खुशी के पल वे अनमोल क्षण हैं, जो हमें अपने जीवन की असली अहमियत बताते हैं। वे पल जिनमें गहराई होती है और हमारे मन की खुशी होती है। चाहे जीवन की उपलब्धि से भरे पल हों या फिर अपने परिवार के साथ गुजरने वाले सामान्य क्षण, जिस पल हम अपने आपको बहुत ही हल्का और खुशनुमा महसूस करते हैं, वहीं हमारी खुशी के सबसे महत्त्वपूर्ण पल होते हैं। इन्हें किसी असाधारण उपलब्धि से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये किसी भी रूप में हमें प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते कि हम सकारात्मक रहें। सकारात्मक सोच ही हमारी खुशी के पलों के लिए एक माहौल तैयार करती है।

दरअसल, खुशी का मूल स्रोत हमारा अंतर्मन है, लेकिन हमारा अंतर्मन इच्छाओं से घिरा रहता है, और जब हमारी ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम मन में दुख की अनुभूति करते हैं। यह विचार कुछ ऐसा है, जैसे हम जीना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन अपनी ही सोच और विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि असली जीवन क्या है, इसे पहचान नहीं पाते। हमारे धर्मग्रंथों से लेकर विचारकों ने यह दर्ज किया है कि इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप को दुखी करना हमारी खुशी के मूल स्रोत को खत्म करने के बराबर है। कुछ लोग क्षणिक चीजों में सुख खोजना चाहते हैं, जो कुछ क्षण के लिए खुशी प्रदान कर देगा, लेकिन दीर्घकाल के लिहाज से उतना उपयोगी नहीं है।

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कई बार खुशियां भी हमारे दुख का कारण बनती हैं, क्योंकि कभी यह गलत रास्ते से पाई हुई खुशियां भी हो सकती हैं। खुशी के पल वही होते हैं, जो हमें दीर्घकाल का आनंद प्रदान करें और हमें चिंता से मुक्त कर पाए। प्रसिद्ध दार्शनिक एपिक्यूरस का भी यही दृष्टिकोण है कि दुख और चिंता से मुक्ति का असली मतलब ही खुशी के पल है। यानी व्यक्ति सरल जीवन जीए, मित्रतापूर्ण व्यवहार करे और मानसिक रूप से शांति का अनुभव करे, तो यही सच्चे सुख के स्रोत हैं। मगर भौतिकता की अंधी दौड़ ने हमें इस विचार से अलग कर दिया है। अब हम यह सोच ही नहीं पाते कि बहुत कम में बहुत अधिक चीजों की प्राप्ति संभव है। इसका मतलब यह है कि छोटी-छोटी खुशियां हमें बड़े सुख को प्रदान करने वाली होती हैं, न कि बड़ी-बड़ी उपलब्धियां।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि खुशी असल में हमारा आत्मिक विकास है, जो हमें संघर्ष की स्थितियों से प्राप्त होता है और जब हम इसे पार कर लेते हैं, तो हमें बड़ा ही संतोष मिलता है। हम जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं और यही चुनौतियां हमें जीवन के असली रंग से परिचित कराती हैं और ये जीवन के नए-नए रंग हमें खुशी के पलों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। मगर आज हम इतनी उलझनों में उलझे हैं कि हमने अपनी खुशी के पलों की गणना केवल भौतिकतावादी सोच के तहत की है, जबकि हम अपनी भागदौड़ भरी जीवनशैली से अक्सर हमारी खुशी के पलों को ओझल कर देते हैं।

हम अपने बच्चों को बड़ी सफलताओं के पीछे लगा देते हैं, माता-पिता को अपनी सफलता का रोड़ा समझकर उन्हें उपेक्षित छोड़ देते हैं। पति-पत्नी अक्सर भाई-बहन और बच्चों को कुछ हासिल करने के नाम पर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या इस तरह हम कभी खुशी प्राप्त कर सकते हैं, जब हमारे अपने ही हमारे साथ न हों? ऐसा शायद कभी नहीं हो सकता कि बिना अपनों के हम अपनी खुशी के पलों को अर्जित कर पाएं। सफलता जीवन का आयाम है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। पैसा कमाना, यश कमाना, पराजित न होना और हर स्थिति में विजय का तिलक अपने माथे पर लगा लेना। अगर यही खुशी के पलों को निर्धारित करता है, तो ऐसी खुशी से कोई लाभ नहीं है।

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यह कोरी कल्पना है कि हम खुशी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि यह सतही तौर पर होता है। हमारी असली खुशी हमारे अपनों और परिवार के साथ बिताए उन पलों में हैं, जब हम खिलखिला के हंस पाते हैं और दूसरे के चेहरे पर भी हंसी ला पाते हैं। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि आसान और अर्थपूर्ण है। अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसी से हमें असली शांति खुशी और सही दृष्टिकोण प्राप्त होता है। जब हम टीवी और मोबाइल की दुनिया में नहीं थे, तब भी तो लोग खुशी तलाशते थे। आज भी दूरदराज के गांवों के लोग अपने परिवार के साथ बैठ कर जब भोजन करते हैं, तो उनके चेहरे देखने लायक होते हैं। ऐसा लगता है, जैसे उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। जबकि आधुनिक माने जाने वाले लोग यह मानकर चलते हैं कि ये सारे रिश्ते बोझ हैं और उसकी सारी खुशी उनकी सफलता में ही है।

एक बार इन खुशी के पलों को अपने घर में खोजना चाहिए। समाज को हमारी आवश्यकता है, तो समाज के काम आना चाहिए। खुशी हमारी सृजनात्मकता है। जितना हम इसके ऊपर काम करेंगे, ये उतनी ही निखरेगी। खुशी दरअसल संतोष का नाम है और यह संतोष हमें तभी प्राप्त हो सकता है, जब हम किसी और के लिए कुछ कर पाएं।