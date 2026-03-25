शिक्षा परीक्षा में हासिल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि यह समग्र विकास का माध्यम है। स्कूल, अभिभावक और समाज को मिलकर इस सोच को बदलना होगा। समस्या की जड़ यह है कि आजकल स्कूल और अभिभावक अक्सर नंबरों को ही सफलता का एकमात्र पैमाना बना देते हैं। इससे बच्चों की रचनात्मकता, कौशल और व्यक्तिगत क्षमताएं दब जाती हैं। केवल अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को श्रेष्ठ मानना पूरी तरह गलत है, क्योंकि अच्छी परवरिश की सफलता बच्चों की सोच, समझ और प्रभावी व्यवहार में निहित होती है। तुलना का दबाव बच्चों के आत्मविश्वास को तोड़ता है और चिंता-तनाव को जन्म देता है। बच्चे अपनी वास्तविक प्रतिभाओं को दबाकर केवल अंकों के पीछे भागने लगते हैं। अभिभावकों की भूमिका अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को बच्चों पर थोपने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी क्षमताओं के अनुरूप उड़ान भरने देना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी दिशा में समग्र विकास पर बल देती है, जहां ज्ञान अर्जन के साथ जीवन-कौशल महत्त्वपूर्ण हैं। यह नीति छात्रों के मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास को प्राथमिकता देती है, न कि केवल अंकों को। जरूरत इस बात की है कि अभिभावक बच्चों की आवश्यकताओं को समझें और उनकी कमजोरियों को बार-बार उनके सामने न दोहराएं। बच्चे में मौजूद हुनर को बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए। अभिभावकों को सकारात्मक सोच रखते हुए जागरूक रहना होगा और सुविधाओं की अति करने से बचना होगा। परीक्षा के दौरान घर-परिवार में सामान्य वातावरण बनाना प्राथमिक जरूरत है, ताकि बच्चों में परीक्षा का भय न पैदा हो। सामान्य दिनों की तरह व्यवहार करना चाहिए, जिससे डर उनकी कमजोरी न बने। भावनात्मक समर्थन के लिए खुला संवाद जरूरी है।

नई शिक्षा नीति कहती है कि अधिकांश कक्षाओं में ऐसे बच्चों की पहचान होनी चाहिए, जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है और जिन्हें लगातार मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में सामने आया है कि उन बच्चों की जितनी जल्दी मदद शुरू की जाती है, आगे प्रगति की संभावना उतनी ही बेहतर नजर आती है। अध्यापकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार की अक्षमताओं की पहचान करने और उनके निवारण के लिए योजना बनाने में विशेष रूप से मदद मिलती है, तो विशिष्ट कार्यों और उपयुक्त तकनीक की मदद से कुछ प्रयास शामिल किए जा सकते हैं। बच्चों को अपनी गति के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता देना, पाठ्यक्रम को सभी बच्चों के लिए सक्षम और लचीला बनाना तथा उपयुक्त आकलन एवं प्रमाणन के लिए अनुकूल माहौल बनाना आज के समय की जरूरत है।

ऐसे में नंबर के गणित के बजाय क्षमतावान बनाने की जरूरत होनी चाहिए। सीखने की क्षमता वाले सभी छात्रों के लिए समान पहुंच और दृष्टि में बदलाव सुनिश्चित की जाए तो अंकों की असमानता दूर की जा सकती है। यह भी देखना होगा की बच्चों की समझ और उनकी प्रवृत्ति के मद्देनजर पाठ्यक्रम की उपलब्धता होनी चाहिए। अनेक बार भाषा भी बड़ी समस्या होती है। बच्चे मातृभाषा में अधिक सहज होते हैं, लेकिन अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं थोपने के कारण बच्चा असहज महसूस करता है और धीरे-धीरे वह पढ़ाई से ही दूरी बनाने लगता है। अच्छे नबंर और बेहतर परिणाम के लिए सहजभाव और अनुकूल वातावरण का निर्माण आवश्यक है।

सार्थक संवाद से बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे और उनकी सोच को सकारात्मक आकार मिलेगा। अभिभावक, परिवार, समाज, स्कूल में बच्चों की तुलना अंकों से करते हैं, न कि उनके कौशल और प्रभावी व्यवहार से। इससे मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। पालन-पोषण या परवरिश की व्यवस्था सिखाती है कि अभिभावकों की भूमिका बच्चों की सोच और उनके भीतर जागरूकता विकसित करना है। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक कक्षा में अंकों से तुलनात्मक समझ विकसित नहीं करना चाहिए। शैक्षणिक विकास में बच्चों की समझ, अभिव्यक्ति और सोच के आधार पर उन्हें गले लगाने की जरूरत है। अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर थोपने से उनका मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास कमजोर होता जा रहा है। अभिभावक और अध्यापकों को शैक्षणिक गतिविधियों में मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अंकों के आधार पर मूल्यांकन के स्थान पर बच्चों के संग सार्थक संवाद को प्राथमिकता देना चाहिए।

परीक्षा के समय तनाव आम समस्या है, जो एकाग्रता और याददाश्त प्रभावित करता है। अभिभावकों को बच्चों को शांत रखने के उपाय अपनाने चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और स्क्रीन की अवधि सीमित रखना प्राथमिकता होना चाहिए। श्वास व्यायाम सिखाना चाहिए, जो तनाव को कम करता है। इससे बच्चे तर्कसंगत तरीके से परीक्षा चिंताओं से निपट सकते हैं। अभिभावकों को घर पर सीखने का समर्थन करने, शिक्षकों से संवाद रखने और मूल्यों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। बच्चों की समस्याओं को सुनकर अभिभावक-अध्यापक सामूहिक प्रयास करें, तो बच्चे का मानसिक विकास तेज होगा। अधिक अंक वाली सोच बदलने की जरूरत है। समाज का दायित्व अगर हमने आज नहीं बदला, तो आने वाली पीढ़ियां अंकों के बोझ तले दब जाएंगी। शिक्षा को अंकों का खेल बनाने से बचने की जरूरत है। अभिभावक, शिक्षक और समाज को मिलकर बच्चों को प्यार, समझ और कौशल से गढ़ना चाहिए। सकारात्मक माहौल बना कर रुचियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे और दीर्घकालिक सफलता पाएंगे।