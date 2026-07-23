कुछ समय पहले भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर था, मगर अब वह पिछड़ कर छठे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं, जापान और ब्रिटेन ने अपनी स्थिति पुन: हासिल कर ली है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञ इसके लिए डालर के मुकाबले गिरते रुपए को प्रमुख कारण मान रहे हैं।

भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,813 अमेरिकी डालर है, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय 14,874 अमेरिकी डालर है, जो भारत की प्रति व्यक्ति आय की लगभग पांच गुना है। यह स्थिति तब है, जब भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर लगभग साढ़े छह फीसद बनी हुई है।

चालू वर्ष के शुरुआती पांच महीनों में ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, जो पिछले पूरे साल के 1.7 लाख करोड़ रुपए के रिकार्ड से कहीं अधिक है। शेयर बाजार की इस उथल-पुथल से हर कोई हैरान है।

एक समय था जब ‘म्यूचुअल फंड सही है’ पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब एसोसिएशन आफ म्यूच्युल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों से एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। देसी और विदेशी निवेशकों का भरोसा इस कदर डगमगा रहा है कि बड़े पैमाने पर खाते बंद हो रहे हैं। ‘सिप बंद’ करने का अनुपात बढ़ कर मार्च और अप्रैल में सौ फीसद से ऊपर चला गया था, जिसका अर्थ है कि नई शुरू होने वाली सिप से ज्यादा पुरानी सिप बंद या ‘मैच्योर’ होने पर उससे पैसा निकाल लिया गया।

उदाहरण के लिए, अप्रैल में 50.71 लाख नए सिप पंजीकृत हुए, जबकि 51.29 लाख खाते बंद हुए। मई में भी यह अनुपात 95 फीसद के करीब रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा कमजोर हुआ है।

ऐसे में सवाल है कि जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपने हाथ खींच रहे हैं और रुपया अमेरिकी डालर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट दर्ज कर रहा हो, तो आखिर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत कैसे होगा? इसी दबाव के बीच सरकार की ओर से देशवासियों को सोने की चमक से दूर रहने की नसीहत दी जा रही है।

वैसे आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस वित्त वर्ष में भारत का सोना आयात बिल बढ़कर रिकार्ड 72.4 बिलियन डालर पर पहुंच गया, जो देश के कुल आयात का नौ फीसद से ज्यादा है। सरकार ने व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सोने पर प्रभावी आयात शुल्क छह फीसद से बढ़ाकर पंद्रह फीसद (जीएसटी सहित कुल प्रभावी कर 18.4 फीसद ) कर दिया है।

जबकि लोगों को सुझाव दिया जा रहा है कि एक साल तक सोना न खरीदें। बढ़ती कीमतों के कारण सोने के आयात में मात्रा के हिसाब से लगभग 70 फीसद तक की गिरावट के बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके दामों में भारी बढ़ोतरी के कारण पिछले साल के मुकाबले इस बार विदेशी मुद्रा के भुगतान में करीब चौबीस फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। अब बात आती है पेट्रोल और डीजल की, जिसे फूंक-फूंक कर इस्तेमाल करने की चेतावनी दी जा रही है।

शायद नीति-निर्माताओं को लगता है कि आम आदमी के घर से बाहर कम निकलने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के कारोबारियों को सदमा लगेगा और वे कच्चे तेल के दाम कम कर देंगे।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत के व्यापार घाटे का आंकड़ा 333.2 बिलियन डालर तक पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार का मानना है कि अगर कोरोनाकाल की तरह ‘घर से काम’ करने की व्यवस्था को फिर से अपनाया जाए, साझा वाहनों का इस्तेमाल किया जाए या साइकिल से चलने को बढ़ावा दिया जाए, तो पेट्रोल का खर्च बचेगा और देश का विदेशी मुद्रा भंडार संभल जाएगा। मगर, व्यावहारिक तौर पर इसका कितना असर होगा, इसका कोई आकलन अभी तक नहीं किया गया है।

भारत अपने कुल आयात का पच्चीस से तीस फीसद हिस्सा केवल कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर खर्च करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल व्यापार घाटे में कच्चे तेल और ईंधन के आयात का शुद्ध योगदान लगभग चालीस से पैंतालीस फीसद के बीच रहा है। वर्ष 2026 के हालिया महीनों में पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनावों और होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है।

सरकार की ओर से जनता से यह अपील की जा रही है कि भोजन पकाने के तेल की बचत की जाए, ताकि विदेश से आयात होने वाले पाम तेल और अन्य खाद्य तेलों के खर्चे को कम किया जा सके। ऐसा लगता है कि अब रसोई में ‘तड़का’लगाने के लिए भी देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार से राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर मामला डालर बचाने का है। जनता अपनी सेहत सुधारे या न सुधारे, मगर सरकार देश के चालू खाता घाटे को सुधारने के लिए रसोई में कड़ाही का तेल तक नापने को तैयार है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से देश में रसायनिक उर्वरकों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। यही वजह है कि सरकार की ओर से किसानों को अब जैविक खेती की सलाह दी जा रही है, जो किसी रासायनिक आपदा के बीच अमृत की तरह परोसी जा रही है।

सरकार का मानना है कि जो किसान दशकों से महंगे यूरिया और आयातित कीटनाशकों के सहारे फसल उगा रहे हैं, वे अचानक से जैविक खेती की ओर रुख कर लेंगे, जिससे रसायनिक उर्वरकों के आयात का खर्चा भी कम हो जाएगा।

मगर, सवाल यह है कि हकीकत में क्या चंद दिनों के भीतर यह बदलाव संभव हो पाएगा? विदेश यात्राओं और विदेश जाकर शादी समारोह आयोजित करने से फिलहाल परहेज करने का सुझाव भी दिया गया है। इससे आम जनता में डर, घबराहट और संदेह का माहौल पैदा हो रहा है। सरकार के इन सुझावों का सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक ज्यादा रहा है। शेयर बाजार में गिरावट से निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए अब तक बर्बाद हो चुके हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशकों की जोरदार बिकवाली, व्यवस्थित निवेश योजनाओं से लोगों का पलायन और डालर के मुकाबले शतक छूता रुपया- इस सबका समाधान क्या आम आदमी की जीवन शैली में निहित है या राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने, गैर तकनीकी सामान के आयात में कमी, गैर जरूरी खर्चों में कटौती, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाकर संभव होगा?

आम आदमी का पेट्रोल-डीजल, तेल, सोना और विदेश यात्रा बंद करवा देना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल कैसे हो सकता है। सरकार के अर्थशास्त्रियों की अदूरदर्शिता और वैश्विक उथल-पुथल का बोझ जन साधारण के ऊपर डाल देना कतई उचित नहीं है। अब देखना यह है कि ‘त्याग और शुचिता का यह नया माडल’ देश की जीडीपी को कितना ऊपर ले जाता है और जनता कब तक स्वर्ण और तेल के बिना डिजिटल इंडिया का आनंद ले पाती है?