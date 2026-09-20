पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री के जन्मदिन से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के इतने सदस्य दिखे टीवी पर कहते हुए कि नरेंद्र मोदी के लिए ‘आशीर्वाद का दीया’ जरूर जलाना शाम छह और सात बजे के बीच। मैंने आदेश समझ कर एक दीया जलाया। जलाते समय अखिलेश यादव से सुना कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ से लोग तकलीफ में हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर याद दिलाया कई लोगों ने कि प्रधानमंत्री ने तेल बचाने के वास्ते नागरिकों से इसका इस्तेमाल कम करने को कहा था।

जन्मदिन के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के आला पदाधिकारियों और नरेंद्र मोदी के मंत्रियों से उनकी इतनी प्रशंसा सुनी कि वह खुशामद लगी। दिन भर समाचार चैनल देखना पत्रकारों के लिए अनिवार्य है। सोशल मीडिया पर ताजी खबरों की तलाश में रहती हूं, सो उस दिन इतने लोग दिखे मोदी की प्रशंसा करते हुए कि सोचने बैठ गई कि उनको क्यों इस किस्म की खुशामद की जरूरत रहती है। क्या इसलिए कि जब से काकरोच जनता पार्टी वालों ने अपनी मुहिम चलाई है स्कूलों को ठीक करने के लिए, प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास कम हो गया है?

यह खयाल आया, तो यह भी याद आया कि पिछले बारह साल के मोदी के कार्यकाल में पहली बार अगर किसी ने उनका मजाक बनाने की हिम्मत दिखाई है, तो इन ‘काकरोचों’ ने। इंस्टाग्राम पर बार-बार रीलें दिखती हैं जिसमें मोदी को निशाने पर रख कर नौजवान न सिर्फ मीम बनाते हैं प्रधानमंत्री के, बल्कि यह भी साबित करते हैं कि वे डरते नहीं हैं सत्ताधारियों की शक्ति से।

अभी तक माहौल ऐसा रहा है देश में कि प्रधानमंत्री की आलोचना लोग चुपके से ही किया करते थे। इसलिए कि मोदी ने बहुत बार जतलाया है कि उनको आलोचना पसंद नहीं है। अब सामने आए हैं ऐसे नौजवान जो देश में कमियां दिखाते नहीं थकते हैं। स्कूल ठीक करने वाली उनकी मुहिम ने विद्यालयों की गिरती इमारतें दिखाई हैं। गरीब देहाती लोगों के झुग्गीनुमा मकान दिखाए हैं और यह भी दिखाया है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पीने का पानी इतना गंदा है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में बच्चों की मौत हो रही है।

एक तरह से देखा जाए, तो ये ‘काकरोच लोग’ देश की सेवा कर रहे हैं। इसलिए अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री आदेश देते अपने मुख्यमंत्रियों को कि जहां-जहां स्कूलों की इमारतें जर्जर हैं, उनकी फौरन मरम्मत की जाए उनके जन्मदिन का जश्न मनाने के तौर पर। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, तो कितना अच्छा लगता कि लाखों दीये जलाने के बदले स्कूल ठीक करने का आदेश देते।

मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में इन चीजों पर बहुत ध्यान दिया था। लालकिले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान घोषित किया। इसके बाद देहातों में इतने शौचालय बने कि कई जगहों पर खुले में शौच करना बंद हो गया। मैंने अपने गांव में इस परिवर्तन को देखा है। मगर यह भी देखा है कि आदिवासियों के लिए जो स्कूल हैं महाराष्ट्र के इस अमीर गांव में, उनका बुरा हाल है। लाभ बच्चों को नहीं, अध्यापकों को होता है। इसलिए कि गांव के हिसाब से उनकी तनख्वाह काफी अधिक है। पूरे स्कूल के लिए सिर्फ दो शिक्षक हैं जो हर विषय पढ़ाते हैं। कैसे अच्छी शिक्षा मिलेगी ऐसे बच्चों को जिनके मां-बाप अशिक्षित होते हैं। इन चीजों की तरफ मैंने अपने लेखों में कई बार शासकों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन वे बेकार रहीं।

मोदी के दौर में ऐसा है कि जब वे खुद पहल करते हैं, तो सुधार होता है। ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाते समय मैंने दुआ की कि प्रधानमंत्री अपने शेष कार्यकाल में उन चीजों पर फिर ध्यान देंगे, जिन पर ध्यान दिया था उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में। बड़ी-बड़ी चीजें बहुत हुई हैं। देश को नया संसद भवन मिला है, नए एक्सप्रेस-वे मिले हैं, नए हवाईअड्डे बने हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ वाला नारा मिला है। कई भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं को ‘लखपती दीदी’ और ‘ड्रोन दीदी’ बना दिया गया है। ये छोटी उपलब्धियां नहीं हैं और मुख्यमंत्री कहते नहीं थकते हैं कि ये सब कुछ हुआ है मोदी की दूरदर्शिता से।

देश जानता नहीं है कि मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं विकास की गति बढ़ी है लंबी छलांगें लेकर। इसलिए समझना मुश्किल है कि मोदी को इतने खुशामदियों की क्या जरूरत है? खुशामदी हर बड़े राजनेता के करीब होने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिनकी खुशामद करते हैं ये लोग, उनका अक्सर नुकसान करते हैं लाभ पहुंचाने के बदले। इसलिए कि जिस राजनेता को तारीफ सुनने की आदत पड़ जाती है, वह शक्तिशाली होने के बजाय कमजोर होता है और फिर आलोचना थोड़ी-सी भी हो अगर, तो तकलीफ देती है।

मोदी कहते हैं कई बार कि उनको आलोचक पसंद हैं, लेकिन आलोचना सकारात्मक होनी चाहिए नकारात्मक नहीं। यही तो हो रहा है इन दिनों प्रधानमंत्रीजी। स्कूल ठीक करो अभियान सकारात्मक है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में स्कूलों को ठीक करने के बदले काकरोच पार्टी वालों को भगाने का काम हो रहा है। ऐसा करना नकारात्मक नहीं, तो और क्या है? प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मैंने दुआ यह की कि वे उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करें, जिन पर दूसरे और तीसरे कार्यकाल में उन्होंने ध्यान कम दिया है। मेरी सूची में सबसे ऊपर है शिक्षा में सुधार लाना।

सच तो यह है कि प्रधानमंत्री के इस जन्मदिन को जब याद करूंगी, तो याद आएंगे, वे छोटे बच्चे जो दीयों में से तेल बोतलों में डाल कर घर लेकर गए थे, ताकि खाना पकाने में काम आए। जलते दीये कम याद आएंगे।