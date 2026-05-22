कॉकरोच जनता पार्टी के पास राजनीतिक जमीन नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जमीन तैयार करने के बाद अस्तित्व में आई थी। नेपाल में जेन-जी आंदोलन राजनीतिक रूप से खोखली हो चुकी व्यवस्था की पृष्ठभूमि में खड़ा हुआ था, जबकि बांग्लादेश में बदलाव की जमीन मुख्यतः धार्मिक कट्टरता पर आधारित थी।

ऐसे में सवाल यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पास क्या है, सिवाय इसके कि वह केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है? वह पूरे राजनीतिक तंत्र का विरोध नहीं कर रही, जिसे बदलने के उद्देश्य से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे।

एक कहावत है—“भागते भूत की लंगोटी ही सही।”

दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ताधर्ता अभिजीत दीपके ने कुछ ऐसा ही किया है। सोशल मीडिया के इस दौर में, जब भ्रम आग से भी तेज गति से फैलता है, तब चीफ जस्टिस का एक शब्द “कॉकरोच” का दीपके ने जिस तरह इस्तेमाल किया, उसने उसे अचानक चर्चा के केंद्र में ला दिया। हालांकि, इस भ्रम के टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि केजेपी के पास कोई ठोस नैतिक आधार नहीं है। और राजनीति में वैचारिक व नैतिक जमीन का होना पहली शर्त माना जाता है।

मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए उस संदर्भ को समझना जरूरी है, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने “कॉकरोच” शब्द को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। यह संदर्भ स्वयं युवाओं, विशेषकर जेन-जी, के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती को उजागर करता है। जेन-जी के भीतर विभाजन की शुरुआत ही आरक्षण व्यवस्था से हो जाती है, जो अवसर की समानता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आती है। सवाल यह है कि अभिजीत दीपके इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे?

कहां से शुरू हुआ यह मामला?

पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट के वकील संजय दुबे की एक याचिका से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने अयोग्य वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिए जाने का विरोध किया था। इस याचिका की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने संजय दुबे से पूछा कि क्या उनके पास अपने “सीनियर एडवोकेट” के दर्जे के लिए मुकदमा लड़ने के अलावा कोई और मामला नहीं है?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “पूरी दुनिया शायद सीनियर दर्जे के लिए पात्र हो सकती है, लेकिन कम-से-कम आप नहीं हैं। यदि हाई कोर्ट आपको सीनियर घोषित भी कर देता है, तो हम आपके पेशेवर आचरण को देखते हुए उसे रद्द कर देंगे।”

सुनवाई के दौरान वकीलों की कानून की डिग्रियों की जांच प्रक्रिया का मुद्दा भी उठा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ वकीलों द्वारा डाली जा रही सामग्री को देखकर उन्हें कई वकीलों की कानून की डिग्रियों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह होता है। उन्होंने कहा कि वह ऐसे किसी उपयुक्त मामले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के कई वकीलों की डिग्रियों की सत्यता की जांच सीबीआई से कराई जा सके, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कई कारणों से इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठा रही है।

इसी दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता संजय दुबे से कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं, जो व्यवस्था पर लगातार हमला करते रहते हैं। क्या आप भी उन्हीं के साथ जुड़ना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि कुछ युवा रोजगार न मिलने और अपने पेशे में जगह न बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उनमें से कुछ मीडिया में पहुंच जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, तो कुछ अन्य प्रकार के एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं।

चीफ जस्टिस की इन टिप्पणियों को पढ़ने के बाद सवाल उठता है कि क्या हमारे सिस्टम में योग्य युवाओं की तुलना में अयोग्य लोगों को अधिक अवसर और लाभ नहीं मिल रहा? और इसी संदर्भ में यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभिजीत दीपके योग्य युवाओं के साथ खड़े हैं या उन अयोग्य “कॉकरोचों” के साथ, जिनकी ओर चीफ जस्टिस ने संकेत किया था?

अरविंद केजरीवाल से जुड़ा एक उल्लेखनीय प्रसंग

योग्यता और अयोग्य “कॉकरोचों” की इस चर्चा के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा एक प्रसंग भी उल्लेखनीय है। अभिजीत दीपके, केजरीवाल के आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उनकी तुलना महात्मा गांधी से करते हैं। पत्रकार और लेखक अभिषेक श्रीवास्तव की किताब “आम आदमी के नाम पर” में अरविंद केजरीवाल की पुस्तक “स्वराज” से जुड़ा कथित कंटेंट चोरी का एक प्रसंग दर्ज है। किताब के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर के दादरी निवासी अजयपाल नागर ने 23 मार्च 2013 को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किताब चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। अजयपाल नागर का आरोप था कि “स्वराज” उनकी पुस्तक “भारतीय राजव्यवस्था” की नकल करके लिखी गई थी।

स्पष्ट है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने समाज में मौजूद ऐसे ही परजीवी तत्वों की ओर संकेत किया, जो दूसरों की योग्यता और मेहनत के आधार पर अपनी दुकान खड़ी करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी भी कहीं न कहीं ऐसी ही एक राजनीतिक दुकान प्रतीत होती है, जो व्यवस्था से नाराज जेन-जी को कुछ समय के लिए आकर्षित तो कर सकती है, लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ विकल्प नहीं बन सकती।

कॉकरोच पृथ्वी पर डायनासोर से भी पहले से मौजूद जीव माना जाता है। यह एक निशाचर कीड़ा है, जो अंधेरी, गर्म और नम जगहों में पनपता है। वैज्ञानिक रूप से यह भी तथ्य है कि सिर कट जाने के बाद भी कॉकरोच कई दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि उसका तंत्रिका तंत्र शरीर के अन्य हिस्सों में भी सक्रिय बना रहता है।

कॉकरोच की इस सर्वाइवल कलाकारी को, ऑफिस कार्यालयों में युवा तंज की तरह इस्तेमाल करते हैं। मसलन, बॉस की बटरिंग या चमचागिरी कर लंबे समय से नौकरी में बने रहने वाले को अक्सर कॉकरोच की संज्ञा देते हैं।

(यह लेखक के निजी विचार हैं। लेख में प्रस्तुत तथ्यों और आंकड़ों के लिए लेखक जिम्मेदार हैं। जनसत्ता का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।)