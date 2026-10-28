मनुष्य के भीतर सबसे ठोस और स्थायी चीज आदतें ही हैं। आदतें मुश्किल से बनती हैं और लंबे वक्त तक पीछा नहीं छोड़तीं। बार-बार दोहराने की वजह से आदतें स्वचालित बन जाती हैं। मनुष्य का व्यवहार उसकी आदतों से ही जुड़ा होता है। मनुष्य का चरित्र, व्यक्तित्व और उसकी सफलता उसकी आदतों से अनिवार्य रूप से संबद्ध होती हैं। मनुष्य अलग-अलग आदतों के जुड़ने से बना प्राणी है।

हर व्यक्ति हर चीज को अलग तरह से ग्रहण करता है और अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। यह विशिष्टता उसकी मनोवृत्ति और किसी चीज से उसके व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुपात से बनती है।

मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के दैनिक कार्यों का लगभग चालीस फीसद हिस्सा सोच-समझकर लिए गए फैसलों का नहीं, बल्कि उसकी आदतों का परिणाम होता है। हम उन्हीं चीजों को बिना सोचे-समझे दोहराते हैं, जिन पर अभ्यास के द्वारा फैसला ले चुके हों। मनुष्य के निर्णय उसकी अपनी आदतों से बनते हैं। आदतें एक तरह से निर्णय ही हैं। मनुष्य द्वारा लिए गए निर्णयों के योग से उसका भविष्य बनता है।

मनुष्य की नियति और उसकी आदतों में सीधा संबंध होता है। नियति उसके निर्णयों से मिलकर बनती है। वह निर्णयों से अलग अपने आप में कोई स्थिति नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। मनुष्य अपनी नियति को अपने व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में सृजित करता है। वह दैनिक जीवन की आदतों के संचय से इसे अर्जित करता है।

जो मनुष्य जब चाहे अपनी आदतों को बदलने की इच्छाशक्ति रखता है, नई आदतें बना सकता है और पुरानी छोड़ सकता है, वह अपने जीवन में मनचाहा परिणाम भी हासिल कर सकता है। परिणाम आदतों का समुच्चय है। हम जो खुराक उसमें डालेंगे, उसी के अनुरूप नतीजे सामने आएँगे। कोई नतीजा अपने आप से पैदा नहीं हो सकता। नई आदतों को विकसित करने और फालतू अनुत्पादक आदतों को छोड़ने के लिए जरूरी है कि इन आदतों से लंबे समय में मिलने वाले परिणामों के बारे में सचेत रहा जाए। कोई भी आदत एकदम से मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन नहीं कर सकती है। वे धीमी गति से काम करती हैं। उनके परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन वे अवश्यंभावी और स्थायी होते हैं।

आदतें कोई चमत्कार नहीं कर सकतीं, इसीलिए हम उनके बारे में कम सचेत रहते हैं। हमें लगता है कि इनसे कुछ भी खास नहीं होगा। लोगों को तुरंत हासिल होने वाले परिणाम चाहिए, लेकिन वे कहानियों और कल्पनाओं के अलावा कहीं नहीं होते। हर चीज एक निश्चित प्रक्रिया में घटित होती है। इस प्रक्रिया में अलग-अलग दौर और मनोस्थितियाँ शामिल होती हैं। इसमें आशा-निराशा, संभावना और पुरस्कार शामिल होते हैं। मनुष्य अपनी आदतों को दिनचर्या के अनिवार्य और अपरिवर्तनीय हिस्से के रूप में देखता है। वह उन्हें सजग हुए बिना दोहराता जाता है। रोज दोहराई जाने वाली आदतें हमारे जीवन में क्या बेहतर कर सकती हैं, इस बारे में सोचने पर आदतों के प्रति सतर्कता स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी।

आदतें रोज जारी रहने वाली क्रिया हैं। जब हम किसी कार्य को आदत बना लेते हैं, तो वह लक्ष्य पूरा होना तय है। रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़कर भी हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। जब हम महान व्यक्तियों के जीवन पर निगाह डालते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने अपने भीतर कुछ अच्छी आदतें विकसित कीं, जिन्हें वे ताउम्र दोहराते रहे। कोई भी चीज आसमान से नहीं उतरती, मनुष्य के भीतर धीरे-धीरे आकार लेती है। वह किसी एक दिन पूरी हो जाती है, लेकिन उसका चलना कई-कई महीनों और सालों का होता है। अनुशासन अच्छी आदतों से ही बनता है।

आदतें तुरंत परिणाम नहीं देतीं और उनके परिणाम भविष्य में होते हैं। इसीलिए व्यक्ति बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाता। उसे लगता है कि इन आदतों से उसे कोई प्रत्यक्ष नुकसान नहीं हो रहा। जब परिणाम एक लंबी प्रक्रिया में मिलता है, तब अच्छी आदतों को विकसित करना मुश्किल होता जाता है। मानव स्वभाव से ही तुरंत परिवर्तन चाहता है। लंबे वक्त तक प्रेरणा और उत्साह बनाए रखना सबके वश की बात नहीं होती। जो लोग ऐसा कर पाते हैं, वे मानवीय सीमाओं को बढ़ाते हैं और महानता के करीब पहुँच जाते हैं। अपने क्षेत्रों में शिखर पर पहुँचे हुए लोगों में एक ही समानता है कि वे अपने क्षेत्र के लिए जरूरी कार्य को रोजाना करते हैं, सालों-साल के अभ्यास के बावजूद वे इसे करते हैं और पारंगत हो जाते हैं। वे जरूरत और अभ्यास को एक आदत बना लेते हैं।

कुछ करना और उसे दोहराना बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। सफलता पाने का यही एक सूत्र है, जिसे मानव इतिहास में अधिकतम कामयाबी मिली है। पश्चिमी दार्शनिक विल ड्यूरेंट ने कहा है कि ‘हम वही हैं, जो हम बार-बार करते दिखते हैं। इसलिए, उत्कृष्टता कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक आदत है।’ महान वे होते हैं जो उत्कृष्टता को क्रिया में तब्दील कर पाने में समर्थ हो जाते हैं।

आदतों से नियंत्रित होने के बजाय उन्हें अपने अनुसार विकसित करके मनुष्य अपने जीवन के नियंत्रण को अपने हाथ में ले सकता है। हम आदतों को इस तरह देखते हैं जैसे वे अपने आप बन गई हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी से नियतिवादी दृष्टिकोण का जन्म होता है। दरअसल, मनुष्य में बहुत कम चीजें हैं, जो बदली न जा सकती हों। अपनी आदतों को बदलकर मनुष्य अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है और जो चाहे हासिल कर सकता है।