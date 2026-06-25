इन दिनों शिक्षा, साहित्य, कला या खेल से लेकर स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्षेत्र तक, हर जगह प्रतिस्पर्धा ने अपनी जगह बना ली है। देखा जाए तो हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा दूसरों के साथ निरंतर प्रतिस्पर्धा में व्यतीत होता है- स्कूल में दाखिले से लेकर नौकरी के आवेदनों तक। कोई भी व्यक्ति संगठन, संस्था, समिति या समुदाय हो, मूल उद्देश्य से अधिक चिंता प्रतिस्पर्धा की चुनौती की है। समाज को प्रतिभागी प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए, लेकिन वह प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति की ओर जा रहा है।

आज के दौर में प्रतिस्पर्धा हमारे कार्यक्षेत्र का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन उसका नैतिक आधार मापना जरूरी है। हर कलाकार अपने अंदर प्रतियोगिता जीता है। यह प्रतियोगिता वह समकालीनों से तो करता ही है, अतीत से भी करता है और अपने भविष्य से भी। यह प्रतियोगी-भाव ईर्ष्या, द्वेष, छल-छदम या षड्यंत्र तक पैदा कर देता है। राजनीति में तो प्रतिस्पर्धा आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पर बराबर होती है।

जीवन में प्रतिस्पर्धा का गैर स्वभाविक पक्ष भी है। इस कदम से एक ऐसी खाई पैदा होनी शुरू हो गई है, जिसके एक सिरे पर गुणवत्ता है, गहराई है, उसके अपने सरोकार हैं और जीवन मूल्य हैं, जो दीर्घजीवी है, जिसे बाजार प्रचारित भी करता है। दूसरी ओर ऐसी प्रतिस्पर्धा भी है, जिसमें कोई गुणवत्ता नहीं, जिसके कोई सरोकार नहीं, जिसमें जीवन के सच्चे अनुभव नहीं। उसे तमाम तरह के तरीकों के जरिए बाजार में खपा दिया जाता है।

पहले प्रतिस्पर्धा एक नवाचार भी लाती थी

अब चूंकि सतह पर बहुतायत में यही दिखाई देता है, इसलिए पहले प्रतिस्पर्धा एक नवाचार भी लाती थी, अब केवल प्रतियोगी खड़ा करती है। पहले गुणवत्ता और श्रेष्ठता की छननी भी लगाती थी, मगर अब सफलता के लघुपथ भी इसी दूसरे किस्म की प्रतिस्पर्धा की देन है, जिसका काम केवल बाजार को विस्तार देना है। एक ही चीज के कितने ब्रांड बाजार में उपलब्ध हो गए, ये सब प्रतिस्पर्धा का ही प्रतिफल है। सबके मूल्य अलग, जबकि उपयोगिता समान है।

एक औसत आर्थिक स्थिति वाला उपभोक्ता जीवन की अनिवार्य आवश्यकता के लिए किसी एक ब्रांड का चयन करता है, लेकिन अक्सर वहां भी ठगा जाता है। ऐसे में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा किसे कहेंगे? वहीं, प्रतिस्पर्धा का चेतना संपन्न बौद्धिक पक्ष यह है कि प्रतिस्पर्धा मानसिक गुलामी का कारण न बने। प्रतियोगी होने पर भी प्रत्यक्ष भेंट वार्ताएं सम्मानजनक स्थिति में दर्ज हों, स्वस्थ संवाद बाधित न हो।

क्या प्रतिस्पर्धा हमेशा ही लाभकारी होती है?

आज संवाद की संभावना कितनी शेष बची है हमारे बीच कभी-कभी इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। मनुष्य नौकरी, पदोन्नति, आय, सामाजिक प्रतिष्ठा और कई अन्य दुर्लभ वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। इन सबके बीच क्या हमने कभी सोचा है कि प्रतिस्पर्धा हमेशा ही लाभकारी होती है?

कुछ स्थितियों में प्रतिस्पर्धा के जरिए सीमित चीजों का बंटवारा करना समाज के लिए फायदेमंद होता है। मगर प्रतिस्पर्धा करने से फायदे कम, काम में कमियां अधिक नजर आती हैं। क्योंकि उद्देश्य काम को सही तरीके से अंतिम रूप देना नहीं, बल्कि उद्देश्य अपनी जगह स्थापित करना है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोई वस्तु कब दोबारा चलन में आ रही है। सबसे अधिक नकली उत्पाद सौंदर्य प्रसाधन, शीतल पेय और डिब्बाबंद खाद्य सामग्री में होते हैं। ये किस गैर स्वभाविक प्रतिस्पर्धा का ही प्रतिफल है।

प्रकृति अपने आप से प्रतिस्पर्धा नहीं करती

क्या हमने कभी सोचा है कि प्रकृति अपने आप से प्रतिस्पर्धा नहीं करती। हर पत्ती हरी, हर फल का स्वाद अलग और यह सब अपनी सुंदरता की भिन्नता से पर्यावरण को समृद्ध करता है। मगर हमने जाने-अजनाने प्रतिस्पर्धा जीवी समाज को विस्तार दे दिया, जिसने हमारी गुणवत्ता को बाधित तो किया है, साथ ही हमारे भीतर की चिंतन चेतना और ठहराव को भी कुंद कर दिया है। ऐसा न हो कि प्रतिस्पर्धा हमारा स्वभाव ही न बन जाए। स्वयं को आगे बढ़ाने के लालच में अवरोधक स्वभाव ही हमारे भीतर विकसित न होने लगे।

यह अक्सर देखने में आता है कि युवाओं ने प्रतिस्पर्धा के चलते अपने भीतर अवसाद को ग्रहण कर लिया है। वे अपनी कठिनाइयां, संघर्ष और द्वंद्व किसी से साझा नहीं करते। स्वयं को कमजोर साबित किए जाने का डर और प्रतियोगिता से बाहर हो जाने का संशय उनके मानस पर बना रहता है। असफलता में जीवन से हार मानने की स्थिति इसी से पैदा होती है। कुछ लोग अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धी होते हैं, कुछ अधिक और कुछ तो हर परिस्थिति में जीतने के लिए जुनूनी प्रतीत होते हैं।

मनोवैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी लोगों में प्रेरणा मुख्य रूप से आंतरिक कारकों के बजाय बाहरी कारकों से आती है। जो लोग किसी कार्य में महारत हासिल करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं या जिनका आत्मसम्मान उच्च होता है, उनमें प्रतिस्पर्धा के प्रति जुनून होने की संभावना कम होती है।

इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपनी आत्म-योग्यता मुख्य रूप से जीतने से या जीतने से मिलने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा और मूर्त पुरस्कारों से प्राप्त करते हैं, उनमें अस्वस्थ स्तर तक प्रतिस्पर्धी होने की संभावना अधिक होती है। प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य अपनी छिपी हुई क्षमता को हासिल करना होना चाहिए। याद रखिए, आप अपने भविष्य के स्वरूप को कभी नहीं हरा सकते। आपके भविष्य का स्वरूप हमेशा आपसे एक कदम आगे होगा। बस, इसके लिए आपको प्रतिस्पर्धा अपने अतीत से रखनी होगी, किसी व्यक्ति से नहीं।

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