पिछले कई महीनों से देश के युवा वर्ग को लेकर हर स्तर पर चर्चा हो रही है और यह सकारात्मकता से कोसों दूर है। शिक्षा जगत में अनुभवी प्राध्यापकों से लेकर प्राथमिक शाला के अध्यापकों तक सभी जानते और समझते हैं कि देश में ऐसे राजनेताओं की कमी नहीं है, जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के युवाओं को उनके मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य से भटकाने में कोई संकोच नहीं करते हैं।

छात्रों के आंदोलनों के समय यह भी उजागर हो जाता है कि हमारे सुरक्षाकर्मी, विशेषकर पुलिस, अभी भी इतनी प्रशिक्षित तथा संवेदनशील नहीं हो पाई है कि वह यह समझ सके कि देश के हर नागरिक को, वह किसी भी आयु वर्ग का क्यों न हो, सम्मानपूर्वक सुरक्षा देना तथा उसकी देखभाल करना ही उनका मुख्य कर्तव्य है। मगर यह हर स्तर पर अधिकारी-भाव का गुमान रखने वाले नहीं कर सकते हैं। युवाओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार देश को स्वीकार्य नहीं है। गांधीजी द्वारा परिभाषित पंक्ति ‘अंतिम छोर पर खड़े’ व्यक्ति के परिवार से पुलिस सेवा में आने वाले भी उसी पंक्ति में खड़े अन्य लोगों को भी बख्शते नहीं हैं।

किसी भी ट्रक ड्राइवर या सड़क के किनारे ठेला लगाकर परिवार चलाने वाले से पूछने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि गांधी-तत्त्व को शासन व्यवस्था में ढूंढ़ पाना आज लगभग असंभव है। राजनेता तो उसे पहले से भुला चुके हैं। किसी भी गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे, जो पुलिस के संबंध में सकारात्मक विचार शायद ही व्यक्त करें। कोई भी व्यक्ति किसी नागरिक के अधिकारों का हनन न करे, उसका अपमान न करे, यह देखना पुलिस का कर्तव्य है। मगर ये भी सही है कि पुलिस व्यवस्था की साख समाज में बहुत नीचे आ चुकी है।

महात्मा गांधी का नाम लेने वाले तो अनेक लोग मिल जाते हैं। आश्चर्य तब होता है, जब उनकी विरासत पर अपना अधिकार जताने वाले लोग व्यावहारिक जीवन में इनके सिद्धांतों से अनभिज्ञ दिखते हैं। भारत के विकास की जो अवधारणाएं इस समय चल रही हैं, उसमें देश के गांधी अध्ययन केंद्रों का कितना योगदान या भागीदारी है? क्या देश के समक्ष यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न नहीं है? प्रगति और विकास की पश्चिम की अवधारणा की चूलें तेजी से हिलनी प्रारंभ हो गई हैं। गांधी ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। जिन्होंने नहीं समझा था, सत्ता उनके हाथ में आई और उन लोगों ने गांधी-दर्शन को समझने का कोई प्रयास किया ही नहीं।

परिणामस्वरूप प्रदूषण, जल संकट, अविश्वास, हिंसा जैसी अनेकानेक चुनौतियां विश्व के समक्ष विकराल रूप में आ खड़ी हुई हैं। अब तो मनुष्य द्वारा निर्मित एआइ के जरिए मनुष्य जाति के संपूर्ण विनाश की आशंका भी व्यक्त की जा चुकी है। ऐसे में भारत के विश्व-गुरु-गौरव से परिचित करने के लिए उत्सुक नेताओं को क्या इससे जनित उत्तरदायित्व-बोध को स्वत: ही स्वीकार नहीं करना चाहिए? क्यों न वह विश्व के समक्ष वृद्धि, विकास, प्रगति और जन-कल्याण की वैकल्पिक ‘सर्वजन हिताय’ जैसी निष्कपट व्याख्या की व्यावहारिकता के उदाहरण विश्व के समक्ष प्रस्तुत करे?

गांधी मानते थे- ‘किसी भी देश की समेकित प्रगति का व्यावहारिक मूल आधार वहां के सभी निवासियों के पारस्परिक सद्भाव, एकजुटता और साथ-साथ मिलकर कार्य करने की एक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। अपनी हर संभव विविधता के लिए पहचाने जाने वाले भारत में, जहां विश्व के सभी जाने-पहचाने, पंथों-धर्मों के मानने वाले रहते हैं, पंथिक सद्भावना और सामाजिक सद्भाव अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।’ अपेक्षा तो यही थी कि सामाजिक समरसता और पंथिक सद्भाव में भारत विश्व के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगा। अनेक संवैधानिक प्रावधानों के बाद भी भारत चिंताजनक स्थिति में अभी भी है। विविधता को लेकर अनेक समस्याएं उन देशों में भी उभरी हैं, जो एक पंथ, एक भाषा और एक राष्ट्रीयता के अभ्यस्त रहे। वे भारत की ओर देख रहे हैं। ज्ञान का सृजन, प्रकृति के रहस्यों की खोज, यानी नए ज्ञान का जनहित में सार्थक उपयोग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और संस्कृति के सबसे महत्त्वपूर्ण अंग थे, जिससे विश्व आकर्षित हुआ था।

आज के विश्व के समक्ष अनावश्यक संसाधन-संग्रहण, युद्ध की तैयारी के लिए शोध और नए-नए संहारक हथियार बढ़ाने पर स्वास्थ्य और शिक्षा से भी अधिक धन खर्च किया जा रहा है। इससे समाधान के स्थान पर पारस्परिक अविश्वास जैसी अनेक समस्याएं और जटिल हो गई हैं।

प्राचीन भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा मुख्य रूप से दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, गणित, खगोल विद्या जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान से ही बढ़ी थी। भारतीयता के विकास के लिए जो परंपराएं डाली गई थीं, वे मानवीय तत्त्वों से परिपूर्ण थीं। गांधी उसे गहराई से जानते और समझते थे। उसे भारत फिर समझे और ऐसी रणनीतियां बनाए कि आगे के वर्षों में उसे समृद्ध किया जाए। गांधी के एक सूत्र या दर्शन को विश्व के समक्ष भारत को बार-बार प्रस्तुत करना होगा- प्रकृति के पास सभी की आवश्यकता पूर्ति के संसाधन हैं, लेकिन एक के भी लालच को पूरा करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं हैं। क्या इसको भुलाकर भारत या विश्व का कोई भी देश प्रगति कर सकता है?

यह भारत का वैश्विक उत्तरदायित्व है कि वह हर प्रकार से विश्व के समक्ष गांधी के इस प्रकार के दर्शन को प्रस्तुत करे और उससे पहले यह देखे कि हम स्वयं उसका अनुसरण कर रहे हैं या नहीं। क्या भारत की संसद विशेष सत्र में कुछ दिन बैठकर देशहित में गांधी-तत्त्व की सम-सामयिक स्वीकार्यता पर चर्चा नहीं कर सकती है?