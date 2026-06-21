हाय-हाय-हाय-हाय… 2024 का चुनाव हमने जीता, तो उसे चोरी कर लिया गया, लेकिन केरल का चुनाव हमने जीता तो जीता… तो चोरी थोड़े ही किया…। एक दिन ‘काकरोच पार्टी’ चर्चा में… ‘जेन जी’ चर्चा में। युवा यानी ‘जेन जी’ 49 प्रतिशत। ‘जेन जी’ नाराज, तो वर्ष 2029 में भारी पड़ सकती है इनकी नाराजगी। पैंतीस प्रतिशत ‘जेन जी’ चाहते हैं कि ‘काकरोच पार्टी’ चुनाव लड़े… लेकिन फिलहाल ये सत्ता के लिए कोई चुनौती नहीं…। हमेशा हंसता दिखता एक विपक्षी प्रवक्ता- अगले पीएम राहुल…। फिर एंकर से- अगले पीएम के खिलाफ कुछ मत बोलो। आपके लिए तलोजा जेल तैयार रखी है…।

इस बीच एक योगी की दो टूक: अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। जिस भाषा में समझेंगे, उसी में जवाब दिया जाएगा…। फिर अयोध्या दौरा और योगी उवाच कि जिसने भी चंदा चुराया है, वह बच नहीं पाएगा। पंद्रह दिन का इंतजार करें। दूध का दूध-पानी का पानी हो जाएगा…। फिर फ्रांस में ‘ट्रंप और पेजेश्कियन’ के बीच युद्धविराम पर समझौते और ट्रंप व मोदी के बीच मुलाकात की खबर…। तुरंत बाद एक लाइन आई कि मैं उन मुख्यमंत्रियों के कभी गले नहीं लगूंगा, जो मोदी से गले मिले हैं…।

उधर, बीस सांसद तृणमूल छोड़ कर एक अश्रुतपूर्व ‘नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया’ का हिस्सा बन गए। वहीं, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को लेकर भाजपा के कथित ‘ऑपरेशन लोटस’ के बरक्स शिवसेना का ‘ऑपरेशन टाइगर’ मैदान में…। फिर खबर आई कि नौ में से छह सांसद शिवसेना से अलग हो गए…

इसके बाद फिर अफवाहें कि अब समाजवादी पार्टी का नंबर है। कई चर्चक चिंतित कि ये टूट-फूट क्यों, तो जवाब आया कि कई जरूरी कानूनों को पास करने के लिए सत्ता को जो दो-तिहाई बहुमत चाहिए, वह है नहीं…। ‘टूट-फूट’ के जरिए जरूरी बहुमत हो सकता है। यह ‘टूट-फूट’ अपने आप हो रही है या कराई जा रही है।

इसके जवाब में सत्ता प्रवक्ता यही बताते रहे कि हमें क्या पड़ी है… ये तो तृणमूल की हार के बाद झटका है, जो विपक्षी दलों को लग रहा है। उनके पास ‘विचारधारा’ की जगह ‘परिवारधारा’ है, जो अब चल नहीं रही है। जबकि एक विपक्षी आरोप लगाते रहे कि हर सांसद को 50 करोड़ दिए जा रहे हैं, अग्रिम 15 करोड़ दिए जा रहे हैं… किसी ने प्रमाण नहीं पूछा, न किसी ने बताया कि प्रमाण क्या है… फिर भी प्रवक्ता जारी रहे कि जो गए वे गद्दार हैं।

फिर एक दिन विपक्ष का ‘घृणा वर्षण’ शुरू हुआ कि ‘संघ’ पर प्रतिबंध लगाओ… फिर एक कहिन कि इंदिरा गांधी होतीं तो प्रतिबंध लगा देतीं। एक विपक्षी विलाप कि सभी संघ शाखाओं को बंद करो… संघ ‘एनजीओ’ नहीं… इस पर तुरंत एक राष्ट्रवादी एंकर ने ‘हैशटैग’ लगाया कि ‘राष्ट्र संघ के साथ’ और फिर बहस कराई।

ट्रंप और मोदी के बीच वार्ता के बाद प्रधानमंत्री की प्रशंसा में ट्रंप वचन- जब तक मोदी नेता, तब तक हम भारत की रक्षा करेंगे… दूसरा नेता हुआ तो पता नहीं…। उधर, विपक्ष का फिर वही राग- ‘मोदी सरेंडर्ड…।’

इसके बाद ‘एपस्टीन फाइल्स’ से बड़ी ब्रिटेन की ढाई लाख लड़कियों के ‘सामूहिक बलात्कार’ की रिपोर्ट… कई पीड़िताओं की भयावह आपबीती कि ब्रिटेन में पाकिस्तानी किस तरह बारह-तेरह साल की लड़कियों को फुसलाते या अपहरण करते हैं… फिर ‘सामूहिक बलात्कार’ और ‘धर्मांतरण’… एक चैनल पर ब्रिटिश लड़की ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं… चर्चक पूछे कि कहां हैं ‘फेमिनिस्ट’?

फिर अपने नए ‘रॉक स्टार’ के शो की खबर… ‘नीट’ वाले युवाओं के लिए रॉक शो वाली रोशनी, मशीनों का धुआं, मंच पर संबोधन और शोर…

इधर ट्रंप ने कहा कि मोदी ‘कूल कूल’, तो उधर से ‘कूल कूल’ की गूंज कि ‘जेन जी चाहे कूल पीएम’… ‘जेन जी चाहे राहुल को पीएम’… ‘राहुल शैडो पीएम’… ‘राहुल इंडिया के कूल पीएम’… एक चर्चक कहिन कि ये नए-नए अवतार लेते रहते हैं। भाजपा प्रवक्ता का कटाक्ष कि ‘कूल’ नहीं ‘फूल’…

इसके बाद ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ के मुखिया की ‘हिंदू बांटो और राज करो’ की लाइन आई कि ये सेकुलर, ये कम्युनल… इन सेकुलर ने हमें बहुत धोखा दिया है…। फिर एक एंकर ने इस्लामिक प्रवक्ता से पूछा कि आप ‘अशराफ’ हैं या ‘अजऱल’ या ‘पसमांदा’ मुसलमान हैं? आप अहमदिया को मुसलमान मानते हैं? क्या मुसलमानों में जाति होती है? लेकिन कोई वाजिब जवाब नहीं आया…। एक चर्चक कहिन कि जब-जब हिंदुओं को बांटने की कोशिश होती है, वे और जोर से एकजुट हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव इसका उदाहरण है।