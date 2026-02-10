देश की सबसे मजबूत इकाई युवा पीढ़ी है, जिसकी सक्रियता, चिंतनशीलता और भावनात्मक समझ ही देश का भविष्य निर्धारित करती है। युवा पीढ़ी की रफ्तार का वेग बहुत प्रबल है। लगातार प्रतिद्वंद्विता और प्रत्याशा के कारण खुद को बेहतर रूप में प्रस्तुत करने का मानसिक दबाव उन्हें विचलित कर देता है और मन में सुरक्षा की कमी उत्पन्न कर देता है।

आधुनिक युग में प्रवेश ने उन्हें आत्मविश्वास दिया है, लेकिन करिअर, रिश्तों और सामाजिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाना उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सोशल मीडिया के मंचों पर हर अभिव्यक्ति को साझा करने की आदत ने अवसर तो दे दिया है, लेकिन सामाजिक मानदंडों के कारण तुलना की प्रवृत्ति भी विकसित हो गई है।

इसके कारण उन्हें थोड़ी हताशा और निराशा भी होती है और जीवन मार्ग असमंजस में पड़ जाता है। उनके आत्म-मूल्य अब सोशल मीडिया की पसंदगी के चटके या फिर ‘फालो’ करने वालों तक सिमट कर रह गए हैं।

मानसिक रूप से विकसित यह पीढ़ी उलझन में उलझ जाती है। कई सवाल ऐसे होते हैं, जिनका जवाब नहीं मिलता। सुनने और समझने के लिए भी कोई उपस्थित नहीं होता। कई बार वे संवाद या अन्य माध्यम से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वास्तविक मानवीय संवाद नहीं मिलता।

आज के बच्चे और युवा अब संवाद के लिए डिजिटल माध्यमों की ओर अधिक झुक गए हैं। वे अपने प्रश्नों, उलझनों और जिज्ञासाओं के उत्तर पाने के लिए ‘चैटजीपीटी’ जैसे मंच और अन्य डिजिटल साधनों से संवाद करने लगे हैं, क्योंकि वहां उन्हें तुरंत उत्तर तो मिल जाते हैं, पर मानवीय संवेदना का स्पर्श आमतौर पर अनुपस्थित रहता है। यह भावनात्मक थकान उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगती है।

आज के युवा संवेदनात्मक संचार से दूर

आधुनिक संसाधनों के कारण युवा वर्ग के पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन वे संवेदनात्मक और भावनात्मक संचार से दूर हो गए हैं। इसका प्रभाव उनकी सृजनात्मक क्षमता पर पड़ता है। सभी दुष्प्रभाव जानने के बावजूद उन्हें उपदेश नहीं दिया जा सकता। केवल सहानुभूति दिखाकर, उन्हें समझकर संवाद करना ही प्रभावी होता है। जब वे समझ जाएं, तो उनकी ऊर्जा प्रगति के मार्ग पर लग जाती है।

युवा मन स्थिर नहीं है और अप्रत्यक्ष मार्ग पर चल रहा है। विकल्प बहुत हैं, इसलिए वैकल्पिक भ्रम भी बना रहता है। प्रतिद्वंद्विता में खुद को सिद्ध करने का प्रयास और सामाजिक तुलना में स्वयं को सिद्ध करने की प्रवृत्ति उन्हें चिड़चिड़ा बना देती है। धैर्य की कमी और त्वरित निर्णय, जो कभी-कभी सही नहीं होते, उन्हें अनजान रास्तों पर ले जाते हैं। मंजिल नहीं मिलने पर हताशा होती है।

आत्म-चिंतन से आत्म-संघर्ष उत्पन्न होता है, जो उनके लिए लगातार चुनौती बनता जा रहा है। युवा पीढ़ी की स्थिति गंभीर सामाजिक मुद्दा बन गई है। उनकी क्षमताएं असीम हैं और उन्हें समझ, संवेदना और भावनात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर उन्हें विश्वास, सहयोग और संसाधनों के माध्यम से मार्गदर्शन मिले, तो उनकी अत्यधिक विकसित मानसिक क्षमता राष्ट्र की सशक्त युवा शक्ति में परिवर्तित हो सकती है।

डिजिटल माध्यमों में व्यस्त रहना, रात में देर तक जागना, सुबह देर से उठना या अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के बाद रात में जागकर दिन में सोना, इन सबका प्रभाव उनकी दिनचर्या पर पड़ता है। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वे अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाएं। उन्हें देरी और संयम से, पारिवारिक मूल्य और अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की चिंता के प्रति जागरूक करना बहुत आवश्यक है।

युवा कभी-कभी अपनी योग्यता का सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते

वर्तमान में युवा अंधाधुंध भाग रहे हैं और कभी-कभी अपनी योग्यता का सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि उनमें क्षमता नहीं है। बहुत अधिक योग्य होने के बावजूद, उनका मस्तिष्क कभी-कभी गलत दिशा में सक्रिय हो जाता है। मस्तिष्क जितना अधिक सक्रिय होता है, उसे उतनी ही अधिक मानसिक खुराक की आवश्यकता होती है। इसे वे रचनात्मक चीजों की ओर मोड़कर नया आकार देने का प्रयास कर सकते हैं।

अगर युवा अपने समय और ऊर्जा का सही प्रयोग करें, तो उनकी क्षमता न केवल व्यक्तिगत विकास, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान दे सकती है। पहले के समय में उपवास केवल शरीर को विषरहित करने का साधन नहीं था, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाता था। यह शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने का तरीका था। आजकल के युवा न तो आध्यात्मिकता को अपनाते हैं और न ही उन्हें पूजा-पाठ और संस्कारों का अनुभव मिल रहा है। आधुनिक दिखावे या आधुनिक जीवन शैली के कारण वे अपने मूल जड़ों से दूर हो गए हैं।

ऋषि-मुनियों के देश में, जहां ध्यान और योग के माध्यम से स्वयं को स्वस्थ रखा जाता था, आजकल युवा कृत्रिम औषधियों और पोषण-साधनों से शरीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह उन्हें प्राकृतिक जीवनशैली और प्राकृतिक साधनों से दूर कर रहा है। प्राकृतिक चीजों से दूरी, उनके तन-मन के लिए हानिकारक है। ऐसे में उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की वास्तविक देखभाल नहीं हो पा रही है और उनकी जीवनशैली असंतुलित होती जा रही है।

दूसरी ओर, आज की युवतियां अपने शारीरिक सौंदर्य के लिए तरह-तरह की औषधियां और साज-सज्जा संबंधी पदार्थों का उपयोग कर रही हैं। इसके कारण त्वचा संबंधी रोग, गर्भाशय का कैंसर और अन्य प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं! युवा शरीर बनाने के लिए कृत्रिम तरीके और प्रोटीनयुक्त औषधियां लेते हैं, जिससे उनके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सुंदर दिखने की चाह उन्हें कभी-कभी किसी भी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर देती है, जो उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है।