कुछ ऐसी चीजें जीवन में अचानक ही हो जाती हैं, जिनके लिए हम तैयार नहीं होते। कई बार उनसे हमारा व्यक्तिगत नुकसान भी होता है, तो कई बार वे बस पास से होकर गुजर जाती हैं, जिनसे हमारा कोई नुकसान नहीं होता। जाहिर-सी बात है कि जिन बातों से हमारा हर्ज हुआ होता है, उन्हें हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से न हों और न ही किसी तकलीफ से हमारी आंखें भीगे। इस क्रम में हमें अपने आंसुओं का पता रहता है, लेकिन दूसरों की भीगी पलकें हम नजरअंदाज कर देते हैं।

जबकि यह भाव मानव चेतना, सहानुभूति और नैतिकता के उस गहरे धरातल को छूता है, जहां एक व्यक्ति का दुख केवल उसका निजी मामला नहीं रह जाता, बल्कि वह पूरी मानवता की नैतिक परीक्षा बन जाता है। आधुनिक युग में, जहां तकनीक और तीव्र गति की जीवनशैली ने इंसानी रिश्तों को स्क्रीन में समेट दिया है, वहां किसी की आंखों से बहते आंसू अक्सर किसी सोशल मीडिया या डिजिटल मंच पर एक ‘स्क्राल’ करने या महज ऊपर खिसका देने वाली ‘घटना’ बनकर रह जाते हैं। नैतिक दृष्टिकोण से ये आंसू एक पुकार हैं, जो हमारी संवेदनशीलता और सामूहिक जिम्मेदारी की मांग करते हैं। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के अनुसार, हर मनुष्य को अपने आप में एक ‘साध्य’ माना जाना चाहिए, न कि केवल एक ‘साधन’। जब हम किसी के आंसुओं को केवल एक घटना मान लेते हैं, तो उस व्यक्ति की पीड़ा को वस्तुनिष्ठ कर देते हैं।

आंसुओं के पीछे किसी की पूरी जीवन यात्रा, एक संघर्ष और एक आहत आत्मा होती है। नीतिशास्त्री आर्थर शोपेनहावर ने तर्क दिया था कि सच्ची नैतिकता का जन्म ‘करुणा’ से होता है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति को रोते हुए या पीड़ित देखते हैं, तो हमारे भीतर का अहं कम होना चाहिए और हमें उसकी पीड़ा में अपना हिस्सा महसूस होना चाहिए। अगर हम दूसरों के आंसुओं के प्रति उदासीन हैं, तो एक समाज के रूप में अपनी नैतिक रीढ़ खो रहे हैं।

आज का समाज एक अजीब विरोधाभास में जी रहा है। हम आपस में पहले से कहीं अधिक जुड़े हैं, लेकिन एक-दूसरे से उतने ही कटे भी हैं। समाजशास्त्र में इसे ‘तमाशबीन प्रभाव’ कहा जाता है। जब सड़क पर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई रो रहा होता है, तो लोग उसकी मदद करने के बजाय अपने स्मार्टफोन से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। यहां आंसू, दर्द और लाचारी केवल ‘कंटेंट’ या एक सोशल मीडिया की टिप्पणी बनकर रह जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न वैश्विक सामाजिक संस्थाओं के आंकड़े बताते हैं कि आधुनिक समाज में अकेलापन और मानसिक तनाव चरम पर हैं। एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार, दुनिया की लगभग एक-तिहाई आबादी खुद को भावनात्मक रूप से असुरक्षित या उपेक्षित महसूस करती है। ये आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि हम चेहरों को तो देख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी सिसकियों को सुनने की क्षमता खो चुके हैं।

इस सत्य की सबसे क्रूर और मर्मस्पर्शी परीक्षा आज के वैश्विक परिदृश्य में हो रही है। रूस-यूक्रेन संघर्ष, मध्य-पूर्व के गहराते संकट और विभिन्न महाद्वीपों में जारी गृहयुद्धों की भयावह तस्वीरें सामने हैं। इन युद्धक्षेत्रों से आने वाले आंसू किसी डिजिटल मीडिया की ‘ब्रेकिंग न्यूज’ या सोशल मीडिया रील का महज एक ‘शीर्षक’ नहीं हैं, वे वैश्विक मानवता की सामूहिक अंतरात्मा पर गहरे घाव हैं। युद्ध निर्दोष नागरिकों की हंसती-खेलती जिंदगियों का अंत होता है। तमाम आंकड़े बताते हैं कि युद्धों में जान-माल का नुकसान सैनिकों से ज्यादा आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को उठाना पड़ता है।

जब समाज या विश्व नेताओं के लिए सामूहिक विनाश, बमबारी और तड़पते हुए लोगों के आंसू ‘रोजमर्रा की सामान्य बात’ बन जाते हैं, तो वह मानवता के नैतिक पतन की पराकाष्ठा होती है। युद्ध की सबसे वीभत्स मार मासूम बच्चों पर पड़ती है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लाखों बच्चे ‘गंभीर मानसिक आघात’ से जूझ रहे होते हैं। उनके आंसू केवल शारीरिक दर्द के नहीं होते, बल्कि वे उनके छीने जा रहे बचपन, शिक्षा और भविष्य का विलाप होते हैं। यह विलाप आने वाली पीढ़ियों के मन में आक्रोश और नफरत के बीज बो रहा होता है।

दूसरों के आंसू केवल व्यक्तिगत जीवन की असफलताओं या युद्ध के मैदान के नहीं होते, कई बार वे हमारे अपने समाज के भीतर व्यवस्थागत अन्याय का परिणाम होते हैं। जब एक किसान अपनी फसल बर्बाद होने पर रोता है, जब कोई हाशिये का समाज बुनियादी अधिकारों के लिए तरसता है, तो वे आंसू एक राजनीतिक और सामाजिक वक्तव्य होते हैं। जब हम न्याय के अभाव में बहने वाले आंसुओं को केवल ‘दूसरों की समस्या’ मानकर छोड़ देते हैं, तो अनजाने में उस दमनकारी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। तंत्रिका विज्ञान के अनुसार, इंसानी मस्तिष्क में ‘मिरर न्यूरान’ होते हैं। ये ‘न्यूरान’ हमें दूसरों के दर्द और भावनाओं को उसी तरह महसूस कराने में मदद करते हैं, जैसे वे हमारी खुद की भावनाएं हों। वैज्ञानिक रूप से, मनुष्य को एक-दूसरे की मदद करने और सहानुभूति रखने के लिए ही ‘निर्मित’ किया गया है।

इसलिए दूसरों के आंसुओं को देखकर भी उदासीन रह जाना एक प्राकृतिक विकृति है। किसी के बहते हुए आंसुओं को देखकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना मानवता की हार होती है। हमारी कोशिश आंसुओं को पोंछने वाले हाथ बनने की होनी चाहिए, न कि उन्हें केवल तमाशे की तरह देखने वाली आंखें। इसी में मनुष्यता की सार्थकता है।