Artificial Intelligence and Education: किसी भी शिक्षा नीति की वास्तविक परीक्षा यह नहीं होती कि वह अपने वर्तमान को कितनी अच्छी तरह समझती है, बल्कि यह होती है कि वह भविष्य की आहट को कितनी दूर तक सुन सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा गया था।

इसने बहुविषयक शिक्षा, मातृभाषा में अध्ययन, कौशल विकास, डिजिटल तकनीक और आजीवन सीखने जैसी अवधारणाओं को केंद्र में रखा। मगर केवल कुछ वर्षों में ही दुनिया ऐसी तकनीकी क्रांति के दौर में प्रवेश कर चुकी है, जिसने शिक्षा से जुड़ी अनेक स्थापित धारणाओं को चुनौती दे दी है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) का उभार शिक्षा के इतिहास में उसी प्रकार का निर्णायक मोड़ है, जैसा कभी मुद्रण कला, औद्योगिक क्रांति या इंटरनेट क्रांति का था। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कई प्रावधानों की पुनर्समीक्षा और आवश्यक पुनर्लेखन की मांग अब केवल सैद्धांतिक बहस नहीं, बल्कि व्यावहारिक जरूरत बन चुकी है।

जब यह नीति तैयार की गई थी, तब डिजिटल शिक्षा का अर्थ मुख्यत: आनलाइन कक्षाओं, ई-सामग्री, डिजिटल संसाधनों और तकनीकी अवसंरचना के विस्तार से था। आज एआइ केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। वह लेखन, जटिल अवधारणाओं की व्याख्या, भाषाओं का अनुवाद और शोध में सहायता, आंकड़ों का विश्लेषण, व्यक्तिगत शिक्षण सामग्री तैयार करने के साथ-साथ विद्यार्थी की सीखने की शैली के अनुरूप मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा सकता है।

इसलिए प्रश्न केवल तकनीक के उपयोग का नहीं, बल्कि शिक्षा की पूरी संरचना के पुनर्विचार का है। सदियों से शिक्षा व्यवस्था इस धारणा पर आधारित रही कि ज्ञान सीमित स्रोतों में उपलब्ध है और शिक्षक उसका प्रमुख संवाहक है। पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तक और कक्षा ज्ञान के मुख्य केंद्र थे। लेकिन एआइ ने ज्ञान तक पहुंच की प्रक्रिया को और अधिक व्यक्तिगत, त्वरित और व्यापक बना दिया है। आज एक विद्यार्थी कुछ ही सेकंड में ऐसे उत्तर प्राप्त कर सकता है, जिनके लिए कभी कई संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता था।

वह अपनी भाषा और अपनी गति में सीख सकता है और अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन की दिशा तय कर सकता है। यह परिवर्तन शिक्षा के पारंपरिक ढांचे के लिए चुनौती है और अवसर भी। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षक की भूमिका पर पड़ने वाला है। अक्सर यह आशंका व्यक्त की जाती है कि एआइ के कारण शिक्षक अप्रासंगिक हो जाएंगे। मगर वास्तविकता इससे अलग है। अंतर केवल इतना होगा कि शिक्षक जानकारी देने वाले व्यक्ति से आगे बढ़कर विचार निर्माण के मार्गदर्शक बनेंगे।

एआइ उत्तर दे सकता है, लेकिन वह विवेक नहीं दे सकता। वह तथ्य प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन मूल्यों का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए भविष्य की शिक्षा का केंद्र सूचना नहीं, बल्कि आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक चेतना और सामाजिक संवेदनशीलता होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया था।

प्रत्येक शिक्षक के लिए एआइ साक्षरता अनिवार्य बनानी होगी। उसे यह समझना होगा कि एआइ कैसे काम करता है, उसकी सीमाएं और उसके जोखिम क्या हैं और उसे शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकता है। यदि शिक्षक स्वयं तकनीकी बदलावों को नहीं समझेंगे, तो वे विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे।

सबसे गंभीर चुनौती मूल्यांकन प्रणाली के सामने है। वर्तमान परीक्षा व्यवस्था का बड़ा हिस्सा स्मृति और सूचना के पुनरुत्पादन पर आधारित है। लेकिन जब एआइ कुछ ही क्षणों में निबंध, परियोजना रिपोर्ट, सारांश और विश्लेषण तैयार कर सकता हो, तब केवल जानकारी याद रखने की क्षमता का महत्त्व स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा।

शिक्षा व्यवस्था को यह तय करना होगा कि वह विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का परीक्षण करेगी या उनकी सोचने की क्षमता का। भविष्य की परीक्षाओं का केंद्र समस्या-समाधान, मौलिक चिंतन, संवाद कौशल, नवाचार और वास्तविक परिस्थितियों में ज्ञान के उपयोग की क्षमता होना चाहिए।

एआइ के बढ़ते प्रभाव के साथ एक महत्त्वपूर्ण नैतिक प्रश्न भी उभर रहा है। एआइ कोई सर्वज्ञ और त्रुटिरहित व्यवस्था नहीं है। उसमें तथ्यात्मक गलतियां हो सकती हैं, पूर्वाग्रह हो सकते हैं और संदर्भगत सीमाएं हो सकती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को केवल एआइ का उपयोग करना नहीं, बल्कि उस पर प्रश्न उठाना भी सिखाना होगा।

उन्हें यह समझना होगा कि तकनीक द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक उत्तर अंतिम सत्य नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य ऐसी पीढ़ी तैयार करना नहीं होना चाहिए जो मशीनों पर निर्भर हो, बल्कि ऐसी पीढ़ी तैयार करना होना चाहिए जो मशीनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सके।

इसी के साथ डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और एल्गोरिद्मिक पारदर्शिता जैसे विषय भी शिक्षा के केंद्र में आ चुके हैं। करोड़ों विद्यार्थियों की व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी डिजिटल प्रणालियों में संग्रहीत होगी। यदि इसके लिए मजबूत नियामक व्यवस्था नहीं बनी, तो गोपनीयता, निगरानी और व्यावसायिक दुरुपयोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन विषयों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों का समावेश अब अनिवार्य हो गया है। भारत जैसे देश में डिजिटल असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। एआइ आधारित शिक्षा तभी सफल होगी, जब उसका लाभ केवल महानगरों और संपन्न वर्गों तक सीमित न रहे। आज भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट, डिजिटल उपकरणों और तकनीकी संसाधनों से वंचित हैं।

इस पूरी बहस का एक और महत्त्वपूर्ण आयाम आजीवन सीखने का है। एआइ ने उस अवधारणा को व्यावहारिक वास्तविकता बना दिया है, जिसके अनुसार शिक्षा केवल विद्यालय या विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं होती। बदलती अर्थव्यवस्था और रोजगार बाजार में व्यक्ति को जीवनभर नए कौशल सीखने होंगे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डिग्री-केंद्रित व्यवस्था से आगे बढ़कर सतत शिक्षा और निरंतर कौशल उन्नयन की राष्ट्रीय रूपरेखा विकसित करनी होगी।

भारत के सामने इस परिवर्तन को अवसर में बदलने की ऐतिहासिक संभावना भी मौजूद है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति में भारतीय प्रतिभा ने दुनिया को प्रभावित किया था। एआइ के युग में भी भारत केवल तकनीक का उपभोक्ता न बने, बल्कि उसके अनुसंधान, विकास और नैतिक उपयोग में नेतृत्वकारी भूमिका निभाए।

वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि शिक्षा में एआइ को शामिल किया जाए या नहीं, क्योंकि यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। वास्तविक प्रश्न यह है कि शिक्षा व्यवस्था स्वयं को इस परिवर्तन के अनुरूप कितनी तेजी और कितनी दूरदर्शिता के साथ बदल पाती है। यदि नीतियां स्थिर रहीं और तकनीक आगे बढ़ती रही, तो दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी।

इसलिए अब शिक्षा नीति को एक स्थिर दस्तावेज नहीं, बल्कि निरंतर परिष्कृत किए जाने वाले जीवंत ढांचे के रूप में देखना होगा। एआइ के युग में शिक्षा का लक्ष्य मशीनों से प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि मनुष्य की उन विशिष्ट मानवीय क्षमताओं को विकसित करना है, जिन्हें कोई तकनीक प्रतिस्थापित नहीं कर सकती।

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