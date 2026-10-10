Education in India: देश में उच्च शिक्षा की चुनौतियां केवल संस्थानों की संख्या, शुल्क संरचना और प्रशासनिक अनियमितताओं तक सीमित नहीं हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, शोध की प्रासंगिकता, शिक्षकों की उपलब्धता और विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता का विकास भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं।

शिक्षा को राष्ट्र की प्रगति का आधार माना जाता है और ऐसे में सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन में समानता एवं पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी संस्थान का स्वामित्व उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रमाण नहीं हो सकता। उसकी वास्तविक पहचान इस बात से तय होनी चाहिए कि वह ज्ञान सृजन और विद्यार्थियों के विकास में कितना योगदान देता है।

उच्च शिक्षा में शोध की कमजोर स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है। अनेक संस्थानों में शोध की प्रक्रिया अकादमिक उपलब्धि और उपाधि प्राप्त करने तक सिमट जाती है। ऐसे में विचारणीय है कि शोध को शिक्षा व्यवस्था की केंद्रीय प्राथमिकता बनाने में आखिर कौन-सी बाधाएं हैं।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और महत्त्व को सर्वोच्च न्यायालय भी रेखांकित कर चुका है। सवाल यह है कि क्या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर बार न्यायिक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्या निरीक्षण, रिपोर्ट और अनुपालन की औपचारिक कवायद से शिक्षा के स्तर में सुधार संभव है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने भी उच्च शिक्षा में शोध की कमजोर स्थिति को स्वीकार किया है।

नीति में शोध संस्कृति को प्रोत्साहित करने, संस्थागत नेतृत्व को प्रभावी बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करना है, जो विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, बहुविषयक समझ और समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित कर सके। मगर इस नीति के उद्देश्यों और उनके क्रियान्वयन के बीच की दूरी का आकलन करना जरूरी है।

शोध का वास्तविक महत्त्व ज्ञान के सृजन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास और सामाजिक समस्याओं के समाधान में निहित है। यदि शोधार्थियों को अनुभवी मार्गदर्शक उपलब्ध नहीं हैं, शोध पद्धति का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता और शोध के निष्कर्षों का व्यावहारिक उपयोग नहीं हो पाता, तो पूरी प्रक्रिया औपचारिकता बनकर रह जाती है। इसलिए शोध की गुणवत्ता के आकलन में उसकी मौलिकता, विश्वसनीयता और सामाजिक उपयोगिता को प्रमुखता मिलनी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की परिकल्पना का उद्देश्य विभिन्न विषयों में शोध को प्रोत्साहित करना और उन संस्थानों में शोध क्षमता विकसित करना था, जहां इसकी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। ऐसी पहलों की सफलता इस बात से तय होगी कि शोध के लिए उपलब्ध संसाधन कितने प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाते हैं और उनसे ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह के परिणाम सामने आते हैं।

साथ ही शिक्षा को केवल आर्थिक गतिविधि मानने से उसकी सामाजिक भूमिका कमजोर पड़ सकती है। निजी संस्थानों को अपनी आय, व्यय, शुल्क और शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। हालांकि, वित्तीय स्थिरता और संस्थागत विकास के लिए संसाधन जुटाना भी जरूरी है।

इसलिए नियमन का उद्देश्य केवल वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि संसाधनों का उपयोग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में हो। दूसरी ओर, सरकारी विश्वविद्यालयों को भी जवाबदेही से मुक्त नहीं रखा जा सकता। कई संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पद, अपर्याप्त सुविधाएं, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं और सीमित शोध संसाधन जैसी समस्याएं गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।

सार्वजनिक धन से संचालित संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि वे शैक्षणिक परिणामों और संसाधनों के उपयोग का हिसाब दें। सरकारी विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी अधिक व्यापक है, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, जिनके लिए निजी संस्थानों की महंगी शिक्षा सुलभ नहीं है।

इसलिए गुणवत्ता का मूल्यांकन संस्थान के स्वामित्व के बजाय उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों और जवाबदेही के आधार पर होना चाहिए। हालांकि, सभी संस्थानों पर एक जैसी अपेक्षाएं थोपने के बजाय उनके उद्देश्य, विषयों और संसाधनों के अनुरूप उपयुक्त मानक निर्धारित करना भी जरूरी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुविषयक शिक्षा, संस्थागत स्वायत्तता, अकादमिक नेतृत्व और शोध को प्रोत्साहन देकर उच्च शिक्षा में व्यापक बदलाव की परिकल्पना की थी। उसका उद्देश्य विषयों की पारंपरिक सीमाओं को कम करना और विद्यार्थियों को अपनी रुचि तथा क्षमता के अनुरूप अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराना था। मगर आज भी पाठ्यक्रम, परीक्षा और शिक्षण पद्धति में अपेक्षित लचीलापन विकसित करना चुनौती बना हुआ है।

बदलती तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोजगार के नए स्वरूपों के बीच विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के समांतर व्यावहारिक अनुभव, संवाद कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता और स्वतंत्र निर्णय लेने के अवसर भी मिलने चाहिए। इसी तरह, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का अर्थ मनमानी की छूट नहीं, बल्कि अकादमिक निर्णय लेने की क्षमता के साथ जवाबदेही भी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को उच्च शिक्षा व्यवस्था के व्यापक पुनर्मूल्यांकन के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। न्यायालय की पहल से संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता रेखांकित होती है।

मगर निरीक्षण की प्रक्रिया तभी सार्थक होगी, जब उसके निष्कर्षों के आधार पर सुधार की नियमित व्यवस्था विकसित की जाए। संस्थानों में शिक्षकों की वास्तविक उपलब्धता कितनी है? विद्यार्थियों के सीखने का स्तर क्या है? शोध की मौलिकता और उपयोगिता का आकलन किस प्रकार किया जाता है? कितने विद्यार्थी अपने विषय में व्यावहारिक दक्षता हासिल कर रहे हैं? ऐसे प्रश्नों पर गंभीरता से विचार कर व्यवस्था में नियमित रूप से सुधार की जरूरत है।

उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार के योग्य मानव संसाधन तैयार करना नहीं, बल्कि विवेकशील, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करना भी है। विश्वविद्यालयों को स्थानीय समस्याओं, सामाजिक आवश्यकताओं और राष्ट्रीय विकास की चुनौतियों से भी जुड़ना होगा। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किसी एक आदेश, निरीक्षण या नीतिगत घोषणा से संभव नहीं है।

इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, योग्य शिक्षक, स्वतंत्र शोध वातावरण और प्रभावी नियमन के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों की प्रगति का आकलन करते समय यह देखना जरूरी है कि पिछले छह वर्षों में शिक्षा की पहुंच के साथ उसकी गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है। निजी विश्वविद्यालयों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ सरकारी संस्थानों की कमियों को दूर करना भी उतना ही आवश्यक है।

उच्च शिक्षा का भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि हमारे विश्वविद्यालय कितनी डिग्रियां प्रदान करते हैं, बल्कि यह भी महत्त्वपूर्ण है कि वे कितना ज्ञान रचते हैं, विद्यार्थियों में बौद्धिक कौशल कितना विकसित कर पाते हैं और उन्हें समाज के प्रति कितनी जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। यही मूल्यांकन की वास्तविक कसौटी होनी चाहिए।

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