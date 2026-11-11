पिछले कुछ वर्षों से अलग-अलग गांवों, कस्बों और शहरों के स्कूलों में हर जगह कुछ न कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। कहीं नई इमारत बन रही है, कहीं पुरानी इमारत की ही रंगाई-पुताई हुई है। कहीं ‘स्मार्ट कक्षा’ की चर्चा है, तो कहीं बच्चों को नई किताबें मिली हैं। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू होती दिख रही हैं। मगर इस बीच अगर साहस के साथ देखा जाए, तो एक समस्या साफ दिख सकती है- स्कूल का शौचालय।

अजीब बात यह है कि शिक्षा के बारे में बात करते हुए हम पढ़ाई की गुणवत्ता सहित लगभग हर विषय पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन स्कूलों के परिसर में सुरक्षित और साफ शौचालय है या नहीं, इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता। पता नहीं ऐसा सायास होता है या अनायास। स्कूलों में कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं, पढ़ाई की गुणवत्ता का स्तर और परीक्षाओं में विद्यार्थियों को मिले अंक के आधार पर परिणाम क्या है, कक्षाओं में नामांकन कितना है, बीच में स्कूली पढ़ाई छोड़ने की दर कितनी है, नई नीति क्या है, कौन-सी योजना चल रही है, इन सब मसलों पर बात होती है, लेकिन यह शायद ही कोई पूछता है कि स्कूल का शौचालय उपयोग के लायक है भी या नहीं।

गांवों के साथ शहरों में भी यह समस्या

कई बार स्कूलों में शौचालय बने हुए मिलते हैं, लेकिन उपयोग करने के योग्य नहीं होते। कहीं पानी नहीं है, कहीं सफाई नहीं है, तो कहीं दरवाजे टूट चुके हैं। कहीं महीनों से ताला लगा है। कुछ लोगों को यह लग सकता है कि इस तरह की समस्या केवल दूरदराज स्थित ग्रामीण इलाकों में होगी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इसका कोई एक भूगोल नहीं है। गांवों में यह दिखती है, कस्बों में यही स्थिति है और जिन शहरों के हम सुव्यवस्थित होने की कल्पना करते हैं, वहां भी तस्वीर बहुत अलग नहीं है। यहां तक कि कई सरकारी संस्थानों में भी शौचालय सबसे उपेक्षित जगह के रूप में दिखाई देता है। यह केवल किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है। यह हमारी प्राथमिकताओं की समस्या है।

यह तस्वीर भी कहीं दिख जा सकती है कि कोई स्कूल बाहर से बिल्कुल ठीक-ठाक दिखाई दे रहा हो, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हों, शिक्षक पढ़ा रहे हों, दीवारों पर सुंदर चित्र बने हों, लेकिन जब शौचालय में जाकर देखा जाए, तो वहां पानी नहीं मिले। और ऐसा नहीं कि किसी खास दिन यह समस्या अचानक खड़ी हो गई हो। यह सामान्य स्थिति हो सकती है।

सवाल है कि इस तरह की स्थिति जिन स्कूलों में होती होगी, वहां सुबह से दोपहर तक रहने वाला बच्चा जरूरत पड़ने पर क्या करता होगा? वह अपनी प्राकृतिक जरूरतों को कितनी देर तक और कैसे रोकता होगा? क्या हम कभी इस बारे में सोचते हैं? खासतौर पर लड़कियों के सामने किस तरह की चुनौतियां पेश आती होंगी? हम बेटियों की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित दिखाई देते हैं। अभियान चलाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन एक किशोरी के लिए स्कूल में सबसे जरूरी चीजों में से एक साफ और सुरक्षित शौचालय भी है। खासकर मासिक धर्म के दौरान।

सबसे ज्यादा परेशानी में छात्राएं

हम यह तो पूछते हैं कि स्कूल में कितनी लड़कियों का नामांकन हुआ है, लेकिन यह बिल्कुल नहीं पूछते हैं कि वे स्कूल में सहज महसूस करती हैं या नहीं। हम बस यह गिन लेते हैं कि कितनी छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन यह नहीं गिनते कि कितनी छात्राएं शौचालय की खराब स्थिति के कारण परेशानी झेल रही हैं। यह जानने की कोशिश नहीं करते कि कितनी लड़कियों ने सिर्फ शौचालय नहीं होने के कारण अपनी स्कूली शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया।

हैरानी की बात है कि शिक्षा विभाग में ढेर सारी जानकारी जुटाई जाती है, शिक्षकों से तरह-तरह के आंकड़े मांगे जाते हैं, समय-समय पर रिपोर्ट बनती हैं, समीक्षा बैठकें होती हैं, लेकिन शायद कभी किसी बैठक में शौचालय उतना महत्त्वपूर्ण विषय नहीं बनता है, जितना परीक्षा परिणाम? क्या कभी व्यापक स्तर पर यह जानने की कोशिश होती है कि कितनी बच्चियां और महिला शिक्षक इस समस्या से प्रभावित हैं? ऐसा शायद नहीं होता है और यही बात सबसे ज्यादा दुख देती है। यह केवल सफाई का मामला नहीं है। यह सम्मान और स्वास्थ्य का मामला है। समान अवसर का मामला है।

सच यह है कि हमारे यहां शौचालयों के अभाव की समस्या वास्तव में सोच की समस्या है। हम निर्माण को उपलब्धि मान लेते हैं, रखरखाव को जिम्मेदारी नहीं मानते। भवन बन जाता है, फोटो खिंच जाती है, रिपोर्ट पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ वर्षों बाद उस शौचालय की स्थिति क्या है, यह देखने वाला कोई नहीं होता। सबसे दुखद बात यह है कि जिन बच्चों को हम देश का भविष्य कहते हैं, उनकी सबसे बुनियादी जरूरतें ही कई बार उपेक्षित रह जाती हैं। हम स्कूलों में सब कुछ पहुंचाना चाहते हैं। नई योजनाएं, नया पाठ्यक्रम, नई तकनीक, नए लक्ष्य, लेकिन कई बार लगता है कि सब कुछ पहुंच जाएगा, बस एक साफ और उपयोग लायक शौचालय नहीं पहुंचेगा।

दरअसल, स्कूल परिसरों में गंदगी से अधिक एक और चीज साफ देखी जा सकती है- हमारी प्राथमिकताएं। शिक्षा का असली संकट केवल सीखने का नहीं है, बल्कि बच्चों की गरिमा को समझने का भी है। एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, अपनी बुनियादी जरूरतों से समझौता करने नहीं। इसलिए शिक्षा पर किसी भी बड़ी चर्चा की शुरुआत स्कूल परिसर में शौचालय से भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यवस्था में बच्चों के लिए सम्मानजनक शौचालय सुनिश्चित करना कठिन हो जाए, वहां समस्या पैसे की कम और प्राथमिकताओं की ज्यादा होती है। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के मन में बार-बार यही बात आएगी कि हमारे स्कूलों में बहुत कुछ आ गया है, लेकिन शायद अभी भी कुछ ऐसा है, जो सबसे पहले आना चाहिए था।

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स्कूलों में स्वच्छता सेवाओं से वंचित बच्चों का करीब पांचवां हिस्सा भारत में है, जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (जेएमपी) की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ‘स्कूलों में पेयजल, स्वच्छता और साफ-सफाई की प्रगति 2015-2025’ नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 में दुनिया के 24.4 करोड़ उन बच्चों में से पांच करोड़ बच्चे भारत में थे, जिन्हें स्कूलों में स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक