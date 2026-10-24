फ्रांस इन दिनों गंभीर नागरिक संकटों और हिंसक विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है। यह अशांति सितंबर के मध्य में बदहाल शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की कमी के खिलाफ विद्यार्थियों की नाराजगी से शुरू हुई थी। देखते ही देखते इसमें आम नागरिक भी शामिल हो गए। ईंधन की बढ़ी कीमतों, आसमान छूती महंगाई और गिरते जीवन स्तर ने इस विरोध को एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल दिया है।

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हाल में कतर की यात्रा के दौरान कहा कि देश में हिंसक प्रदर्शनों के पीछे किसी विदेशी हस्तक्षेप का कोई सबूत नहीं है। मगर सवाल है कि देश में जब हालात इतने खराब हों, तो राष्ट्रपति मैक्रों के खाड़ी देशों की तीन दिवसीय यात्रा पर निकलने की क्या वजह है? दरअसल, राष्ट्रपति चुनाव से कुछ महीने पहले फ्रांस की सरकार एक ऐसे संकट को संभालने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसने विदेश में फ्रांस की छवि को नुकसान पहुंचाया है और वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया है।

मैक्रों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई है और कहा है कि कुछ लोग फ्रांस की शांति और स्थिरता की कीमत पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने ट्रंप या नेतन्याहू का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को नवंबर में महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनावों का सामना करना है, जबकि इजराइली प्रधानमंत्री इस महीने होने वाले चुनावों में अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि फ्रांस पर ‘चरमपंथी इस्लाम के हमले’ हुए हैं। उनके सुर में सुर मिलाते हुए ट्रंप ने भी कहा कि ‘फ्रांस में जो हो रहा है, उसका संबंध आव्रजन से है।’ उन्होंने इस अशांति को ‘प्रवासियों, जिहादियों और कम्युनिस्टों’ से जोड़ने की कोशिश की।

यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि वर्तमान में फ्रांस की आर्थिक हालत खस्ता है। बाजारों में अपने कर्ज को वित्तपोषित करने के लिए फ्रांस ने कुछ समय के लिए पांच फीसद से अधिक की दर पर उधार लिया है। आज फ्रांस की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को लेकर जो भारी अनिश्चितता है, उसे देखते हुए मंदी की आहट से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच, कुछ दिन पहले फ्रांस के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें आशंका है कि अप्रैल 2027 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले फ्रांस अपने बजट घाटे को नियंत्रित कर पाएगा या नहीं। डच बैंक आईएनजी की अर्थशास्त्री शार्लोट डी मोंटपेलियर ने कहा कि इससे ‘परिवार खर्च करने से कतरा सकते हैं, पर्यटक दूर हो सकते हैं और कंपनियां अपने निवेश को टाल सकती हैं।’ यानी भरोसे की कमी अब सबसे बड़ा आर्थिक जोखिम बन गई है।

दरअसल, फ्रांस में विरोध प्रदर्शनों के जारी रहने की आशंका है। बीते 22 अक्टूबर से पुलिस ने पेरिस के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पाबंदी में राष्ट्रपति भवन (एलिसी पैलेस), संसद के दोनों सदन और लूव्र संग्रहालय तथा चैंप्स-एलिसी जैसे पर्यटन स्थल भी शामिल हैं। जिन अन्य इलाकों में रैलियों पर रोक रहेगी, उनमें बैस्टिल और रिपब्लिक स्क्वायर तथा शैटलेट-लेस हाल्स वाणिज्य परिसर शामिल हैं। ऐसी स्थिति में मैक्रों एकदम से जनता के समक्ष नहीं आ रहे हैं, लेकिन हिंसा भरे सप्ताहांत के बाद उन्होंने संकट सुलझाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर छोड़ी है। हालात जिस स्तर पर बेकाबू हुए, उसमें स्वाभाविक ही फ्रांस के खुफिया तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं सूझ रहा है। ऐसे में फ्रांस ने खुफिया विफलता स्वीकार कर ली और इसी क्रम में बयानों में कहा गया कि सड़क पर भड़की हिंसा के दौरान फ्रांस की सरकार का ‘नियंत्रण खत्म’ हो गया था। जांच एजेंसियों की ओर से अब दुकानें लूटने वाले नकाबपोश युवाओं की पहचान की जा रही है।

उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपदा में अवसर ढूंढ़ रहे हैं और उनकी बयानबाजी मैक्रों को असहज कर रही है। दूसरी ओर, ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव की प्रमुख दक्षिणपंथी उम्मीदवार मरीन ले पेन को एक ‘रूढ़िवादी आवाज’ बताया। ले पेन ने ‘एक्स’ पर एक टिप्पणी में मैक्रों के बयानों को ‘साजिशपूर्ण’ करार दिया। 2027 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में आगे चल रहीं दक्षिणपंथी उम्मीदवार ले पेन ने कहा कि बीते दिनों हिंसा के दौरान हुई घटनाओं की हमने जो तस्वीरें देखीं, वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नहीं बनी थीं..! वे तस्वीरें उस दुखद सच्चाई को दिखाती हैं कि मैक्रों के दस साल के शासन के बाद फ्रांस की हालत क्या हो गई है।

इस बीच, राष्ट्रपति मैक्रों रियाद समर्थक नेता के तौर पर सामने आए हैं। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा इस माह हमलों को तेज करने के बाद सऊदी अरब पहुंचने वाले वे पहले पश्चिमी नेता बन गए। दरअसल, यह सब करने के पीछे फ्रांस का मुस्लिम वोट बैंक है। फ्रांस की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी नौ-दस फीसद है। फ्रांस और सऊदी अरब के संबंध हाल के वर्षों में रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा के मोर्चे पर काफी मजबूत हुए हैं। इसलिए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का अचानक से दोहा और रियाद जाना यह बताता है कि वहां के नेताओं के माध्यम से वे अपने देश में विरोध के स्वरों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं।

इमैनुएल मैक्रों की मौजूदा स्थिति दस साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद की याद दिलाती है। तब एक दिसंबर, 2016 को ओलांद ने यह जानते हुए कि वे दोबारा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हैं, उदास मन से घोषणा की थी कि वे 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार नहीं होंगे। मैक्रों का व्यवहार कुछ ऐसा लग रहा है, मानो वे सत्ता से पीछे हट रहे हों। सामाजिक, वित्तीय और राजनीतिक, इन तीन तरह के संकटों का सामना कर रहे मैक्रों के पास इस आंदोलन से निपटने के लिए बहुत कम विकल्प बचे हैं।

मैक्रों को अक्सर बड़े तामझाम के साथ राजनीतिक दलों को बुलाना पसंद है। उन्होंने इस बार सर्वदलीय बैठक और शासन संभालने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री सेबेस्टियन पियरे लेकोर्नू पर छोड़ दी है। इसके बाद, मैक्रों तनाव कम करने और खुद को बचाने की कवायद में तीन दिन की यात्रा पर खाड़ी क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। यों, फ्रांस की अंदरूनी हालत पर भारत का आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है, लेकिन वहां की स्थिति का हवाला देकर यहां मोर्चा जरूर खुल गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने हाल में कहा कि फ्रांस और बांग्लादेश की तरह भारत में भी अस्थिरता फैलाने की साजिश रची जा रही है। इस पर कांग्रेस के शशि थरूर जैसे विपक्षी नेताओं ने पलटवार किया कि भारत, फ्रांस या बांग्लादेश नहीं है। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि राजनीतिक दल और उनके नेता आखिर दूसरे देश में लगी आग से हाथ क्यों सेंकना चाहते हैं!