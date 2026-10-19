किसी अकेले उदास व्यक्ति को देखकर अगर सांत्वना के दो शब्द बोल दिए जाएं, तो यह एक तरह से उसके आंतरिक जख्मों पर मरहम की तरह होता है। मगर लोग प्रायः उदासी से लिपटे किसी व्यक्ति को देखकर आगे निकल जाते हैं। भले वह परिचित न हो, लेकिन प्रेम के दो मीठे बोल उसे राहत पहुंचा सकते हैं। यही मनुष्यता है। कुछ समय पहले एक उदास सज्जन भीड़ से हटकर पुल पर अकेले खड़े होकर उफनाती नदी को एकटक निहार रहे थे। बाद में उन्होंने नदी में छलांग लगाकर अपने जीवन का अंत कर लिया। उस वक्त अगर कोई राहगीर रुककर उनसे बातचीत कर लेता, तो शायद वे अपने मन की व्यथा साझा कर लेते और बाद में उनका मन बदल जाता।

दरअसल, सहानुभूति और संवाद मनुष्य की वह आदिम पूंजी हैं, जिन्होंने पाषाण काल के भयभीत इंसान को सभ्यता के उजाले तक पहुंचाया। मगर विडंबना देखिए कि जैसे-जैसे हमारे शहर घने होते गए, हमारी बस्तियां बहुमंजिला इमारतों में तब्दील होती गईं, वैसे-वैसे मनुष्य भीतर से उतना ही छीजता और अकेला होता चला गया। आज की चकाचौंध से भरी दुनिया में मनुष्यता की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि संसाधन घट गए हैं, बल्कि यह है कि एक मनुष्य के पास दूसरे मनुष्य की आंखों में झांकने की फुर्सत नहीं बची है।

अक्सर सड़कों, चौराहों, बस ठहराव या रेल की पटरियों के किनारे ऐसे चेहरे टकरा जाते हैं, जिनके भीतर सन्नाटे की एक गहरी खाई पसरी होती है। उनकी आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं होती, बस एक थकी हुई, पथराई-सी उदासी तैरती है। ऐसे किसी अकेले, उदास व्यक्ति को देखकर अगर कोई ठहर जाए और सांत्वना के दो आत्मीय शब्द कह दे, तो यह केवल औपचारिक बातचीत नहीं होती। यह उसके रिसते हुए आंतरिक जख्मों पर किसी संजीवनी मरहम की तरह असर करती है। लोग भूल जाते हैं कि दुख किसी का निजी हो सकता है, लेकिन संवेदना तो सामूहिक होनी चाहिए। एक अजनबी से प्रेम के दो मीठे बोल भी उस गिरते हुए विश्वास को थाम सकते हैं, जो किसी भी क्षण बिखरने की कगार पर होता है। यही मनुष्यता की सच्ची परिभाषा है।

जब कोई व्यक्ति आत्महत्या का निर्णय लेता है, तो वह वास्तव में जीवन को समाप्त नहीं करना चाहता, बल्कि वह उस असह्य मानसिक पीड़ा, अकेलापन और लाचारी को समाप्त करना चाहता है, जिससे वह घिर चुका होता है। उस चरम क्षण में केवल एक जीवित आवाज, एक सहानुभूति भरा कान और एक संवेदनशील हृदय उस अंधेरे को चीरने के लिए काफी होता है। संवाद का वह एक तिनका डूबते हुए के लिए जीवन की पतवार बन सकता था।

आधुनिक समाज की सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम संवाद के अनगिनत माध्यमों से घिरे हैं, फिर भी संवादहीनता के सबसे भयावह दौर में जी रहे हैं। किसी की उदासी अब लोगों को बेचैन नहीं करती, किसी अजनबी से बोलना आज के समय में संशय और भय का विषय बना दिया गया है। सुरक्षात्मक रवैया होना बुरा नहीं है, लेकिन इस भय ने हमारी सहज मानवीय करुणा का गला घोंट दिया है।

जब हम किसी को किनारे खड़े, गुमसुम या असहाय देखते हैं, तो हमारी चुप्पी वास्तव में उस व्यक्ति के भीतर की इस भावना को पुख्ता करती है कि ‘इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे रहने या न रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।’ यही वह खतरनाक बिंदु होता है, जहां व्यक्ति जीवन से मोह छोड़ देता है। उदासी और अवसाद में फंसा व्यक्ति चिल्लाकर मदद नहीं मांग सकता, उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी चीख होती है। संवेदनशील वही है, जो अनकही पीड़ा को पढ़ सके। इसके लिए किसी बड़े दार्शनिक ज्ञान या धन-दौलत की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए बस थोड़ी-सी फुर्सत, थोड़ा-सा धीरज और एक धड़कता हुआ दिल चाहिए।

प्रेम और सांत्वना के शब्दों में वह रासायनिक शक्ति होती है, जो किसी की चेतना की दिशा बदल सकती है। जब हम किसी से यह कहते हैं कि ‘आप अकेले नहीं हैं, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं’, तो हम केवल सांत्वना नहीं दे रहे होते, बल्कि हम उस व्यक्ति को संसार में उसके वजूद का औचित्य लौटा रहे होते हैं। हम उसे यह अहसास कराते हैं कि वह अदृश्य नहीं है, वह देखा जा रहा है, और उसकी पीड़ा का इस ब्रह्मांड में महत्त्व है। भारतीय संस्कृति और मानवीय चेतना का मूल तत्त्व यही रहा है कि पराए दुख को अपना दुख समझा जाए।

मनुष्य होने का दायित्व केवल अपने परिवार या अपने संकीर्ण दायरे तक सीमित नहीं है। रास्ते चलते किसी गिरे हुए को उठाना जितना बड़ा पुण्य है, उससे कहीं बड़ा पुण्य किसी गिरती हुई आत्मा को अपनी मीठी वाणी से सहारा देना है। लोगों को अपने भीतर उस सहज संवेदना को फिर से जीवित करना होगा।

अगर राह चलते कभी कोई चेहरा बहुत भारी, थका हुआ और जीवन से विमुख नजर आए, तो अपनी व्यस्तताओं की गति को कुछ पलों के लिए थाम लेना चाहिए और आगे बढ़कर पूछना चाहिए कि ‘क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूं?’ भले ही वह व्यक्ति अपनी बात पूरी तरह न कहे, भले ही वह संकोच में मुस्कुराकर टाल दे, लेकिन इस तरह पूछना उसके भीतर एक दीप जला देगा। उसे यह विश्वास लौट आएगा कि संसार अभी पूरी तरह संवेदनहीन नहीं हुआ है।

पुल पर खड़ा वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है—हमारा भाई, मित्र, पड़ोसी या कोई अनजान मुसाफिर। अगर हम समय रहते प्रेम और सांत्वना के दो बोल बोलने का साहस जुटा लें, तो न जाने कितने जीवन नदी की गहराइयों में समाने से बच सकते हैं। मनुष्यता किसी भव्य इमारत में नहीं