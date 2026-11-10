यों तो आज के समय में पर्यावरण का मुद्दा हम सभी के लिए कोई नया नहीं है और कमोबेश सभी लोग इससे किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं और फिक्रमंद भी हैं। देश-दुनिया में बढ़ते शहरीकरण से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और विशाल जंगलों के सफाए, बढ़ते कल-कारखानों से निकलते धुएं और अपशिष्ट से धरती का वातावरण गहरे तक प्रभावित हुआ है। इसके दुष्परिणाम आज हम सभी के सामने हैं। हम सब लगातार इसकी जद में हैं और आज हालत यह है कि इसके नतीजों की वजह से कई शहरों में हवा तक सांस लेने योग्य नहीं रह गई है।

पर्व-त्योहारों में क्या हालत हो जाती है, यह किसी से छिपा नहीं है। दिवाली के मौके पर और उसके बाद कई दिनों तक दिल्ली सहित सभी शहरों और महानगरों के आम लोग वायु और ध्वनि प्रदूषण की जकड़न में कराहने लगते हैं। विडंबना यह है कि इसका कारण जानने-समझने वाले लोग भी हवा में जहर घोलने की गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाते हैं।

भागदौड़ की इस जिंदगी में प्रदूषण और शोर के कोलाहल से दूर अब एक बड़ा शहरी तबका शुद्ध हवा के लिए प्राकृतिक स्थानों और जंगलों की ओर जाने लगा है। खासतौर पर ठंड की शुरुआत के बीच जब हवा में प्रदूषक तत्त्व ज्यादा घनीभूत होने लगते हैं, तो लोग आजकल पहाड़ी स्थानों का रुख करने लगे हैं। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिल्ली का ध्वनि प्रदूषण (शोर) सूचकांक 64 से 82 और जयपुर का ध्वनि प्रदूषण 80 डेसिबल तक पहुंच गया है। कल-कारखानों और फैक्ट्रियों से निकले पानी का सही निकास नहीं होने से पीने का पानी दूषित होना भी अब आम बात है।

मुश्किल यह है कि ध्वनि प्रदूषण को एक बड़ा तबका अब भी प्रदूषण मानने को तैयार नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गणेश विसर्जन के दौरान तेज डीजे के शोर से एक बच्ची की मौत हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों के मुताबिक दिन का ट्रैफिक शोर 53 और रात का 45 डेसीबल अधिकतम होना चाहिए। मगर हालत यह है कि हर साल विशेष अवसरों पर पटाखों की आवाज और वायु प्रदूषण बढ़ने से अस्थमा के रोगियों, छोटे बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और जानवरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण से कान की नसों और तंत्रिकाओं को नुकसान होता है, जो फिर कभी ठीक नहीं हो पाता।

कभी-कभी सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय हम पाते हैं कि बहुत से यात्री ऊंची आवाज में किसी से बात कर रहे होते हैं। कोई अपने मोबाइल फोन पर तेज आवाज के साथ फिल्म देख रहा होता है, तो कोई गाने सुन रहा होता है। सबके फोन अपना-अपना राग अलापते लगते हैं। इसमें बहुत सारी आवाजें गड्डमड्ड हो जाती हैं और हम सिवाय शोर के कुछ नहीं सुन पाते। ऐसे में लगता है कि अभी हमें सिविक सेंस यानी नागरिक चेतना पर भी बहुत काम करने की जरूरत है।

पटाखे बनाने वाली और कपड़ों की रंगाई करने वाले तमाम कारखाने निर्धारित नियमों को ताक पर रखकर चलते रहते हैं। प्रशासन जब-तब छापेमारी करता है, आर्थिक दंड लगाता है, फैक्ट्रियों को सील करता है, लेकिन हम नियमों की लगातार धज्जियां उड़ते देख सकते हैं।

कुछ शहरों में कूड़े के लिए स्वच्छता वाहन घर-घर से कूड़ा संग्रहण का काम करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच और उनके अपर्याप्त होने का भी बड़ा संकट है। कूड़े का सही तरह से निष्पादन नहीं हो पाने के कारण शहर से बाहर कूड़े के पहाड़ बन जाते हैं। यहां-वहां, फुटपाथ, पार्कों, खाली भूखंडों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हम कूड़ा पसरा हुआ देख सकते हैं। इससे वायु और जल प्रदूषण बढ़ जाता है।

मौजूदा समय में ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ा है, जिसकी पैकिंग में बहुत सारा प्लास्टिक, कागज और गत्ते को काम में लिया जाता है। एक बार सुविधा शुरू हो जाने के बाद उसे बंद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके विकल्प खोज कर उसके दुष्प्रभावों को कम जरूर किया जा सकता है।

विशेष अवसरों पर पटाखे, देवी-देवताओं की मूर्तियों के विसर्जन की परंपराओं का निर्वहन करते हुए मुट्ठी भर विकल्प खोजे गए हैं। हाल ही में मुंबई में कई जगह गणेश प्रतिमा मिट्टी की बनाई गई, जिससे वह विसर्जन के बाद पानी में घुल जाए और पानी दूषित न हो।

समय-समय पर कुछ जागरूक संस्थाओं और युवाओं के समूह सफाई अभियान चलाकर नदियों, झीलों, तालाबों और फुटपाथों पर सफाई का काम मिलजुलकर करते हैं। अब राखियां इस तरह की बनाई जाने लगी हैं, जिनमें बीज लगे होते हैं और उसके उपयोग के बाद बीज से एक पौधा उग आता है। बीज और पौधे उपहार में देने का चलन बढ़ा है। शहरों में जिनके घर में बहुत जगह नहीं है, वे भी अब छोटे-बड़े गमलों में पौधे लगा रहे हैं। कहीं-कहीं छत पर फुलवारी बनाने की भी शुरुआत हुई है। घर के भीतर छाया में जीवित रहने वाले पौधों की बहुत सारी किस्में अब हमारे पास में हैं।

हालांकि ये सभी प्रयास अभी अपर्याप्त हैं। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमें पेड़ लगाना और कूड़े का सही तरीके से निष्पादन करना ही नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण पर भी काम करने की आवश्यकता है। इस सबसे बढ़कर हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम अपने वातावरण के संरक्षण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। आखिर जीवन तो हमारा ही है और इसे सुरक्षित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है।