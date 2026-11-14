Safety Guidelines for Electricity Use: वक्त के साथ बिजली पर हमारी निर्भरता लगातार बढ़ रही है, मगर उसकी सुरक्षा को लेकर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखती। बिजली के बुनियादी सुरक्षा नियमों, नियमित निरीक्षण और रखरखाव की अनदेखी से देश में अक्सर लोगों की जान चली जाती है।

गांव हों या शहर, घर हों या होटल, सड़कें हों या खेत-खलिहान, कहीं भी लोग बिजली के खतरों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। हाल में करंट लगने से बंगलुरु के एक पांच सितारा होटल के स्विमिंग पूल में दो विदेशी नागरिकों और राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सड़क निर्माण के दौरान आठ मजदूरों की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है।

अलग-अलग हुए हादसों के पीछे एक समान वजह है- लापरवाही। गर्मी में वातानुकूलन यंत्रों में आग की घटनाएं इसी समस्या की गंभीरता बताती हैं। दरअसल, बिजली का करंट आंखों से दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि उसका खतरा अक्सर तब तक अनदेखा रहता है, जब तक कोई हादसा न हो जाए। बिजली आधुनिक जीवन की अनिवार्य जरूरत है, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लोगों की असावधानी इसे जानलेवा बना सकती है।

करंट से होने वाली मौतों का खतरा सिर्फ गांवों या निर्माण स्थलों तक सीमित नहीं है। बंगलुरु की घटना एक ऐसे पांच सितारा होटल में हुई, जहां सुरक्षा के उच्चतम मानकों की अपेक्षा की जाती है। दूसरी ओर, झुंझुनूं में सड़क निर्माण के दौरान मजदूरों की जान चली गई। दोनों घटनाएं बताती हैं कि काम की प्रकृति से अधिक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी सावधानियां हैं।

पानी, पसीने और नमी की मौजूदगी में करंट लगने का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए स्विमिंग पूल, स्नानघर, स्पा और रसोई जैसे स्थान बिजली सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होते हैं। पूल में लगी पानी के भीतर की रोशनी, पंप या दूसरे उपकरणों की तारों का इंसुलेशन खराब होने से बिजली पानी के संपर्क में आ सकती है। ‘अर्थिंग’ और सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था ठीक न हो तो जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। पूल के आसपास लगी धातु की सीढ़ियां, रेलिंग और पाइप भी बिजली के संपर्क में आने पर खतरा बढ़ा सकते हैं।

ऐसे स्थानों पर आपूर्ति को तत्काल बंद करने वाली स्वचालित व्यवस्था और अवशिष्ट धारा से सुरक्षा देने वाले उपकरण अवश्य होने चाहिए। किसी भी स्थिति में स्विमिंग पूल के पानी में करंट पहुंचना स्वीकार्य नहीं है।

झुंझुनूं का हादसा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सुरक्षा की अनदेखी का दूसरा पहलू सामने लाता है।

बताया गया कि सड़क निर्माण के दौरान मशीन का हाइड्रोलिक जैक ऊपर उठा और उच्चदाब तार के संपर्क में आ गया। इसमें बिजली के तारों की ऊंचाई कम होने और सुरक्षा इंतजामों के अभाव की बात भी सामने आई। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सुरक्षा संबंधी नियमों में बिजली लाइनों की ऊंचाई, सड़क पार करने की व्यवस्था और सुरक्षा दूरी के स्पष्ट प्रावधान हैं।

इनका पालन करना बिजली वितरण कंपनियों और संबंधित कार्यदायी संस्थाओं की जिम्मेदारी है। निर्माण शुरू करने से पहले स्थल का निरीक्षण और बिजली लाइनों के जोखिम का आकलन हुआ होता, तो शायद मजदूरों की जान बचाई जा सकती थी।

चिंताजनक यह है कि बिजली सुरक्षा के नियमों और मानकों की जानकारी तथा उनके पालन के बीच बड़ा अंतर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्ष 2023 के सुरक्षा संबंधी नियमों में विद्युत प्रतिष्ठानों, तारों, अर्थिंग और सुरक्षा दूरी के मानक निर्धारित हैं। इसके बावजूद दुर्घटनाएं बताती हैं कि नियमों का पालन करने वाली व्यवस्था में खामियां हैं। निरीक्षण की औपचारिकता, रखरखाव में लापरवाही व जवाबदेही का अभाव समस्या को और गहराते हैं।

बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे लापरवाही की एक पूरी शृंखला होती है। इसमें योजना बनाने से लेकर काम कराने, निरीक्षण करने और आपात स्थिति से निपटने तक की जिम्मेदारियां शामिल हैं। अनुभवहीन या अनधिकृत व्यक्तियों से बिजली के तार लगवाना और मरम्मत कराना आम है।

होटल, अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक भवनों में भी सुरक्षा की जांच कई बार महज कागजी बनकर रह जाती है। जबकि चिंगारी निकलना, प्लग का गर्म होना, बिजली का बंद होना या किसी उपकरण से झटका लगना खतरे के संकेत हो सकते हैं। इन्हें मामूली खराबी समझकर टालना ठीक नहीं।

स्विमिंग पूल, स्पा और जिम जैसे प्रतिष्ठानों में नियमित विद्युत सुरक्षा परीक्षण की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इसके तहत ‘अर्थिंग’, तारों के इंसुलेशन, पानी के भीतर लगे उपकरणों और धातु के ढांचों की जांच की जाए। पूल के पास आपातकालीन बिजली बंद करने का स्विच ऐसी जगह होना चाहिए, जहां जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सके।

इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों और जीवन रक्षकों को केवल तैराकी या प्राथमिक उपचार ही नहीं, बल्कि बिजली से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति को करंट लगने पर उसे सीधे छूने के बजाय सबसे पहले बिजली की आपूर्ति बंद करनी चाहिए। इसके बाद सुरक्षित तरीके से बचाव और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए।

निर्माण स्थलों पर भी आसपास की बिजली लाइनों की पहचान और जोखिम का आकलन जरूरी है। उच्चदाब लाइन के नीचे भारी मशीनों के संचालन से पहले बिजली विभाग से समन्वय होना चाहिए। जरूरत पर काम की अवधि में आपूर्ति बंद कराई जाए। ठेकेदारों को प्रशिक्षित सुरक्षा पर्यवेक्षक नियुक्त करना चाहिए।

मशीन चालकों और मजदूरों को जानकारी देनी चाहिए कि तारों के आसपास जैक, क्रेन, राड और लंबी सामग्री का इस्तेमाल किस तरह सुरक्षित ढंग से करें। हर कार्यदिवस की शुरुआत में संभावित खतरों पर चर्चा भी होनी चाहिए। घरेलू स्तर पर भी बिजली सुरक्षा को लेकर लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मकानों में गुणवत्तापूर्ण तार लगाने, उचित ‘अर्थिंग’ और मानक के अनुरूप उपकरणों का इस्तेमाल जरूरी है। स्नानघर या शौचालय, पानी के पास, रसोई और खुले स्थानों पर लगे बिजली के साकेट की जांच होनी चाहिए।

चिंगारी, गर्म प्लग, असामान्य आवाज या बार-बार बिजली का ट्रिप होना खतरे की चेतावनी है। ऐसी स्थिति में उपकरण का इस्तेमाल बंद कर योग्य बिजली मिस्त्री से जांच करानी चाहिए। सुरक्षा केवल बिजली विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सरकार, स्थानीय निकायों, प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों और आम नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। सरकार को निरीक्षण व्यवस्था मजबूत करने के साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

बिजली से होने वाले हादसों के बाद मुआवजा देना किसी की जान वापस नहीं ला सकता। ऐसे हादसे केवल कुछ लोगों की मृत्यु तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक संकट में धकेल देते हैं। इसलिए मजदूरों और आम नागरिकों को भी अपने आसपास बिजली से जुड़े खतरों के प्रति सजग रहना होगा।

असुरक्षित कार्यस्थल, झूलते तार या खराब विद्युत उपकरण दिखाई देने पर संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जानी चाहिए। बिजली ने जीवन को सुविधाजनक और आधुनिक बनाया है, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर बरती गई लापरवाही अंधकार और तबाही का कारण बन सकती है।

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