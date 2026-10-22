विश्व आर्थिक मंच की ओर से पिछले माह जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक-2026 ने एक बार फिर इस तस्वीर को सामने रखा है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है और उसकी गुणवत्ता कैसी है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में यह आंकड़ा केवल 41.2 फीसद है। श्रमबल भागीदारी में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता का स्तर भी 44.1 फीसद के आसपास है। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद आर्थिक जीवन में बराबरी अभी दूर है।

यह तस्वीर ऐसे समय सामने आई है, जब भारत में महिलाओं की श्रमबल हिस्सेदारी में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण के अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, देश में पंद्रह वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं की श्रमबल भागीदारी दर 34.8 फीसद रही, जो अगस्त 2025 के 33.7 फीसद से 1.1 फीसद अंक अधिक है। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी 39.4 फीसद तक पहुंची, जबकि शहरी महिलाओं के मामले में यह 25.4 फीसद रही।

जमीनी हकीकत समझने के लिए यह देखना भी जरूरी है कि रोजगार के बाहर महिलाएं कितना काम कर रही हैं और उसका बंटवारा पुरुषों के साथ कितना है। वर्ष 2024 के एक अन्य सर्वेक्षण के मुताबिक, देश में छह वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में बिना भुगतान घरेलू काम करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी 81.5 फीसद, जबकि पुरुषों की 27.1 फीसद थी। घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं ने प्रतिदिन औसतन 289 मिनट, जबकि पुरुषों ने 88 मिनट इस काम में लगाए। परिवार के सदस्यों की देखभाल में भी महिलाओं ने औसतन 137 मिनट और पुरुषों ने 75 मिनट दिए।

मगर घर के भीतर का श्रम अब भी मुख्यतः महिलाओं के हिस्से में है। यही वह विरोधाभास है, जिसे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के किसी भी आंकड़े के साथ पढ़ना जरूरी है। महिला अगर घर से बाहर काम करने लगे, लेकिन घरेलू कार्य और देखभाल की लगभग पूरी जिम्मेदारी भी उसी की बनी रहे, तो रोजगार उसके लिए अवसर के साथ अतिरिक्त बोझ भी बन सकता है।

‘यह काम महिलाओं का है और यह पुरुषों का’ जैसी धारणाओं की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। सदियों से समाज ने काम को स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं में बांटकर देखा है। घर संभालना, भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल करना और परिवार की जरूरतों का ध्यान रखना महिलाओं की जिम्मेदारी मानी गई, जबकि बाहर जाकर कमाना पुरुष का दायित्व। समय बदला, अर्थव्यवस्था बदली और रोजगार के स्वरूप में भी बदलाव आया, लेकिन काम के इस लैंगिक बंटवारे की जड़ें अब भी गहरी हैं।

समस्या यह है कि भुगतान वाले कार्य को हम ‘काम’ मानते हैं और बिना भुगतान के घरेलू श्रम को अक्सर जिम्मेदारी या स्वाभाविक कर्तव्य। भोजन बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना, बुजुर्गों की देखभाल, घर का सामान लाना और परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को व्यवस्थित करना—क्या ये सब काम नहीं हैं? दरअसल, इन कार्यों का भुगतान नहीं होता, इसलिए राष्ट्रीय आय या परिवार की आमदनी के आंकड़ों में इनका मूल्य सीधे दिखाई नहीं देता। मगर यह भी सच है कि इनके बिना परिवार का जीवन और बाजार की अर्थव्यवस्था दोनों नहीं चल सकते।

सर्वेक्षण के मुताबिक, वर्ष 2024 में रोजगार एवं उससे जुड़ी गतिविधियों में छह वर्ष और उससे अधिक उम्र के 60.8 फीसद पुरुष तथा 20.7 फीसद महिलाएं शामिल थीं। इसके विपरीत, बिना भुगतान घरेलू काम में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से तीन गुना से भी अधिक थी। वर्ष 2019 से 2024 के बीच घरेलू काम में पुरुषों की भागीदारी 26.1 से बढ़कर 27.1 फीसद हुई है।

यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह बताता है कि घरेलू जिम्मेदारियों में पुरुषों की भागीदारी में कुछ परिवर्तन जरूर हो रहा है। इसलिए महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की चर्चा को केवल रोजगार के अवसर बढ़ाने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह भी देखना होगा कि उनके पास काम करने के लिए समय कितना है। अगर दिन का बड़ा हिस्सा बिना भुगतान वाले घरेलू काम में चला जाता है, तो रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास या अपने लिए समय निकालने की संभावना स्वाभाविक रूप से कम होगी।

रोजगार में आना अपने आप में आर्थिक सशक्तीकरण की गारंटी नहीं है। सवाल यह भी है कि महिलाएं किस तरह के काम में हैं, उन्हें कितना पारिश्रमिक मिलता है, काम कितना सुरक्षित है और आगे बढ़ने के अवसर कितने हैं। विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट में भारत के लिए अनुमानित अर्जित आय की लैंगिक समानता का स्तर 54.9 फीसद और समान काम के लिए वेतन-समानता का स्तर 51.3 फीसद बताया गया है। वहीं, विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधकों के स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी से जुड़ी समानता का अंक केवल 13.1 फीसद है।

हालांकि, पुरुष भी लैंगिक आधारित भूमिकाओं से मुक्त नहीं हैं। उनसे अक्सर यह अपेक्षा की जाती है कि वे परिवार के मुख्य कमाने वाले हों, आर्थिक जिम्मेदारी उठाएं और घर के काम में दखलअंदाजी न करें।

महिला और पुरुष के बीच कार्य एवं आर्थिक स्तर पर समानता लाने में शिक्षा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पाठ्यपुस्तकों और कहानियों में यदि महिला हमेशा घर संभालती और पुरुष बाहर काम करता दिखाई देगा, तो बच्चों के भीतर वही धारणा मजबूत होगी। इसके उलट जब लड़कियां वैज्ञानिक, किसान, इंजीनियर, चालक या प्रशासक तथा लड़के शिक्षक, रसोइया, देखभालकर्ता या घर संभालने वाले व्यक्ति के रूप में सहजता से दिखाई देंगे, तो काम की दुनिया की सीमाएं भी बदलेंगी।

इसके अलावा सुरक्षित कार्यस्थल, उचित पारिश्रमिक, कौशल विकास, पदोन्नति के अवसर, सुरक्षित परिवहन और परिवार तथा काम के बीच संतुलन बनाने वाली व्यवस्थाएं भी जरूरी हैं। खासकर देखभाल की जिम्मेदारियों को केवल परिवार की निजी समस्या मानने के बजाय इसे व्यापक सामाजिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखना होगा। घर के काम में पुरुष का योगदान ‘मदद’ नहीं, जिम्मेदारी है। महिला की कमाई परिवार की ‘सहायता’ नहीं, उसका आर्थिक योगदान है।

सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, बल्कि यह भी होना चाहिए कि वे किस काम में हैं, उनकी आय कितनी है और निर्णय लेने में उनकी कितनी भूमिका है। लैंगिक समानता का अर्थ इतना है कि किसी व्यक्ति के अवसर केवल उसके लिंग के कारण सीमित न हों। काम चुनने, कौशल विकसित करने, कमाने और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने का अधिकार एवं कर्तव्य दोनों का हो।

अब सवाल बदलने का समय है। यह पूछने के बजाय कि ‘यह काम किसका है?’ पूछा जाना चाहिए कि ‘यह जिम्मेदारी कैसे साझा की जा सकती है?’ जिस व्यक्ति के पास यह काम करने की क्षमता और इच्छा है, क्या उसे अवसर मिल रहा है? काम की पहचान स्त्री या पुरुष से नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और गरिमा से होनी चाहिए। जब कमाई साझा सम्मान और घरेलू काम साझा जिम्मेदारी बनेगा, तभी लैंगिक समानता वास्तव में जीवन का हिस्सा बन सकेगी।