई भी हमारे साथ पूरी तरह निस्वार्थ होकर शायद ही खड़ा होता है।

हर व्यक्ति का कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। चाहे वह इस बात को प्रदर्शित करे या छिपाए रखे। अगर हमारे भीतर किसी के प्रति भरोसा पैदा होता है, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि बीच राह में विश्वासघात भी संभव है। इसीलिए सबसे अच्छा है कि दूसरों से सहारे की अपेक्षा करने के बजाय हम अपना साथी स्वयं बने।

एक तरह से देखा जाए, तो इस दुनिया में अगर कोई सबसे सच्चा मददगार है, तो है हम खुद। हम खुद ही अपना सच्चा साथी हैं, जो न कभी अपने आप को धोखा देता है और न ही बीच राह में साथ छोड़ कर चल देता है। बल्कि उसकी जगह हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच और लक्ष्य निर्धारण की क्षमता विकसित करता है। यह कठिनाइयों से लड़ने का अकूत बल विकसित करता है, जिसके कारण हमें अपने लक्ष्य को पाना आसान हो जाता है।

ऐसे ही हालात में उच्च आत्मविश्वास का हमारे अंदर निर्माण होता है। खुद पर विश्वास रखना, मानसिक शांति, सफलता और जीवन में आगे बढ़ने की असीम संभावनाओं के द्वार खोलता हैं। हमारा अपने ऊपर विश्वास ही हमारे सपनों को दिशा देता है। असफलताओं से लड़ने की शक्ति देता है।