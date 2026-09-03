घर की अलमारी में किस डिब्बे में नमक है, किसमें चीनी, किसमें दाल, बेसन और सूजी। किस मर्तबान में नीबू का अचार, किसमें आम का और किसमें मिर्च का। ये सब बातें एक-दो पीढ़ी पहले की स्त्रियों को मुंहजबानी याद रहती थीं। रसोई में जाकर कोई भी जब इन चीजों के बारे में पूछता, तो दूर बैठी महिला वहीं से बता देती कि किस डिब्बे को खोलकर देखा जाए और वह कहां रखा है।

इसी तरह, कौन-सा त्योहार कब आ रहा है, क्या-क्या करना है, किसके यहां जाना है, कौन घर आएगा, किसे क्या देना है, जो आएगा, उसकी पसंद का खाना कौन-सा है, किसी की शादी की वर्षगांठ कब है, किसका जन्मदिन किस तिथि को पड़ेगा, किसे कौन-सा रंग पसंद है, इसलिए उसी की पसंद की साड़ी या दूसरे कपड़े खरीदने हैं, बेटी के ससुराल कब जाना है और क्या-क्या ले जाना है… ये सारी बातें बिना सूची बनाए उन्हें याद रहती थीं।

किस सब्जी में कौन-सा मसाला डाल दो, तो वह बहुत अच्छी बन सकती है। किस अचार में कौन-कौन से मसाले और कितना सरसों का तेल डालना सही रहता है। किस अचार में तेल नहीं डाला जाना चाहिए। पूरी बनाने का आटा कैसे गूंथना है, कचौड़ी का कैसे, बाजरे की रोटी का किस तरह और मक्के की रोटी का किस तरह। मट्ठी बनाते वक्त मैदा में कितना घी या तेल डाला जाना चाहिए… गुलाब जामुन कैसे मुलायम और रसभरे बन सकते हैं और कढ़ी के पकौड़े कैसे नरम बनाए जा सकते हैं, जो मुंह में जाते ही घुल जाएं…

ये सारी बातें इन महिलाओं ने किसी संस्थान में जाकर नहीं सीखी थीं। ये सब घर की पाठशाला में कभी खुद करके, तो कभी देखकर सीख जाती थीं। इसी को विरासत कहते थे, जो एक महिला के अनुभव और उसकी मेहनत के कारण अगली पीढ़ी की दूसरी महिलाओं, जैसे कि बहू या बेटियों तक पहुंचती थी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि ये महिलाएं फोन पर ही किसी व्यंजन की पूरी सामग्री और विधि बता देती थीं। घर न केवल एक पाठशाला था, बल्कि एक प्रयोगशाला की तरह भी था, जहां आमतौर पर नए-नए प्रयोग होते रहते थे। दाल बच गई है, तो अगले दिन उसके परांठे कैसे बनाए जाएं।

सब्जियां थोड़ी-थोड़ी बच गई हैं, तो उनसे नई सब्जी कैसे बनाएं। दूध फट गया है, तो उसका उपयोग पनीर बनाने के अलावा और क्या-क्या, कैसे किया जा सकता है। कोई कपड़ा फट गया, तो उसे किस तरह से ठीक करें। पुराने कपड़ों को फिर से नया जैसा कैसे बनाएं। रजाई में सिलाई वाले डोरे कैसे डालें। डोरे डालने से पहले उन पर लेटकर और कूदकर रूई को कैसे उसके अंदर सम पर लाएं। कूदने का यह काम अक्सर छोटे बच्चों के हवाले होता था। पुरानी साड़ियों के कवर बनाकर उन्हें कैसे चढ़ाया जाए। ध्यान से देखा जाए, तो ये सारी बातें घर की आर्थिकी को ठीक करने और पैसे बचाने के साधन होते थे। ये बातें भी इन महिलाओं ने किसी कोचिंग संस्थान से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से ही सीखी थीं।

कई बार तो लगता है कि वे महिलाएं पूरा का पूरा ‘एनसाइक्लोपीडिया’ थीं। परिवार के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के तौर-तरीके उन्हें मालूम थे। ऊपर जो थोड़े से काम गिनाए गए हैं, उनके मुकाबले सैकड़ों गुना और भी काम ये करती थीं। वे अपने शरीर को किसी मशीन की तरह इस्तेमाल करती थीं। इनमें से कई कहती थीं कि बैठे-बैठे हाथ-पांव में जंग लग जाती है। काम करने से ये चलते रहते हैं। हालांकि एकतरफा तौर पर सिर्फ स्त्री के श्रम का महिमामंडन नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी ऐसी मेहनत खास तो थी ही। आजकल बहुत सारे खानपान विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि अकेले खान-पान को सीमित करने से ही आप स्वस्थ नहीं रह सकते। शारीरिक श्रम भी जरूरी है, जिसके लिए वे घूमने और जिम जाने की सलाह देते हैं।

मगर उस समय की महिलाओं ने तो जिम का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन घर में ज्यादातर वक्त की भाग-दौड़ उनके लिए एक तरह से व्यायाम ही था, जिसे कई लोग एक पैर पर रात-दिन का दौड़ना कहते थे। आजकल इस तरह के बहुत से काम बाजार के हवाले हैं। एक फोन कॉल पर बना-बनाया खाना घर आ सकता है। कोई रोबोट हमारे घर की सफाई कर सकता है। घर के अन्य कामों के लिए तो घरेलू सहायक-सहायिकाएं हैं ही। चूल्हे, अंगीठी की जगह गैस, इंडक्शन प्लेट, हीटर हैं। पतीली, भगोने की जगह कुकर हैं। मसाले के लिए सिलबट्टे की जगह मिक्सी है। ये भी तब, जब घर में खाना पकाना हो।

अब पहले की तरह कपड़े या सामान खरीदने के लिए बाजार जाने, मोल-भाव करने और थकने-थकाने के दिन भी लद चुके हैं। बस ऑर्डर किया और सामान हाजिर। ये भी है कि जो स्त्रियां नियमित नौकरी करती हैं, वे इन घरेलू कामों को करें भी, तो कैसे। उनके पास अब समय ही नहीं है। ऐसे में डॉक्टरों की इस सलाह को पूरा कैसे किया जाए कि इन दिनों महिलाओं की शारीरिक गतिविधियां कम हैं। शरीर को जितनी कैलोरी चाहिए, उसके मुकाबले वे अधिक कैलोरी वाले भोज्य पदार्थ खा रही हैं। चलने-फिरने के मुकाबले बैठे रहने के काम ज्यादा कर रही हैं। इसलिए वे कम उम्र में ही उन बीमारियों का शिकार हो रही हैं, जो पहले बुजुर्गों की बीमारियां मानी जाती थीं।