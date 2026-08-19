पानी हम सबकी जिंदगी में कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हम सामान्य स्थितियों में एक-दो दिन भोजन बिना रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना नहीं। ‘जल है, तो कल है’- यह नारा केवल नारा नहीं, जीवन का आधार बताती इबारत है। हम इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं बसीं, वे सब नदियों के किनारे ही बसीं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्थानीय तालाबों, नदियों, झीलों का पानी कम होता जा रहा है। कुओं में बरगद, पीपल उग आए हैं। बहुत से कुएं जो सूखते गए, धीरे-धीरे कूड़ेदान बन गए हैं।

आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां पानी के लिए आधा गांव बहुत सबेरे जागता है। कई गांवों में बहुत-सी बच्चियों और महिलाओं का बहुत सारा समय अपने परिवार के लिए पानी ढोने में चला जाता है। गांवों, कस्बों और शहरी कच्ची बस्तियों के बहुत से हैंडपंप में पानी नहीं है, क्योंकि जलस्तर नीचे चला गया है। यही स्थिति गांवों की है, जहां किसान को अपने कुएं को हर दो-तीन साल में गहरा करवाना पड़ता है। आज पानी बोतलों में बंद है। जिसके पास पैसे हों, तो वह पानी खरीद सकता है और जिसके पास नहीं है, वह लाचार खड़ा मुंह देखता रहेगा।

असल में बरसात का होना, हवाओं का चलना, बहुत से जीवों का जीवित रहना एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण इन सबके संतुलन से बेहतर होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनियाभर में जंगल अब बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। पूरी दुनिया के जंगलों का दसवां भाग तो पिछले बीस सालों में ही खत्म हो गया है। यह गिरावट लगभग 9.6 फीसद के आसपास है। जंगलों की यह कटाई और छंटाई किसी खेती या बागवानी के लिए नहीं, बल्कि नए-नए नगर बसाने और उससे भी कहीं ज्यादा खनन के लिए हो रही है।

वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट, 2020 के मुताबिक, 2015 और 2020 के बीच जंगल घटने की दर एक करोड़ हेक्टेयर हो गई है। 2010 और 2015 के बीच हमने एक करोड़ बीस लाख हेक्टेयर जंगल खोया था। जहां तक सुरक्षित क्षेत्रों के जंगल की बात है, तो 1990 के बाद से इसमें उन्नीस करोड़ दस लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। दुनियाभर में जंगली जीवों की आबादी पिछले पचास वर्षों में दो तिहाई से ज्यादा घट गई है। कटते जंगलों और कचरे से भरते महासागरों से प्रकृति के कई हिस्से मिट रहे हैं। जल से लेकर जमीन तक, वन्यजीवों की रिहाइश हर जगह खतरे में है।

वैश्विक वन संसाधन कोष ने 2018 में जेडएसएल के जमा किए आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। इन आंकड़ों में बत्तीस हजार वन्यजीवों की आबादी के बारे में जानकारी है, जिनमें पांच हजार से ज्यादा प्रजातियां शामिल हैं। इन आंकड़ों के आधार पर दी गई रिपोर्ट में वन्यजीवों की आबादी दो तिहाई घटने की बात कही गई है। इसके पीछे जंगलों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का बेलगाम दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना गया है।

बड़े पैमाने पर वन्यजीवों की घटती संख्या बता रही है कि उन्हें तत्काल मदद देने की जरूरत है। आंकड़ों की मानें तो इन पांच वर्षों के दौरान भारत में 6,68,400 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले वन क्षेत्र को काट दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से मानसून देरी से आ रहा है और बारिश की मात्रा में कमी होती जा रही है। बेमौसम बारिश फसलों को तो नुकसान करती ही है और सही मौसम में नहीं बरसने की अनियमितता को भी बढ़ा देती है।

बड़ी तादाद में विकास के नाम पर देश के विभिन्न राज्यों में लाखों पेड़ों का सफाया किया जा रहा है। जिसमें सड़कों का चौड़ा करना, उपरिपुल बनाना, फुटपाथ पक्का करना जैसे कार्य आवश्यकता और सौंदर्यीकरण से जुड़े बताए जाते हैं। मगर विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की अनदेखी ने आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि इसके दूरगामी दुष्प्रभावों का अंदेशा जताया जाने लगा है।

हम व्यापक पैमाने पर पेड़ों को काटने पर तो सवाल उठाते हैं, फिक्रमंद होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी देखें तो आज हम अपने घरों में हर कोने तक के फर्श को पक्का करवा रहे हैं। घरों के बाहर वाहन रखने के लिए छाया तो चाहिए, लेकिन पेड़ नहीं चाहिए। उससे पत्ते गिरते हैं, तो हमें शिकायत होती है। लोग अपने वाहन उसके नीचे रख देते हैं। जानवर गंदगी करते हैं, लेकिन अगर हम सभी कम से कम एक पेड़ भी घर के सामने लगाएं, तो लगभग हर गली में पर्याप्त हरियाली होगी, पेड़ों पर फूल और फल होंगे, गिलहरियों की अठखेलियां और चिड़ियों की चहचहाहट होगी, भंवरों की गुंजन होगी और तितलियों की उड़ान होगी।

इन सभी का हमारे वातावरण के संतुलन में अच्छा खासा योगदान है। इनका संतुलन जब साथ में होगा तब धरती पर तापमान भी कम रहेगा। पर्यावरण के सभी घटक एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में कई देशों में वातावरण बहुत से कारणों से गरम होता जा रहा है। यह हम सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव हम सबके जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है।

समूचे पर्यावरण का स्वास्थ्य बेहतर होने से ही हम सबका स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा। पर्यावरण का मुद्दा हर एक उस जीव का मुद्दा है, जो सांस लेता है। मगर हम इंसानों के अलावा कोई पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता। अन्य जीव अपने जीवन की आवश्यकता जितना ही इसका उपयोग करते हैं। इसलिए हम सबकी यह साझा जिम्मेदारी हो जाती है कि इसका संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान दें। वरना जब समय निकल जाएगा, तब पछतावे के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं बचेगा।