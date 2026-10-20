हरित क्रांति के बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस दौर में खाद्य सुरक्षा के लिए इनका इस्तेमाल जरूरी समझा गया। समस्या तब शुरू हुई, जब रासायनिक कृषि उत्पादन बढ़ाने का स्थायी उपाय मान ली गई। कीट नियंत्रण और अधिक पैदावार की होड़ में अनेक जगहों पर कीटनाशकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। इनके अवशेष मिट्टी, पानी और खाद्य पदार्थों तक पहुंचे। लंबे समय तक कुछ कीटनाशकों के संपर्क और कैंसर समेत अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बीच संबंध को लेकर अनेक अध्ययन सामने आए हैं।

वर्ष 2024 में प्रकाशित एक अमेरिकी अध्ययन ने भी कृषि क्षेत्रों में कीटनाशकों के संपर्क और कुछ कैंसर के जोखिम के बीच संबंध की ओर ध्यान खींचा। विशेष रूप से नॉन-हॉजकिन लिंफोमा, ल्यूकेमिया और मूत्राशय के कैंसर को लेकर जोखिम पर चर्चा हुई। हालांकि ऐसे अध्ययनों को इस अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को कैंसर केवल कीटनाशकों के कारण हुआ। कैंसर एक बहुकारकीय बीमारी है और आनुवंशिकता, तंबाकू, शराब, मोटापा, संक्रमण, प्रदूषण तथा जीवनशैली जैसे अनेक कारक मिलकर जोखिम बढ़ा सकते हैं।

भारत में पंजाब के मालवा क्षेत्र को लेकर भी लंबे समय से चिंता व्यक्त की जाती रही है। कृषि रसायनों के व्यापक इस्तेमाल, भूजल प्रदूषण और कैंसर के मामलों के बीच संभावित संबंध पर कई अध्ययन हुए हैं। इस क्षेत्र को आमतौर पर ‘कैंसर बेल्ट’ भी कहा जाता है। मगर वैज्ञानिक दृष्टि से किसी इलाके में कैंसर की अधिकता का कारण केवल कीटनाशकों को मान लेना उचित नहीं होगा। फिर भी यदि मिट्टी, पानी और भोजन में रासायनिक अवशेष लगातार पाए जाते हैं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से इसकी गंभीर जांच और निगरानी जरूरी है।

कीटनाशकों के बाद दूसरी बड़ी चुनौती प्लास्टिक है। कभी आधुनिकता और सुविधा का प्रतीक रहा प्लास्टिक आज पर्यावरणीय संकट का प्रमुख कारण बन चुका है। भोजन की पैकेजिंग, पानी की बोतल, टिफिन, घरेलू सामान और चिकित्सा उपकरणों से लेकर कपड़ों तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक के टूटने से बनने वाले बेहद छोटे कण (माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक), अब केवल समुद्र, मिट्टी और हवा में ही नहीं, बल्कि मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में भी पाए गए हैं। रक्त, फेफड़ों, प्लेसेंटा और अन्य ऊतकों में इनकी मौजूदगी की रिपोर्टों ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ाई है।

हालांकि मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक मिलना और किसी खास कैंसर के बीच सीधा कारणात्मक संबंध अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है। लेकिन प्रयोगशाला और प्रारंभिक मानव अध्ययनों में इन कणों से कोशिकीय सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और अन्य जैविक बदलावों की संभावनाएं सामने आई हैं। यही कारण है कि प्लास्टिक को केवल पर्यावरण की समस्या मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी प्रश्न बन चुका है। प्लास्टिक से जुड़े कुछ रसायन चिंता का एक और कारण हैं। बिसफेनॉल-ए और कुछ थैलेट्स जैसे रसायनों को अंतःस्रावी तंत्र को प्रभावित करने वाले रसायनों की श्रेणी में रखा जाता है। ये शरीर के हार्मोन तंत्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं। विशेष चिंता उन जीवन-चरणों को लेकर है, जब शरीर तेजी से विकसित हो रहा होता है। बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था के दौरान ऐसे रसायनों के लगातार संपर्क के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन जारी हैं।

इस पूरी बहस का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि कैंसर को केवल अस्पताल में होने वाली बीमारी मानकर उससे नहीं लड़ा जा सकता। कैंसर की शुरुआत कोशिकीय स्तर पर होती है और कई बार बीमारी सामने आने से वर्षों पहले शरीर में जैविक बदलाव शुरू हो जाते हैं। इसलिए रोकथाम का अर्थ केवल समय पर जांच और उपचार नहीं, बल्कि उन पर्यावरणीय और जीवनशैली संबंधी जोखिमों को कम करना भी है, जिन्हें समाज नियंत्रित कर सकता है।

व्यक्तिगत स्तर पर कुछ सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। गर्म भोजन को लंबे समय तक ऐसे प्लास्टिक बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, जो खाद्य उपयोग के लिए सुरक्षित न हों। माइक्रोवेव में केवल निर्माता द्वारा स्पष्ट रूप से उपयुक्त बताए गए कंटेनर ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। भोजन और पानी के लिए कांच या स्टेनलेस स्टील जैसे विकल्प अपनाना बेहतर हो सकता है। फल-सब्जियों को बहते पानी में अच्छी तरह धोना चाहिए। किसी घरेलू घोल से कीटनाशक के अवशेष पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मानना ठीक नहीं है। असली समाधान सुरक्षित कृषि पद्धतियों और प्रभावी खाद्य निगरानी में है।

सरकार की भूमिका इससे कहीं बड़ी है। बाजार में बिकने वाले फल, सब्जियों, अनाज और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में रासायनिक अवशेषों की नियमित जांच होनी चाहिए। प्रतिबंधित और अत्यधिक जोखिम वाले कीटनाशकों के इस्तेमाल पर कठोर निगरानी जरूरी है। केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं; खेत से बाजार तक निगरानी की पूरी व्यवस्था को मजबूत करना होगा। किसानों को कम रसायन वाली खेती, जैविक विकल्प और एकीकृत कीट प्रबंधन की तकनीक उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए प्रशिक्षण, बाजार और आर्थिक सहायता जरूरी है। किसान को दोषी ठहराने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें सुरक्षित खेती उसके लिए आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य हो।

इसके लिए एकल-उपयोग प्लास्टिक पर लागू नियमों की सख्ती से निगरानी, उत्पादकों की जवाबदेही और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग के विकल्प जरूरी हैं। साथ ही माइक्रोप्लास्टिक के स्वास्थ्य प्रभावों पर भारत में बड़े और दीर्घकालिक अध्ययन होने चाहिए। अभी उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों को न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही उनसे ऐसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जिन्हें विज्ञान ने अभी सिद्ध नहीं किया है। कैंसर के बदलते पैटर्न की चिंता हमें एक व्यापक सवाल तक ले जाती है, हम किस तरह का विकास चाहते हैं? अगर अधिक उत्पादन, अधिक पैकेजिंग और अधिक उपभोग की कीमत स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और स्वस्थ भोजन से चुकानी पड़े, तो विकास की यह परिभाषा आखिर किसके लिए है? प्रकृति और मानव स्वास्थ्य को अलग-अलग खानों में रखकर अब सार्वजनिक नीति नहीं बनाई जा सकती।

कैंसर के खिलाफ लड़ाई केवल अस्पताल, दवाओं और महंगे उपचार की लड़ाई नहीं है। यह खेत से रसोई तक सुरक्षित भोजन की, उद्योग से बाजार तक जिम्मेदार उत्पादन की और सरकार से नागरिक तक जवाबदेही की लड़ाई भी है। थाली में मौजूद हर चीज को ‘जहर’ कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन संभावित जोखिमों को नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं। आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखना है तो कैंसर की रोकथाम पर उतना ही जोर देना होगा जितना उसके इलाज पर। इस लड़ाई की शुरुआत अस्पताल से पहले खेत, बाजार और हमारी अपनी रसोई से होनी चाहिए।