श्रम का भले ही कोई भी रूप हो, यह वाकई सम्मानजनक है। टॉल्स्टॉय ने भी अपनी प्रसिद्ध रचना ‘व्हाट देन मस्ट वी डू’ में समाज के ढांचे में मौजूद आर्थिक असमानता और शोषण की तीखी आलोचना की है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति बिना श्रम के दूसरों के श्रम पर निर्भर रहता है, वह नैतिक रूप से कमजोर होता है। टॉल्स्टॉय के विचार श्रम की महिमा को और बढ़ाते हैं। मगर इस आधुनिक युग में लोग श्रम को अधिक महत्त्व न देते हुए व्यक्ति के भौतिक रूप से सफल होने को ज्यादा महत्त्व देते हैं।

जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करके पैसा कमा रहा है, उसके प्रति समाज की मानसिकता यही होती है कि वह एक साधारण आदमी है। आमतौर पर उसके श्रम को सम्मानजनक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। जबकि ऐसे लगभग सभी काम या काम की श्रेणी ऐसी है, जिसके बिना समाज का काम न चले। सवाल है कि जिस काम के बिना हमारा जीवन सहज न रह पाए या कई मुश्किलें सामने खड़ी हो जाएं, उन कार्यों का सम्मान न करना क्या हमारी संवेदनशीलता को कठघरे में खड़ा नहीं करता।

समाज के लिए सभी कार्य आवश्यक रूप से जरूरी हैं, चाहे वह सफाईकर्मी का कार्य हो या फिर खेत में अनाज उगाना, विद्यालय में पढ़ाना हो या समाज सेवा करना। प्रत्येक कार्य का अपना एक समान महत्त्व है और उसे उच्च और निम्न दृष्टि से देखना उचित नहीं है। आज तकनीक ने जीवन को बहुत ही सहज बना दिया है और इसी वजह से मनुष्य का श्रम से दूर होना स्वाभाविक है। अब लोग अधिक मेहनत करने से बचने लगे हैं। श्रम और श्रमिक के प्रति जो आदर भाव था, वह समाज में कहीं खो गया है।

लोग सब कुछ पा लेने की होड़ में लगे हैं और सब कुछ पाने के लिए ही श्रम करना चाहते हैं। समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करना अब उन्हें बेकार लगने लगा है। मानव सभ्यता के विकास में श्रम का इतिहास छिपा है और जिस मानव सभ्यता को आज इस विकसित रूप में हम देख रहे हैं, वह इसी श्रम की महिमा है। श्रम में ही समाज की आर्थिक प्रगति छिपी है। अगर एक शिक्षक परिश्रम करके बच्चों को न पढ़ाए, तो क्या विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है? एक चिकित्सक अगर रोगियों की सेवा न करे, तो क्या रोगी अपनी बीमारी से निजात पा सकता है?

सभी कार्यों के पीछे श्रम ही निहित है, जो हमें न केवल आत्मनिर्भरता प्रदान करता है, बल्कि जीवन के गतिमान होने का द्योतक भी है। श्रम को सिर्फ जीविका अर्जित करने का माध्यम समझना श्रम की गरिमा को कम करना है। समाज में किसी भी व्यक्ति का श्रम ज्यादा या कम नहीं होता, बल्कि छोटे से छोटा कार्य करने वाले व्यक्ति का भी श्रम उसी व्यक्ति के श्रम की तरह उपयोगी होता है, जो कथित तौर पर बड़े रूप में कार्य कर रहा है। किसी को कमतर करके आंकना श्रम के महत्त्व को उपेक्षित करने के बराबर है। Mahatma Gandhi का भी मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए। गांधी चरखा कातने को केवल स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक नहीं मानते थे, बल्कि इसे वे श्रम की प्रतिष्ठा से जोड़ते थे। उनका यही मानना था कि सभी कार्य समान रूप से सम्माननीय होते हैं, चाहे वह खेती करना हो, सफाई करना हो या फिर कपड़े बुनना। सभी विचारक यह मानते हैं कि श्रम करने में कोई बुराई नहीं है।

श्रम करना एक सम्माननीय कार्य है और इसी नाते हमें श्रमिकों का बहुत सम्मान करना चाहिए। श्रम व्यक्ति को मेहनती बनाता है और उसे अनुशासन की सीख देता है। वास्तविक जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है, जो अपने संघर्षों के दौरान श्रम करना सीखता है। बड़े से बड़े वैज्ञानिकों, नेताओं और कलाकारों की सफलता के पीछे उनका कठोर परिश्रम छिपा है। आज का युग थोड़ा अलग हो गया है। मशीनों ने श्रम का स्थान ले लिया है। श्रम के स्वरूप में भी बदलाव आया है। इन सब विकसित मशीनों के कारण यह अंतिम तौर पर नहीं माना जा सकता कि श्रम का महत्त्व कम हो गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मनुष्य का स्थान लिया है या ले रही है, लेकिन मनुष्य जैसी सृजनात्मक सोच, काम से जुड़ाव और मानवीय मूल्यों को कार्य के साथ जोड़ना मशीन का कार्य नहीं है, बल्कि यह अंतिम तौर पर मनुष्य का ही कार्य है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने भले ही काम की गति को बढ़ा दिया है, लेकिन यह तकनीक मनुष्य के समान भाव में कार्य करना कभी भी नहीं सीख सकती, क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है और उसकी संवेदनशीलता, कुशलता और सृजनात्मकता का अपना मूल्य है।

इसलिए हमें चाहिए कि हम श्रम और श्रमिक दोनों का सम्मान करें। मनुष्य मशीनों पर अपनी निर्भरता को कम करे, श्रम को मानव विकास का साधन समझे और परिश्रमी बने। श्रम ही मानव जीवन और मानव के कल्याण का एक रास्ता है, जिसे हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब हम श्रम और श्रमिकों के प्रति सच्ची भावना रखेंगे। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम परिश्रम करें और अपने बच्चों को भी परिश्रमी बनना सिखाएं। जो देश परिश्रम करना जानते हैं, वही मानव सभ्यता में आगे बढ़ सके हैं और उन्होंने ही विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आए, तो हम सभी नागरिकों को परिश्रम करना सीखना होगा और श्रम की महिमा को जरूरी महत्त्व देना होगा।