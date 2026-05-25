नई तकनीकें हमेशा से ही आम इंसान को चकित करती रही हैं। इन दिनों ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता चर्चा के केंद्र में है। हमारे जीवन में ऐसा ही कौतूहल तब भी देखने को मिला था, जब कंप्यूटर और मोबाइल का आगमन हुआ था। हर नई तकनीक आम व्यक्ति के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न खड़ा करती है- क्या यह उसके जीवन को बेहतर बनाएगी या उसे और पीछे धकेल देगी?

इस संदर्भ में यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि मशीनें अब तक मनुष्य के निर्देशों पर ही काम करती आई हैं। वे निष्पक्ष होकर एक समान तरीके से कार्य कर सकती हैं, लेकिन उनकी दिशा और उद्देश्य मनुष्य ही तय करता है।

अगर तकनीक का विकास मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ किया जाए, तो वह केवल सुविधा का साधन नहीं, बल्कि अवसरों का विस्तार करने वाला माध्यम बन सकती है। जब आम लोग जुगाड़ और तरकीबों से आगे बढ़कर तकनीक के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने लगें, तब समझा जा सकता है कि वह तकनीक एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ रही है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब तक की तकनीकों से अलग और विशिष्ट

इसी क्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब तक की तकनीकों से अलग और विशिष्ट है, क्योंकि इसे इंसानों की तरह काम करने और निर्णय लेने के लिए विकसित किया गया है। यही कारण है कि यह कई लोगों के मन में अपनी प्रासंगिकता खोने का भय भी उत्पन्न करता है।

आज स्थिति यह है कि केवल एक निर्देश देने भर से काम पूरा हो जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दायरा इतना व्यापक है कि यह हमारी कल्पना से भी आगे तक फैला हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इसकी कार्यप्रणाली और भाषा को समझ ले, तो वह अपने लिए कई ‘एजंट’, यानी डिजिटल सहयोगी तैयार कर सकता है।

ये अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की तरह कार्य करते हैं। कोई लेखन में मदद करता है, कोई शोध में, तो कोई तकनीकी कार्यों में। इस तरह एक व्यक्ति के साथ एक पूरी डिजिटल टीम काम कर सकती है। यह विचार पहली नजर में असंभव या भयावह लग सकता है, लेकिन अब यह वास्तविकता बन चुका है।

मानव इतिहास पर दृष्टि डालें, तो जब पहली बार मनुष्य के हाथ में कलम आई होगी, तब उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक नया माध्यम मिला। इसके बाद कंप्यूटर आया, जिसने कार्य की गति और दायरा दोनों को विस्तृत किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी हमें इसी दृष्टि से देखना चाहिए- एक उपकरण के रूप में। यह हमारे विचारों का स्थान लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए है।

AI का संतुलित उपयोग छोटे-छोटे कार्यों से मुक्त कर सकता है

अगर इसका संतुलित उपयोग किया जाए, तो यह हमें रोजमर्रा के छोटे-छोटे कार्यों से मुक्त कर सकता है और हमें सोचने, सीखने तथा सृजन करने के लिए अधिक समय दे सकता है। मगर यह भी आवश्यक है कि हम इसे अपनी बौद्धिक क्षमता का विकल्प न बनने दें। जैसे कलम केवल लिखने में सहायता करती है, विचार नहीं देती, वैसे ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी तभी सार्थक है, जब वह मानव बुद्धि और संवेदना के साथ मिलकर कार्य करे।

विज्ञान-कथा फिल्मों में अक्सर एक विशाल और शक्तिशाली रोबोट दिखाया जाता है, जिसे नियंत्रित करने वाला एक छोटा-सा जीव होता है। यह दृश्य प्रतीकात्मक भी है। अगर हम एआइ का उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने के बजाय केवल परिश्रम से बचने के लिए करने लगें, तो भविष्य में हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी हो सकती है, जहां मशीनें शक्तिशाली हों और मनुष्य अपनी ही क्षमताओं से दूर होता चला जाए।

हम बिना समझे और सीखे केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर हो जाएं, तो हमारी सोच सीमित हो सकती है। हम नए विचारों के बजाय पहले से बने ढांचे को दोहराने लगेंगे। रचनात्मकता और मौलिकता का आधार जिज्ञासा और सीखने की इच्छा है। यह कमजोर पड़ जाए, तो तकनीकी प्रगति के बावजूद हमारी बौद्धिक क्षमता घट सकती है।

यह भी ध्यान रखने योग्य है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को संचालित करने वाले डेटा सेंटर अत्यधिक ऊर्जा और पानी का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका उपयोग जिम्मेदारी और संतुलन के साथ करना आवश्यक है। तकनीक जितनी शक्तिशाली होती है, उसके उपयोग में उतनी ही सजगता अपेक्षित होती है। आखिरकार तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, समाज को हमेशा मौलिकता की जरूरत होगी चित्रकारों, दार्शनिकों और समाजसेवियों की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी।

कल्पना, संवेदना और सामाजिक प्रतिबद्धता जैसे गुण मनुष्य के ही हैं

मशीनें जानकारी दे सकती हैं, स्वरूप पहचान सकती हैं और कार्यों को तेज कर सकती हैं, लेकिन कल्पना, संवेदना और सामाजिक प्रतिबद्धता जैसे गुण मनुष्य के ही हैं। एक चित्रकार केवल रंगों से चित्र नहीं बनाता, वह अपने समय की भावनाओं को कैनवास पर उतारता है। एक दार्शनिक केवल प्रश्न नहीं उठाता, बल्कि जीवन को समझने के नए दृष्टिकोण देता है। और एक समाजसेवी समाज के कमजोर वर्गों के साथ खड़ा होकर परिवर्तन की दिशा तय करता है।

यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि समाज को कुशल, ईमानदार और मेहनतकश लोगों की हमेशा आवश्यकता रहेगी। वह कारीगर, जो अपने हाथों से सृजन करता है। वह शिक्षक जो ईमानदारी से ज्ञान देता है, वह श्रमिक जो अपनी मेहनत से समाज की नींव मजबूत करता है। इनकी भूमिका किसी भी तकनीक से कम नहीं हो सकती। तकनीक काम को आसान बना सकती है, लेकिन समर्पण, ईमानदारी और श्रम का मूल्य आज भी वही है, जो पहले था।

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