भारतीय समाज में जाति एक जटिल और गहराई से जड़ जमाई हुई संरचना रही है, जिसे समाप्त करने का सबसे सशक्त और स्पष्ट आह्वान डॉ. भीमराव आंबेडकरवादी ने किया था। उन्होंने न केवल जाति-प्रथा की आलोचना की, बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना की जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो। उनके विचारों का मूल उद्देश्य था, “जाति का उन्मूलन”।

आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या स्वयं को ‘आंबेडकरवादी’ कहने वाले लोग इन मूल्यों को व्यवहार में उतार पा रहे हैं या कहीं वे भी उसी जातिवादी सोच के शिकार हो गए हैं, जिसका विरोध अंबेडकर ने किया था। शादी- विवाह जाति के भीतर ही हो रहा है और ग़ैर आंबेडकरवादी जातियों की तरह ख़ुद के जाति के संगठन खड़ा कर दिया है। रीति- रिवाज, शादी- विवाह, जाति के आधार पर राजनीति का समर्थन , अपनी जाति को ऊँचा मानना आदि व्यवहार वैसे ही हैं जैसे अन्य हिंदू समाज का है। पुरुष समाज अपनी महिलाओं को उन्ही बंधनों में रखता है जैसे अन्य। जो जागृति दिखती है वो मुख्यतः ख़ुद की सुविधा, धन और सम्मान की प्राप्ति के लिए है ।

डॉ. आंबेडकरवादी ने अपनी प्रसिद्ध कृति Annihilation of Caste में स्पष्ट लिखा था, “जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है।” इस कथन में उन्होंने यह रेखांकित किया कि जाति-प्रथा समाज को केवल कार्य के आधार पर नहीं, बल्कि मनुष्यों को स्थायी रूप से अलग-अलग वर्गों में बांट देती है। उनका मानना था कि जब तक जाति का अस्तित्व रहेगा, तब तक सच्चा लोकतंत्र और सामाजिक न्याय संभव नहीं है।

इसके बावजूद, वर्तमान सामाजिक व्यवहार में एक विरोधाभास देखने को मिलता है। अनेक लोग जो स्वयं को आंबेडकरवादी कहते हैं, वे सामाजिक-राजनीतिक मंचों पर समानता और अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन निजी जीवन में, विशेषकर विवाह और सामाजिक संबंधों के मामले में, जाति को प्राथमिकता देते हैं। यह प्रवृत्ति केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है; यह व्यापक सामाजिक मनोविज्ञान का हिस्सा बन चुकी है।

डॉ. आंबेडकर ने अंतरजातीय विवाह को जाति-प्रथा को तोड़ने का सबसे प्रभावी साधन माना था। उन्होंने कहा था, “जाति को समाप्त करने का वास्तविक उपाय है, अंतरजातीय विवाह।” उनके अनुसार, जब तक लोग अपने ही जाति-समूह के भीतर विवाह करते रहेंगे, तब तक जाति की दीवारें बनी रहेंगी। इस संदर्भ में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि आंबेडकरवादी भी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस सिद्धांत को अपनाने से हिचकते हैं, तो फिर उनके विचार और आचरण में सामंजस्य कैसे स्थापित होगा?

महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण के मामले में भी एक समान विरोधाभास देखा जा सकता है। डॉ. आंबेडकर महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा था, “मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस आधार पर मापता हूं कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है।” इसके बावजूद, आज भी कई समाजों में, चाहे वे किसी भी विचारधारा से जुड़े हों, महिलाओं के प्रति पारंपरिक और सीमित दृष्टिकोण बना हुआ है। आंबेडकरवादी समाज भी इस प्रवृत्ति से मुक्त नहीं दिखता।

यह भी सच है कि सामाजिक और आर्थिक संसाधनों तक पहुंच के लिए पहचान-आधारित राजनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए संगठित होना और अपने अधिकारों की मांग करना आवश्यक रहा है। लेकिन जब यह पहचान केवल सुविधा, सम्मान और संसाधनों की प्राप्ति तक सीमित रह जाती है, और जीवन के अन्य पहलुओं में समानता के मूल्यों को नहीं अपनाया जाता, तो यह एक प्रकार का वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न करता है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में चेतावनी दी थी कि राजनीति में भक्ति या किसी नेता की अंधपूजा (Hero-worship) पतन और तानाशाही का सीधा रास्ता है। उन्होंने कहा था कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति हो सकती है, लेकिन राजनीति में यह आत्म-विनाशकारी है, क्योंकि यह अंततः लोकतंत्र को तानाशाही में बदल देती है। इसके विपरीत कथित दलित और पिछड़ों के नेता वोट बैंक की होड़ में अपने-अपने जाति के संगठन खड़ा कर दिए हैं । ये उतने ही जातिवादी हैं जितने अन्य दबंग जातियां और जाति के लोग अंध भक्त बन गए हैं और यह प्रकिया जारी है । यहीं पर आंबेडकर धराशायी हो जाता है और इनके जातियों के चरित्र और व्यवहार दूसरों के समान हो जाते हैं।

आंबेडकरवादी होना केवल एक पहचान या नारा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की, जिनके लिए डॉ. आंबेडकर ने संघर्ष किया। जाति-प्रथा का विरोध केवल भाषणों और लेखों तक सीमित नहीं होना चाहिए; इसे व्यक्तिगत और पारिवारिक निर्णयों में भी परिलक्षित होना चाहिए।

अंततः, यह समझना होगा कि जाति-विहीन समाज का निर्माण केवल किसी एक वर्ग या समुदाय का कार्य नहीं है। यह एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि हम वास्तव में डॉ. आंबेडकर के विचारों का सम्मान करना चाहते हैं, तो हमें उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में ईमानदारी से लागू करना होगा, चाहे वह अंतरजातीय विवाह का समर्थन हो, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो, या सामाजिक समानता की दिशा में ठोस कदम उठाना हो।

सवर्णों को हर दुख और भेदभाव के लिए दोष देने से कभी भी उद्धार नहीं होगा। हाँ, सवर्णों के ख़िलाफ़ बोलकर कुछ लोग नेता तो बन जाते हैं परंतु ख़ुद के समाज को नहीं बदलेंगे। प्रत्येक मानव स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन परिवार और समाज उसे अपनी तरह ढालते हैं और यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक तरह से हम अतीत और अगल-बगल के रीति-रिवाज और परंपरा की फोटोकॉपी बनकर रह गए हैं। डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि अपने मस्तिष्क को विकसित करो और जो ऐसा करेगा, ख़ुद प्रगति कर सकेगा और सवर्ण भी उसको नहीं रोक सकते।

तेल की कीमतों में अस्थिरता के चलते सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर निर्यात शुल्क बढ़ाया

केंद्र सरकार ने शनिवार को डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर निर्यात शुल्क में भारी वृद्धि की घोषणा की है। जबकि पेट्रोल पर शुल्क अपरिवर्तित रखा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, डीजल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 21.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। जबकि ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) पर ड्यूटी 29.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। पढ़ें पूरी खबर।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)