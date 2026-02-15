Social Media Sin: किसी भी समाज के लिए इससे भयावह कुछ नहीं हो सकता कि बच्चे हंसते हुए बड़ी सहजता से जीवन का साथ छोड़ने लगें। कुछ समय पहले नोएडा में सत्रह साल के एक किशोर ने पंद्रहवीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले सीसीटीवी फुटेज में वह बच्चा लिफ्ट से ऊपर जाते हुए ‘विक्ट्री साइन’ यानी जीतने का भाव दर्शाता दिखा। उसने अपनी मां को संदेश भेजकर खुदकुशी जैसा कदम उठाने और अभिभावकों को पीड़ा देने के लिए क्षमा भी मांगी। यह व्यवहार हर संवेदनशील व्यक्ति को भयभीत करने वाला है। साथ ही यह बाल मनोविज्ञान को लेकर बहुत से प्रश्न भी उठाता है। आखिर मौत को चुनने में एक बच्चे को अपनी जीत क्यों दिख रही है? इस ऊर्जावान उम्र में वह जीवन से हारकर किससे जीत रहा है?

कुछ समय पहले अहमदाबाद के एक स्कूल में सोलह वर्ष की बच्ची हंसते हुए अपनी कक्षा से बाहर निकली और हाथ में चाबी का गुच्छा घुमाते हुए बड़ी सहजता से उसने स्कूल की चौथी मंजिल से अचानक छलांग लगा दी। इस तरह की कई घटनाएं सामने आर्इं, जो बताती हैं कि नई पीढ़ी को समझने और समझाने में कहीं तो चूक हो रही है। ऐसा कौन-सा दबाव है कि मौत उन्हें मुक्ति का मार्ग लगने लगती है। हंसने-खिलखिलाने की उम्र में किन बातों का तनाव आ घेरता है कि बच्चे जिंदगी से पलायन करने की राह चुनते हैं? सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनकी उलझन व्यवहार और विचार की सतह पर नहीं दिखती। समय रहते हल खोजा जाए, इसका अवसर ही नहीं मिलता। बहुत से माता-पिता जीवन भर यह नहीं समझ पाते कि बच्चे ने खुदकुशी का रास्ता आखिर चुना ही क्यों!

निस्संदेह, बच्चों के जीवन का अंत करने की मानसिकता का दायरा फैलना समग्र समाज को चिंता में डालने वाला है। आत्महत्या के ऐसे मामले आक्रोश में जिंदगी का साथ छोड़ने वाला कदम उठा लेने वाली घटनाओं से बिल्कुल अलग हैं। बच्चों का सोच-समझकर माता-पिता के लिए संदेश लिखकर, संयत दिखते हुए अपनी जान देना पारिवारिक परिवेश से लेकर शैक्षणिक और सामाजिक हालात तक, सभी को कठघरे में खड़ा करता है। यहां जरा ठहरकर बच्चों के बदलते मनोविज्ञान को समझने और आंकड़ों से परे गहराई से बड़े होते बच्चों की अनुभूतियों को समझने की आवश्यकता है। बच्चों का यह अप्रत्याशित व्यवहार हर किसी को असहज करने वाला है।

इन घटनाओं से जुड़े सवाल अभिभावकों के मन को उम्र भर कचोटते हैं। कई लोगों को किसी मासूम बच्चे द्वारा ऐसा अतिवादी कदम उठा लेने के बाद भी ऐसे वाकये अविश्वसनीय से लगते हैं। यही कारण है कि इन घटनाओं के पीछे छिपे कारण स्पष्ट रूप से समझना भी मुश्किल होता जा रहा है। अभिभावक हों या शिक्षक, बच्चों के मन की थाह लेना सचमुच बहुत कठिन हो गया है।

देखने में आता है कि बच्चों के बौद्धिक विकास को अहम मानने वाले सामाजिक-पारिवारिक माहौल में उन्हें भावनात्मक रूप से सशक्त बनाने को लेकर नहीं सोचा जाता। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि स्कूल परिसर हो या आस-पड़ोस का परिवेश, बच्चों को मानसिक और भावनात्मक रूप से सबल बनाना आवश्यक है। कम से कम अपने मन की कुंठा, तनाव या किसी के व्यवहार से उपजी शिकायतों को अभिभावकों से साझा करना हर बच्चे को सिखाया जाए। कड़ी प्रतियोगिता के इस दौर में बच्चे असहाय महसूस करने लगे हैं। अभिभावकों की महत्त्वाकांक्षाओं का बोझ तो दूसरी ओर चमक-दमक भरी आभासी दुनिया का भटकाव। आभासी संसार से जुड़े खेल तक जान देने का कारण बन गए हैं।

विचारणीय है कि हर ओर से अपने हिस्से आ रहे मानसिक दबाव के कारण बच्चे जाने-अनजाने अवसाद और अकेलेपन से घिर जाते हैं। साथ ही सोशल मीडिया की छवि से लेकर आम जीवन, हमउम्र बच्चों से तुलना और दबाव की स्थितियां छोटे-छोटे बच्चों के मन को अनगिनत उलझनों के घेरे में ला रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक, 2019-2023 के बीच ऐसी घटनाओं में 34.4 फीसद की वृद्धि दर्ज हुई है।

असल में भावनात्मक बोझ उठाता बालमन आज कई परेशानियों के बीच बड़ा हो रहा है। अभिभावकों के अलगाव से लेकर पारिवारिक समस्याओं और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने से लेकर जीवन से जुड़े हर पहलू पर दबाव झेलना अब बहुत से बच्चों की जीवनशैली का हिस्सा बन गया है। पीछे छोड़े आत्महत्या नोट में इस तरह के दबाव और तनाव की स्थितियों का खुलासा होता है। कैसी विडंबना है कि आत्महत्या जैसा कदम उठाने से पहले कोई बच्चा मन की बात नहीं बता पाता है, तो किसी बच्चे की उलझती मन:स्थिति को समझने में बड़ों से चूक हो जाती है।

बीते कुछ वर्षों से अभिभावक, शिक्षक, बच्चों के मन को समझने का प्रयास करते हैं। सहयोगी रवैया अपनाते हैं। अंकों की दौड़ में आगे रहने से कहीं ज्यादा जीवन सहेजने का भाव बड़ों में भी आया है। इसके बावजूद खुलेपन, आभासी संसार की मौजूदगी और मानसिक मोर्चे पर बिखराव के कारण बच्चों में आत्मघाती विचार जड़ें जमा रहे हैं। तकनीक के भंवर में उलझे बच्चे भावनात्मक रूप से अस्वस्थ भी हो रहे हैं। बुनियादी रूप से उनकी मन:स्थिति वास्तविक जीवन को समझने से दूर हुई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार, पांच में से एक बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है। भावनात्मक दुर्बलता और अति संवेदनशीलता बच्चों को असुरक्षा, भय, अवसाद, आत्म-अभिव्यक्ति की असमर्थता और आत्मविश्वास की कमी का शिकार बना देती है। समझना आवश्यक है भावनात्मक असंतुलन का बच्चों को घेरती किसी बुरी आदत या लत से सीधा संबंध होता है। इनका जाल भी कई बार आत्मघात के हालात बना देता है। ऐसे में संस्थागत, पारिवारिक और सामाजिक- हर पहलू पर बालमन को समझने के प्रयास आवश्यक हैं। बच्चों मे बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए बड़ों का सजग और बालमन का आत्म-जागरूक होना जरूरी है।