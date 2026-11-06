हममें से कई लोगों को लगता है कि उन्हें बचपन से कोई खास व्यंजन बहुत प्रिय रहा है, जिसका स्वाद आज तक जुबान पर बसा हुआ है और जिसका नाम आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट उतर आती है। असल में यह केवल किसी खास भोजन का स्वाद नहीं है, बल्कि स्नेह और अपनेपन से लबरेज एक प्यारे से पल का स्वाद भी होता है। उस पल को हम बार-बार अपने जीवन में दोबारा जीना चाहते हैं।

ऐसे में उस व्यंजन का स्वाद केवल स्वाद नहीं रह जाता, उसमें उस पल की पुनरावृत्ति की लालसा भी समाई होती है। उस जायके के नाम से हम बार-बार उस समय में लौटते हैं, उसे फिर से जीते हैं और भावविभोर होते हैं। मानो उस स्वाद के जरिए हम अपने घर में वापस लौट गए हों।

गौर से समझें तो भोजन केवल स्वाद नहीं रह जाता, वह वाकई हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों को पोषित करता है। कुछ पलों के लिए विश्राम में बैठकर खाया और खिलाया गया भोजन किसी व्यक्ति के जीवन को भी चित्रित कर देता है कि उसके जीवन में कितना सुकून और ठहराव है या फिर बस जीवन गुजर रहा है। पर हर इंसान के जीवन में भोजन सुखद याद बनकर नहीं आता। कई लोगों के लिए वह स्वाद और पसंद से पहले पेट की भूख का प्रश्न है। जब भूख सामने खड़ी हो, तो मनपसंद और स्वादिष्ट भोजन की इच्छा पीछे छूट जाती है। भोजन तब केवल पेट की गर्जना शांत करने का साधन बन जाता है।

यह एक बड़ी विडंबना है कि मनुष्य की मूलभूत जरूरत पौष्टिक आहार के लिए भी उसे खासी मशक्कत करनी पड़ती है। हम अक्सर अपने आसपास ही मजदूरों और कामकाजी लोगों को भूख को गुटका, चाय या तंबाकू से दबाने की कोशिश करते देखते हैं। भोजन किसी तरह मिल भी रहा हो, तो सवाल उसकी गुणवत्ता पर आकर रुक जाता है।

आखिर ऐसा क्यों होता है कि जहां पलक झपकते ही मनचाहा खाना घर तक पहुंचा दिया जाता हो है, शादी और त्योहारों में विस्तृत ‘मेनू’ के साथ भोजन परोसा जाता है, वहीं समाज का एक वर्ग आज भी बुनियादी पौष्टिक भोजन प्राप्त कर पाने में असमर्थ है? जब भूख से किसी का पेट ऐंठता होगा, तब उसके मन पर उसका किस तरह का असर होता होगा? क्या यह हमारे समाज के लिए एक जरूरी विषय नहीं होना चाहिए? ऐसी स्थिति में अगर समाज का कोई तबका भोजन की थाली में परोसे गए व्यंजनों में से चुन-चुन कर उनके स्वाद की तारीफ करता है और उस पर मुग्ध होता है, तो उसे कैसे देखा जाएगा?

दरअसल, समाज के एक बड़े हिस्से में संतुलित भोजन आज भी एक बड़ी चुनौती है। महंगाई, कमजोर आर्थिक स्थिति, रोजगार की अनिश्चितता और रोजमर्रा के बढ़ते खर्च ने इस स्थिति को और कठिन बनाया है। सीमित आमदनी का बड़ा हिस्सा किराए, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और दूसरी जरूरतों में चला जाता है। ऐसे में सबसे पहले भोजन की गुणवत्ता से समझौता होता है। यहीं पेट भरने और पौष्टिक भोजन कर पाने के बीच का अंतर सामने आता है। हमारे यहां कर्मकांडों, त्योहारों और दूसरी परंपराओं में भोजन दान करने की आदत भी रही है। यह भावना निश्चित रूप से सुंदर है, लेकिन अब शायद इतना भर सोचना पर्याप्त नहीं कि भोजन दान कर दिया गया। यह भी देखना होगा कि वह भोजन सही व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं और उसकी वास्तविक जरूरत क्या है।

जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाने की बात करते समय हमें उन रास्तों पर भी विचार करना होगा, जिनसे होकर भोजन उसकी थाली तक पहुंचता है। महंगाई के साथ मिलावट और जमाखोरी पर भी हमारी पैनी नजर बनी रहनी चाहिए। भोजन उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है। वह उचित कीमत पर, शुद्ध और पौष्टिक रूप में उपलब्ध हो, तभी हम कह सकेंगे कि सही भोजन सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जिस व्यक्ति की पूरी आय दो वक्त का भोजन जुटाने में चली जाती है, उसके लिए खराब गुणवत्ता का भोजन केवल स्वाद का समझौता नहीं, बल्कि उसके स्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न भी है। ऐसे में भोजन केवल रसोई में पकने वाली चीज नहीं रह जाती, यह एक गंभीर विषय है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य, सम्मान और उसकी गरिमा से जुड़ा हुआ है।

भोजन को हमने हमेशा प्रेम से जोड़ा है। मां के हाथ का खाना, किसी के लिए विशेष रूप से बनाया गया व्यंजन, त्योहार की थाली या किसी की पसंद याद रखकर बनाया गया भोजन- इन सबमें स्नेह छिपा होता है। मगर शायद भोजन और स्नेह का रिश्ता हमारी अपनी थाली तक सीमित नहीं होना चाहिए। जिस तरह किसी प्रिय व्यक्ति की भूख हमें बेचैन करती है, उसी तरह किसी अनजान व्यक्ति की भूख को भी महसूस कर पाना हमारे भीतर की मनुष्यता का विस्तार है। किसी को उसकी पसंद का भोजन खिलाना स्नेह है, लेकिन किसी की जरूरत का भोजन उसकी थाली तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना भी स्नेह का ही एक व्यापक रूप है।

भोजन किसी के लिए बीती हुई खुशियों में लौटने का रास्ता हो सकता है, तो किसी दूसरे के लिए आज जीवित रहने की पहली शर्त। इसलिए जब हमारी थाली में भोजन हो, तब कहीं किसी और की थाली खाली न रह जाए- यह विचार भी हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए। शायद तभी भोजन का स्वाद केवल हमारी जुबान पर नहीं, हमारी संवेदना में भी बना रहेगा।