Festival Political Controversy: देश त्योहारों के मौसम में प्रवेश कर रहा है। गणेशोत्सव, नवरात्रि, दिवाली एक के बाद एक दस्तक देंगे। साथ ही एक और सिलसिला शुरू हो गया है। यह अब लगभग हर साल दोहराया जाने वाला अनुष्ठान बन चुका है। यानी त्योहारों पर विवाद। कौन किस उत्सव में शामिल हो सकता है, लाउडस्पीकर कितनी देर बजेगा, सड़क पर इबादत होगी या नहीं, यह सवाल अब धर्म के दायरे से निकलकर सीधे सियासत के मंच पर पहुंच चुके हैं। दिलचस्प यह है कि इस बार बंटवारे की लकीर सिर्फ हिंदू-मुसलिम के बीच नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगियों के भीतर भी साफ दिखाई दे रही है। मसले पर सरोकार की पड़ताल।

विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। विश्व हिंदू परिषद ने एलान किया कि नवरात्रि उत्सव के दौरान राज्यभर के गरबा और डांडिया आयोजनों में मुसलमानों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। संगठन ने आयोजकों से कहा कि वे प्रतिभागियों की पहचान की पुष्टि के लिए आधार कार्ड की जांच करें और माथे पर तिलक लगाएं। इस मांग को सबसे मुखर समर्थन मिला महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे से। उन्होंने कहा कि गरबा-डांडिया में आने वालों की पहचान जांची जानी चाहिए और प्रवेश से पहले हनुमान चालीसा पढ़वाई जानी चाहिए।

राज्य के मंत्री नितेश राणे ने विहिप के रुख का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि ऐसे त्योहारों के दौरान लव जिहाद के मामले बढ़ जाते हैं। इसलिए जो लोग मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं रखते, उन्हें हिंदू धार्मिक आयोजनों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि लव जिहाद शब्द दक्षिणपंथी समूहों द्वारा उस कथित साजिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मुसलिम पुरुषों पर हिंदू महिलाओं को धर्म-परिवर्तन के इरादे से प्रेम-जाल में फंसाने का आरोप लगाया जाता है, और यह एक विवादास्पद और चुनौती भरी शब्दावली रही है, जिसने बार-बार राजनीतिक और सांप्रदायिक टकराव को जन्म दिया है।

इसी बीच भाजपा और सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर से इसके उलट सुर उठने लगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने राणे के रुख से साफ असहमति जताते हुए कहा कि त्योहार सबको साथ लेकर चलने के लिए होते हैं और अगर कोई मुसलिम व्यक्ति उत्सव में आकर उसका सही ढंग से आनंद लेता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री और भाजपा के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख रामदास आठवले ने सीधा विरोध जताते हुए कहा कि भारत संविधान से चलता है, जो सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देता है, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होने का अधिकार है। आठवले ने नवरात्र के दौरान गरबा कार्यक्रमों में मुसलमानों के शामिल होने पर रोक लगाने के विहिप की अपील का विरोध किया। यानी सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर तीन अलग-अलग सुर, कट्टर समर्थन, स्पष्ट विरोध, और बीच का व्यावहारिक रुख, एक साथ सुनाई दे रहे हैं।

गणेशोत्सव में डीजे बनाम शांति

लगभग समानांतर विवाद पुणे और नासिक में गणेशोत्सव को लेकर खड़ा हुआ। एक हफ्ते से स्थानीय निवासी और कार्यकर्ता गणेश चतुर्थी के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। दिलचस्प यह रहा कि इसमें खुद सत्तारूढ़ भाजपा के नेता भी शामिल हो गए। पुणे में भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने पत्रकारों से कहा कि वे शुरुआत से ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के विरोध में हैं और उत्सव मनाते समय उसमें अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। लेकिन नासिक में तस्वीर उलट थी। वहां के पालक मंत्री और भाजपा नेता गिरीश महाजन ने कहा कि अदालत द्वारा तय ध्वनि-नियमों के दायरे में डीजे बजाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं, जबकि भाजपा के ही नगर अध्यक्ष सुनील केदार ने ध्वनि प्रदूषण और बुजुर्गों-बच्चों की परेशानी का हवाला देकर पूर्ण प्रतिबंध की मांग कर दी। यानी एक ही पार्टी, एक ही मुद्दा, दो शहर और दो बिल्कुल विपरीत रुख।

बंगाल में भगवा बनाम लाल सलाम

पश्चिम बंगाल की तस्वीर इस बार पूरी तरह बदली हुई है। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी के हाथों ममता बनर्जी हार गईं। अधिकारी राज्य के मुख्यमंत्री बने। सत्ता में आते ही अधिकारी ने सांस्कृतिक-धार्मिक मोर्चे पर आक्रामक रुख अपनाया है। बुधवार को उन्होंने दक्षिण कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय के निकट करीब तीन किलोमीटर लंबी गेरुआ सम्मान यात्रा निकाली, जिसका मकसद भाजपा के अनुसार भगवा रंग की गरिमा बनाए रखना था। यात्रा के दौरान लाउडस्पीकरों पर गायत्री मंत्र गूंजते रहे, और यात्रा जादवपुर परिसर के बाहर पहुंचते ही विश्वविद्यालय का गेट बंद कर दिया गया।

परिसर के बाहर जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए अधिकारी ने विश्वविद्यालय को श्री अरबिंदो की कर्मभूमि बताया और यहां लगने वाले कश्मीर मांगे आजादी और लाल सलाम जैसे नारों का हवाला देते हुए उन ताकतों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और कहा कि वे भगवा रंग का किसी भी तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।सत्ता संभालने के बाद अधिकारी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज सीमित करने और सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया, यह कहते हुए कि इससे धार्मिक स्थलों के आसपास रहने वाले नागरिकों को रोजमर्रा के शोरगुल से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नया आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि पुलिस धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करे और सड़कों की धार्मिक गतिविधियों को रोका जाए।

मांसाहार, आस्था और एक एफआइआर

बंगाल में ही एक और विवाद छिड़ा। दुर्गा पूजा के मौके पर मांसाहार को लेकर। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने हावड़ा जिले के लिलुआ में एक कार्यक्रम में बंगाल के लोगों से दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन बनाने और बेचने से परहेज करने की अपील की। इस कथित अपील को लेकर पश्चिम बंगाल में विवाद बढ़ गया। इस बयान पर दक्षिण कोलकाता जिला कांग्रेस कमेटी ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ भवानीपुर थाने में पुलिस शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेता प्रदीप प्रसाद ने कहा कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे अहम और प्रतिष्ठित उत्सव है और इस पर बाहर से फरमान सुनाना बंगालियों की भावनाओं को आहत करता है। धीरेंद्र शास्त्री की तस्वीर जलाने के मुद्दे पर पुलिस ने कांग्रेस के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया।

दिलचस्प यह रहा कि इस मुद्दे पर भाजपा के भीतर भी एकराय नहीं दिखी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय ने खुलकर असहमति जताते हुए कहा कि वे खुद नवरात्रि के दौरान मांसाहारी भोजन करते हैं और फिर भी पूरी तरह हिंदू हैं, और हिंदुत्व में किसी एक जीवनशैली को सबके ऊपर थोपने की परंपरा नहीं रही, क्योंकि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विविधता है। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने भी शास्त्री के बयान से अलग रुख अपनाते हुए कहा कि दुर्गा पूजा में मांसाहार बंगाल में कभी विवाद का विषय नहीं रहा।

अजान, लाउडस्पीकर और सड़क पर नमाज

धार्मिक ध्वनि और सार्वजनिक स्थल का सवाल सिर्फ हिंदू उत्सवों तक सीमित नहीं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार-बार दोहराते रहे हैं कि सार्वजनिक सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और मस्जिदों समेत सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के अनियंत्रित इस्तेमाल पर सख्ती बरती जा रही है। राजस्थान में रमजान के दौरान एक भाजपा विधायक ने लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर आपत्ति जताते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें नमाज या अजान से कोई एतराज नहीं है। दिक्कत तय डेसिबल सीमा से ज्यादा शोर से है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशका हवाला दिया। यह विवाद दिलचस्प इसलिए भी रहा क्योंकि इसमें भाजपा के ही एक विधायक को अपनी सरकार के भीतर असहज स्थिति में देखा गया।

बंटवारे की सियासत में लोकतंत्र की परीक्षा

इन सिलसिलेवार विवादों को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बात साफ उभरती है। त्योहार अब सिर्फ आस्था और उल्लास का मौका भर नहीं रह गए, वे राजनीतिक पहचान की परीक्षा भूमि बन चुके हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर की सबसे दिलचस्प परत यह है कि विभाजन की यह लकीर अब सिर्फ हिंदू-मुसलिम के बीच नहीं खिंच रही, यह सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भी उतनी ही गहरी है। गरबा विवाद में राणे और आठवले, अमृता फडणवीस अलग-अलग खेमों में खड़े मिले। डीजे विवाद में नासिक और पुणे के भाजपा नेता आमने-सामने आ गए। मांसाहार विवाद में तथागत राय और दिलीप घोष ने बागेश्वर बाबा से दूरी बना ली। यह विविधता बताती है कि भारतीय समाज और यहां तक कि हिंदुत्व की राजनीति भी किसी एक ढांचे में पूरी तरह फिट नहीं बैठती।

सवाल यह है कि ऐसा भारत कितना आगे बढ़ पाएगा जो हर मौसम में किसी न किसी धार्मिक विवाद में उलझा रहे। पड़ोसी और दूर के लोकतंत्रों का अनुभव बताता है कि यह सवाल अकेले भारत का नहीं है। डेनमार्क से लेकर स्विट्जरलैंड और फ्रांस तक हर समाज इसी तनाव से जूझ रहा है, जहां बहुसंख्यक पहचान और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन एक स्थायी चुनौती बना हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत जैसे विविधता प्रधान लोकतंत्र में इस संतुलन को साधे रखना कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा जरूरी है।