दशहरे का संदेश किसी के दहन से ज्यादा सत्य व संतति के रक्षण का है। जिनके सिर पर रक्षा करने की जिम्मेदारी है वे भी अपने ऊपर उठे प्रश्नों का वध करना चाह रहे हैं। सत्य का शब्दार्थ सत्य ही होता है। सवाल के साथ जवाब देने का कर्तव्य जुड़ा है।जब काकरोच देश के सवाल पूछते युवाओं के प्रतीक बना दिए गए तभी सत्ता के पक्षकारों ने रावण के साथ काकरोच के पुतले का भी दहन किया। रावण शासक था और काकरोच शासित जनता है। जब काकरोच के पुतले का दहन किया गया तो इस देश के युवाओं के साथ मां-बाप की भावनाएं भी झुलसीं। जलते पुतले की आग ने उनकी दृष्टि और रोशन की होंगी कि हमारी संतति सत्ता की स्वार्थपूर्ति के पुतले नहीं हैं। देश के लोग अपनी संतति को वैसी जनता के रूप में नहीं देखना चाहते हैं जिसकी जरूरत चुनाव के साथ ही खत्म हो जाती है। पुतले का तो वध कर दिया लेकिन प्रश्न पीछे नहीं हटेंगे। आप इन प्रश्नों की उपेक्षा कीजिए या उनका दहन, ये घास की तरह उग कर आपके हर किए-धरे पर सवाल करेंगे। प्रश्नों का वध करने वाली विचारधारा पर सवाल उठाता बेबाक बोल।

‘कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले

उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है’

‘आपको कैसा लग रहा है?’ पत्रकार ने अपना माइक उस लड़के की तरफ करते हुए पूछा। ‘क्या?’ युवक ने पूछा। ‘रावण के साथ काकरोच का दहन हो रहा है, इस पर आपको क्या कहना है?’ उस लड़के ने निराशा से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जेन जी हूं और काकरोचों को जेन जी का प्रतीक मान लिया गया है न!’ दशहरे मेले में आए उस युवा ने इससे ज्यादा बोलने में रुचि नहीं ली।

उस लड़के की आवाजकी निराशा कहीं गहरे तक उदास कर गई। रावण के प्रतीक के रूप में हर पक्ष अपने नापसंद चेहरे का पुतला जलाने लगा है। यहीं पर मजबूरन हमें दखल देना पड़ रहा है। सही और गलत का भावार्थ पसंदगी और नापसंदगी के तौर पर नहीं किया जा सकता। जो चीज आपको पसंद हो जरूरी नहीं कि वह सही हो और जो चीज आपको नापसंद हो कोई जरूरी नहीं कि वह गलत हो।

राम और रावण धार्मिक व सांस्कृतिक प्रतीक हैं। धर्म की व्याख्या करें तो रावण को श्रीराम के ही हाथों मुक्त होना था। इसे असत्य पर सत्य की जीत की तरह देखा गया। धीरे-धीरे दशहरा उत्सव बना संतति की मंगल कामना का, जीवन की उत्पत्ति का। मानव के इतिहास के लिए सबसे शुभ उसकी संतति है। संतति ही सत्य, शिव और सुंदर का सार है।

दशहरे के पहले देवी के आगे कलश में जौ के बीज बोए जाते हैं। नौ दिनों में उस बीज का घास बनना प्रतीक है उस प्राकृतिक सत्ता का जो जीवन को आगे बढ़ाना मनुष्य का पहला कर्तव्य मानती है। दशहरे के दिन माताएं अपनी सारी मंगलकामना बच्चों में रोपित कर देना चाहती हैं। उन्हें नए वस्त्र पहना कर रावण दहन दिखाने ले जाती हैं। देश की मांओं ने अपने बच्चों से यही कहा है-रावण को मारने के लिए राम बनना होगा।

पिछले डेढ़ दशक में इस देश में कई बड़े परिवर्तन देखे गए। 2014 के परिवर्तन को ऐतिहासिक का दर्जा मिला। उस वक्त कहा गया कि देश को बदलने के लिए सत्ता को बदलना जरूरी होगा। इससे पहले ऐसे ही सत्ता परिवर्तन का आगाज जेपी की अगुआई में हुआ था। आजाद भारत में कहा गया था-यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है।

तब भी कोशिश हुई थी, असंतोष और भूख को झुठलाने की। तब भी युवा सड़क पर और जेलों में थे। इसी तरह 2014 के पहले युवा सड़क पर उतरने लगे और परिवर्तन को सबसे जरूरी बताया। इतिहास के पन्नों पर इन दोनों आंदोलनों में ‘असहमति’ को एक दिव्य शब्द की तरह देखा गया। युवाओं की ऊर्जा और उनके सवालों का सम्मान किया गया। देश में सभी बड़े राजनीतिक परिवर्तन युवाओं की तरफ से लाए गए हैं।

आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार सत्ता पक्ष ने विजयादशमी का संदेश ही बदल दिया? असहमति को लेकर इतनी असहजता क्यों हो रही है कि उसे बार-बार विदेशी ताकत की ओर मोड़ दिया जाए? फर्क इतना है कि 1977 में परिवर्तन, सत्ता-बदल का नारा देने वाले, जेल जाने की दुहाई देने वाले तब के युवा अब 70/80 की उम्र के पार हैं। और अब उनकी सोच भी उनकी तरह बुढ़ापे की दहलीज पर है और जिसके हिस्से जितना भी सत्ता-सुख है वो उसे भोग लेना चाहता है। बाकी राजनीति के इस खेल की बिसात वही है, पासा पलट गया है।

सत्ता के पक्षकारों ने रावण के समानांतर काकरोच का पुतला जलाया। रावण के नाम पर राजनीतिक पक्ष-विपक्ष एक-दूसरे का पुतला जलाते रहते हैं, इसमें नई बात नहीं है। लेकिन जब आप काकरोच के पुतले को जला रहे थे तो इस देश के मां-बाप की भावनाएं भी झुलस रही थीं। हमारी संस्कृति में दुश्मन के बच्चों के लिए भी बुरा नहीं बोलते हैं। आप जिन युवाओं को प्रतीक के रूप में जला रहे हैं उनके जन्म पर स्त्रियों के कंठ से फूटा था, ‘कौशल्या जी गोदिया खेलावत, मन हर्षित भेल रे, ललन! सखी सब मंगल गावत, जिया सिहावत रे…।’

यह देश ऐसा रहा है कि गांव में किसी एक घर से आती प्रसव पीड़ा की कराह सुनते ही पूरे गांव की स्त्रियों के कंठ कुशल-मंगल की कामना करते हैं तो किलकारी गूंजते ही हर घर सोहर गाने लगता है। संतति के प्रति ऐसे स्नेहिल देश में युवाओं के साथ काकरोच दहन की सांकेतिक क्रूरता कर सत्ता के पक्षकारों ने इस बात का सबूत दिया है कि सत्ता मिलने के बाद वे अपनी संततियों के खिलाफ भी जा सकते हैं।

वर्तमान सत्ता खास वैचारिक लड़ाई का दावा कर आई थी। राम-राज्य लाने का वादा था। अब लग रहा है कि आपको राम के साथ सिर्फ ‘राज्य’ शब्द ही दिखता है। मर्यादा की मांग सामने आते ही आप जार्ज सोरोस और विदेशी साजिश के पुतले के पीछे छिप जाते हैं। हां, कर रहे हैं हमारे बच्चे हर संस्था से सवाल, जिसके कारण ‘माननीय’ ने उन्हें काकरोच का नाम दे दिया। इन बच्चों को काकरोच का नाम किसी पंडित ने पत्रिका देख कर ग्रह और नक्षत्रों की चाल के अनुसार नहीं दिया था। बस मामला थोड़ा उलट गया क्योंकि ये वैसे ही युवा हैं, जैसे जेपी के समय में थे, जैसे अन्ना के समय थे। वर्तमान में कई देशों में विश्वविद्यालय के युवा परीक्षा-पत्र के प्रश्नों की तरह अपनी सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर प्रदर्शन के स्थल बने हुए हैं। कई देशों के विद्यार्थियों का सत्ता से यही सवाल है कि हमारी शिक्षा और रोजगार पर संकट क्यों है?

हर जगह युवा सत्ता प्रतिष्ठानों के सामने खड़े हैं। संस्था के माननीय ने युवाओं की पीठ पर जो नाम चस्पां करने की कोशिश की उसे उन्होंने सीने से चिपका लिया। सत्ता-पक्ष ने सोचा था कि इस नामकरण के बाद शिक्षा और रोजगार पर सवाल कर रही पीढ़ी पीठ दिखा कर भाग जाएगी, लेकिन वे उसके दिए काकरोच नाम पर ही संगठित हो गए। युवा पहले भी ऐसे ही खड़े होते रहे हैं, और भविष्य में भी ऐसे ही खड़े होंगे। आप सत्ता हासिल करने के बाद आज तक ‘भूत’ का रोना रो रहे हैं और चाहते हैं कि युवा अपने भविष्य के बारे में बात करना ही भूल जाएं।

फिलहाल दुनिया की किसी भी सत्ता के पास अपने यहां के युवाओं के सवालों के जवाब नहीं हैं। सारी सत्ता का एक जैसा चरित्र हो गया है। परिवर्तन के नाम पर सत्ता हासिल करने के बाद ‘परिवर्तन’ शब्द को ही किसी न किसी तरह की साजिश करार देती है। सवालों के जवाब आपके पास नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप सवाल करने वालों के संहार का सोच लें।

काकरोच प्रतीक बने थे असहमति के। लोकतंत्र में असहमति सबसे सम्मानित शब्द है। सत्ता पक्ष एक शब्द लाया टूल-किट और हर असहमति को उससे जोड़ दिया गया। असहमतियों से असहमत होना आपका अधिकार है। लेकिन याद रखिए, युवा ऊर्जा और उसकी असहमति को पुतलों की तरह नहीं जलाया जा सकता। इस देश का नागरिक सहज शब्दों में पूछ रहा है, भला अपनी संतति का संहार कौन करता है? भला अपने बच्चों का पुतला कौन जलाता है? प्रश्नों का उत्तर देना सीखिए, प्रश्नों का वध मत कीजिए।