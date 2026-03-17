मनुष्य की जिज्ञासा जितनी पुरानी है, उतनी ही पुरानी है सत्य की खोज। आकाश में चमकते तारों, नदियों के प्रवाह और प्रकृति की अनगिनत घटनाओं को देखकर मनुष्य के मन में सदैव यह प्रश्न उठता रहा है कि क्या इस संसार का कोई ‘अंतिम सत्य’ भी है। विज्ञान इसी जिज्ञासा की संगठित और तर्कसंगत अभिव्यक्ति है। विज्ञान का इतिहास बताता है कि यह अंतिम सत्य की घोषणा करने के बजाय सत्य की निरंतर खोज की प्रक्रिया है।

विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह किसी भी ज्ञान को अंतिम नहीं मानता। हर सिद्धांत, नियम और निष्कर्ष को प्रमाण और प्रयोग की कसौटी पर परखा जाता है। इसलिए आज स्थापित धारणाएं भविष्य में नए प्रमाणों के सामने संशोधित या परिवर्तित हो सकती हैं। इतिहास के उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि विज्ञान में सत्य स्थिर नहीं बल्कि विकसित होने वाली अवधारणा है।

प्राचीन काल में यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। बाद में खगोलीय अध्ययन और गणनाओं के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह परिवर्तन मानव ज्ञान की दिशा ही बदलने वाला था।

गति और बल के संबंध में ‘न्यूटन के गति के नियम’ लंबे समय तक अंतिम नियम माने जाते रहे। मगर बीसवीं शताब्दी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ‘सापेक्षता का सिद्धांत’ प्रस्तुत किया, जिससे यह पता चला कि अत्यधिक वेग या गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन के नियम पूरी तरह पर्याप्त नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं कि न्यूटन गलत थे, बल्कि यह कि उनके नियम एक विशेष सीमा तक ही लागू होते हैं।

जब वैज्ञानिकों ने परमाणु और उससे छोटे कणों की दुनिया को समझने का प्रयास किया, तो उन्हें पता चला कि सूक्ष्म स्तर पर प्रकृति का व्यवहार सामान्य अनुभव से भिन्न है। इसे समझाने के लिए ‘क्वांटम मैकेनिक्स’ का विकास हुआ। इस सिद्धांत ने दिखाया कि सूक्ष्म जगत में कणों का व्यवहार संभावनाओं पर आधारित होता है और कभी-कभी एक ही कण तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है।

रसायन विज्ञान में भी शुरुआत में चार तत्त्व—पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि—मूल आधार माने जाते थे। बाद में प्रयोग और विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि पदार्थ असंख्य तत्त्वों और परमाणुओं से बना है। आज आधुनिक रसायन विज्ञान में ‘आवर्त सारणी’ पदार्थ की संरचना को समझने का वैज्ञानिक आधार देती है।

जीव विज्ञान में भी यही क्रम दिखाई देता है। पहले माना जाता था कि जीवों की प्रजातियां स्थायी और अपरिवर्तनीय हैं। मगर उन्नीसवीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने ‘थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन’ प्रस्तुत की, जिसके अनुसार जीवित प्रजातियां समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। इस सिद्धांत ने जीवविज्ञान की समझ को मूल रूप से बदल दिया और जीवन की विविधता को समझने का आधार दिया।

विज्ञान में सत्य कोई स्थिर और अंतिम स्थिति नहीं है। यह निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें नए प्रयोग, तकनीक और खोजें पुराने विचारों को चुनौती देती रहती हैं। विज्ञान की यही विशेषता उसे अन्य ज्ञान प्रणालियों से अलग बनाती है। कई विचारधाराएं अपने सिद्धांतों को अंतिम मानती हैं, जबकि विज्ञान अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है।

विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य अंतिम सत्य घोषित करना नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों को अधिक स्पष्टता और सटीकता के साथ समझना है। प्रत्येक नई खोज इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाती है। आधुनिक खगोल विज्ञान आज भी सौरमंडल की उत्पत्ति, ‘डार्क मैटर’ और ‘डार्क एनर्जी’ जैसे रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहा है।

इस प्रकार, विज्ञान को एक अनंत यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। यह यात्रा प्रश्नों से शुरू होती है, प्रयोगों से आगे बढ़ती है और नए निष्कर्षों तक पहुंचती है। हर निष्कर्ष नए प्रश्नों को जन्म देता है। विज्ञान में ‘अंतिम सत्य’ की अवधारणा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी सत्य की खोज की प्रक्रिया।

विज्ञान हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का मार्ग खुला होना चाहिए, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और नए प्रमाणों के सामने पुराने विचार बदलने का साहस होना चाहिए। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसने मानव सभ्यता को अज्ञानता से ज्ञान की ओर निरंतर बढ़ाया है। विज्ञान में अंतिम सत्य कोई स्थिर बिंदु नहीं, बल्कि सत्य की अनवरत खोज ही उसका वास्तविक स्वरूप है। यही खोज मानव बुद्धि को आगे बढ़ाती है और प्रकृति के रहस्यों के द्वार धीरे-धीरे खोलती है।