अगर हाल के वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो बहुत ही बेचैन करने वाला एक सच सामने आता है। हर साल हजारों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी फाइलों में इस प्रक्रिया को बहुत ही तकनीकी और साफ-सुथरा नाम दिया गया है और वह है- स्कूलों का विलय। तर्क यह दिया जाता है कि इन स्कूलों में बच्चों की संख्या इतनी कम हो गई है कि इन्हें चलाना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। मगर यह तर्क उस असली सवाल को बड़ी सफाई से छिपा ले जाता है कि आखिर उन स्कूलों से बच्चे गायब क्यों हो गए?

यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि दशकों की नीतिगत उदासीनता का परिणाम है। जब एक स्कूल बंद होता है, तो सिर्फ एक रजिस्टर बंद नहीं होता, उस इलाके के सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों से उनके जीवन को बदलने का एकमात्र अवसर छिन जाता है।

आज भी हमारे अधिकतर सरकारी स्कूल किसी आदिम युग की याद दिलाते हैं। जब बारिश का मौसम आता है, तो कई स्कूलों की छतें छलनी बन जाती हैं। बच्चों को अपनी किताबें भीगने से बचाने के लिए किसी सूखे कोने में खड़ा होना पड़ता है। कभी सर्दियों में ठिठुरन के बीच फर्श पर बैठने की मजबूरी, तो कभी गर्मियों में बिना पंखे की कक्षाएं। यह माहौल है जिसमें हम अपने देश के नौनिहालों से एकाग्रता और उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं।

हम एक तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल क्रांति के युग में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लाखों विद्यालयों की हकीकत यह है कि वहां एक ब्लैक बोर्ड और बैठने के लिए कुर्सियां तक मयस्सर नहीं हैं। बुनियादी ढांचे की इस कमी में सबसे शर्मनाक स्थिति स्वच्छता और पेयजल की है। आज भी अनगिनत स्कूलों में पीने के पानी का साफ स्रोत नहीं है। शौचालयों की स्थिति तो इतनी बदतर है कि कई बार वे बीमारियों का घर बन जाते हैं।

इस बदहाली का सबसे बड़ा और सीधा नुकसान लड़कियों को उठाना पड़ता है। जैसे ही बच्चियां किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखती हैं, साफ और सुरक्षित शौचालय का न होना उनके लिए स्कूल छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। एक टूटे हुए दरवाजे वाला शौचालय किसी भी बच्ची के सपनों को तोड़ने के लिए काफी है।

देशभर में शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति इतनी भयावह है कि कई स्कूल ‘एकल शिक्षक’ के भरोसे चल रहे हैं। एक ही व्यक्ति पहली कक्षा से लेकर पांचवीं तक के सभी बच्चों को, सभी विषय एक ही समय पर कैसे पढ़ा सकता है? विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों का न होना आम बात हो गई है। इसका असर बच्चों की नींव पर पड़ता है। वे किसी तरह रट कर या व्यवस्था की मेहरबानी से अगली कक्षाओं में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनका बुनियादी ज्ञान इतना कमजोर होता है कि वे जीवन की आगे की चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते हैं।

शिक्षकों की कमी से भी बड़ी विडंबना यह है कि जो शिक्षक मौजूद हैं, उन्हें पढ़ाने के अलावा अन्य कई काम में लगा दिया गया है। हमारे तंत्र ने शिक्षक को एक बहुउद्देश्यीय कर्मचारी मान लिया है। इन सबके ऊपर मध्याह्न भोजन का पूरा प्रबंधन, राशन लाना, गैस सिलेंडर का इंतजाम करना और हिसाब-किताब रखना भी शिक्षक के ही जिम्मे है।

इस बदहाली ने समाज में एक बाजार को फलने-फूलने का मौका दिया है, यानी निजी स्कूलों का बाजार। आज स्थिति यह है कि एक रेहड़ी लगाने वाला या दिहाड़ी मजदूर भी अपना पेट काट कर अपने बच्चों को गली-मोहल्ले में खुले किसी अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में भेजना चाहता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसे वहां की शिक्षा गुणवत्ता पर बहुत विश्वास है, बल्कि इसलिए है कि सरकारी स्कूल से उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं।

इस पूरी प्रक्रिया ने हमारे समाज के ताने-बाने को गहरा नुकसान पहुंचाया है। स्कूल कभी सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करते थे, लेकिन आज हमारी शिक्षा व्यवस्था समाज को जोड़ने के बजाय उसे अमीरी और गरीबी की दो स्पष्ट और अगम्य खाइयों में बांट रही है।

गरीब बच्चों को स्कूल तक लाने और कुपोषण से लड़ने के लिए ‘मध्याह्न भोजन’ जैसी महत्त्वाकांक्षी योजना लाई गई थी। सोच यही थी कि कोई भी बच्चा भूखे पेट स्कूल में न रहे। मगर अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि बच्चों को नमक से रोटी खानी पड़ रही है या खाने में कीड़े निकल रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि कई परिवारों के लिए बच्चों को स्कूल भेजने का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा नहीं, बल्कि एक वक्त का निवाला है। यह हमारी सामाजिक विषमता का सबसे दुखद पहलू है।

एक तरफ जहां स्कूलों को ज्ञान का मंदिर होना चाहिए था, वहां वे सिर्फ अनाज वितरण का केंद्र बन कर रह गए हैं। शिक्षा का वह मूल उद्देश्य जो बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास से जुड़ा था, वह दाल-चावल की थाली के पीछे कहीं छिप-सा गया है। भ्रष्टाचार और लालफीताशाही ने शिक्षा के पूरे ढांचे को इस कदर खोखला कर दिया है कि स्कूल की इमारतें बनने के कुछ ही वर्षों में खंडहर होने लगती हैं। बच्चों तक किताबें, वर्दियां और साइकिलें पहुंचने में आधा शैक्षणिक सत्र बीत जाता है। बिना किताबों के कोई भी बच्चा कक्षा में क्या करेगा? यह वैसा ही है जैसे किसी सिपाही को बिना हथियारों के सीमा पर लड़ने भेज दिया जाए।

हालांकि, इस घने अंधेरे के बीच उम्मीद की किरणें बची हुई हैं। व्यवस्था सुधारी जा सकती है। दुनिया भर के विकसित देशों, चाहे वह फिनलैंड हो, जापान हो या कनाडा, वहां की प्रगति का मुख्य आधार सरकारी स्कूल ही हैं। वहां माता-पिता अपने बच्चों को लेकर निजी स्कूलों में नहीं जाते। हमारे देश में भी हाल के कुछ वर्षों में कुछ राज्य सरकारों और कई शिक्षकों ने यह साबित किया है कि अगर इच्छाशक्ति हो, तो बदलाव संभव है। जब स्कूलों के बुनियादी ढांचे को शानदार बनाया गया, शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण और सम्मान दिया गया और शिक्षा को राजनीति से ऊपर रखा गया, तो वही अभिभावक, जिन्होंने अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजा था, वे लौट कर सरकारी स्कूलों में खड़े नजर आए।

देश के कोने-कोने में ऐसे कई शिक्षक हैं, जो बिना किसी सरकारी मदद के, अपने जुनून और वेतन के पैसों से अपने स्कूलों को ‘स्मार्ट क्लास’ और खूबसूरत परिसरों में बदल रहे हैं। ये प्रयास बताते हैं कि सरकारी व्यवस्था में जान फूंकी जा सकती है, लेकिन बदलाव के ये उदाहरण काफी नहीं हैं। इस समय पूरी व्यवस्था के कायाकल्प की जरूरत है। सबसे पहले समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि ये सरकारी स्कूल सरकार के नहीं, हमारे अपने हैं। जब तक गांव का समुदाय, पंचायत और मोहल्ले के लोग विद्यालय को अपनी संपत्ति मान कर उससे नहीं जुड़ेंगे, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।