हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) से जुड़ी साइबर सुरक्षा की घटना ने डिजिटल बैंकिंग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले महीने शेयर बाजार को दी गई सूचना में बैंक ने स्वीकार किया कि ‘डार्क वेब’ पर उपलब्ध करीब 3.75 लाख रिकार्ड की प्रारंभिक जांच में 3,897 ऐसे मिले, जिनमें ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां थीं। इनमें नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल, घर के पते, ग्राहक पहचान संख्या और ऋण संबंधी विवरण शामिल थे। बैंक ने स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजंसी से जांच कराने की बात कही, लेकिन स्पष्ट किया कि घटना से उसके कारोबार और वित्तीय प्रदर्शन पर कोई महत्त्वपूर्ण असर नहीं पड़ा।

सवाल है कि बैंक का वित्तीय प्रदर्शन सुरक्षित रहना ही क्या उसकी सफलता का पैमाना है? ग्राहक की निजता और सुरक्षा का क्या होगा? इतनी बड़ी संख्या में ग्राहकों की निजी जानकारी का ‘डार्क वेब’ तक पहुंचना कोई मामूली घटना नहीं है। ग्राहक बैंक को मेहनत की कमाई के साथ अपनी पूरी आर्थिक पहचान सौंपता है। बदले में उसे सुरक्षा का भरोसा मिलता है। जब यही जानकारी अपराधियों के हाथों तक पहुंचती है, तो यह महज तकनीकी चूक नहीं, संस्थागत जवाबदेही की गंभीर परीक्षा बन जाती है।

आज साइबर अपराधियों को खाते का पासवर्ड चुराने की भी हमेशा जरूरत नहीं पड़ती। ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, बैंक शाखा और ऋण संबंधी जानकारी ही ठगों के लिए विश्वसनीय पहचान गढ़ने का हथियार बन सकती है। वक्त के साथ यह समस्या जटिल होती जा रही है। जुलाई 2026 में बैंक आफ बड़ौदा ने एक कर्मचारी के ईमेल खाते तक अनधिकृत पहुंच की घटना स्वीकार की। इस घटना ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया कि अगर बैंक के कर्मचारी का ईमेल सुरक्षित नहीं, तो ग्राहक की जानकारी की सुरक्षा का दावा कितना विश्वसनीय है!

दूसरी बड़ी विफलता तब सामने आती है, जब ग्राहक के खाते से रकम निकल जाती है और बैंक उसे राहत देने के बजाय नियमों की दुहाई देने लगता है। मार्च 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक आफ इंडिया पर 95.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बैंक कुछ ग्राहकों के अनधिकृत इलेक्ट्रानिक लेनदेन की रकम दस कार्यदिवस के भीतर लौटाने में विफल रहा था। यह कार्रवाई बताती है कि ग्राहक की सुरक्षा केवल साइबर अपराध रोकने तक सीमित नहीं है। ठगी के बाद उसकी रकम वापस दिलाना भी बैंक की जिम्मेदारी है।

अक्तूबर 2026 में केरल हाईकोर्ट का एक फैसला इस समस्या का और गंभीर चेहरा सामने लाता है। एक सेवानिवृत्त महिला प्राचार्य के एसबीआइ खाते से 2019 में साइबर ठगी के जरिए 3.73 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। उन्होंने उसी दिन शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बैंक ने रकम वापस नहीं की। आखिर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए बैंक को पूरी रकम लौटाने का निर्देश दिया। अदालत ने बैंक द्वारा ग्राहक की लापरवाही साबित करने के आधारों पर भी सवाल उठाए। यानी अपनी ही रकम वापस पाने के लिए एक बुजुर्ग महिला को वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा।

इसी तरह, नवंबर 2026 में केनरा बैंक से जुड़े एक मामले में दिल्ली के जिला उपभोक्ता फोरम ने साइबर ठगी की शिकार महिला को 4,14,488 रुपए लौटाने, एक लाख रुपए मुआवजा और 50 हजार रुपए कानूनी खर्च देने का आदेश दिया। महिला ने मोबाइल स्क्रीन साझा की थी, जिसके बाद उसके खाते से रकम निकल गई। बैंक ने ग्राहक के व्यवहार को जिम्मेदारी का आधार बनाया, लेकिन फोरम ने केवल ग्राहक की लापरवाही का पर्याप्त प्रमाण नहीं माना। बैंक को अपने पक्ष में जरूरी तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत करने थे।

यह फैसला एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करता है- ग्राहक को ठगी का शिकार होने भर से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। 2024-25 में भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल कार्यालयों को 2,96,321 शिकायतें मिलीं। इन सभी को बैंक की गलती नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतनी बड़ी संख्या बैंकिंग सेवाओं और शिकायत निवारण व्यवस्था में मौजूद चुनौतियों का संकेत जरूर देती है।

अब यह संकट वैश्विक भी है। जापान में नवंबर 2026 में एक साइबर हमले के बाद छह सौ इक्कीस ग्राहकों की जानकारी उजागर हुई। इसी महीने 3,20,118 लोगों की जानकारियां प्रभावित होने की बात सामने आई। ये घटनाएं बताती हैं कि बैंक अपनी सेवाएं तीसरे पक्ष को सौंपकर सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। पराग्वे के उएनो बैंक का हालिया वित्तीय संकट भी लाखों ग्राहकों के भरोसे और आर्थिक सुरक्षा की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।

भारत का पिछला अनुभव भी कम चेतावनीपूर्ण नहीं है। अगस्त 2018 में पुणे के कासमास कोआपरेटिव बैंक पर साइबर हमले में अपराधियों ने एटीएम स्विच प्रणाली को निशाना बनाकर लगभग 94.42 करोड़ रुपए निकाल लिए। इसके बाद एसडब्लूआइएफटी प्रणाली के जरिए करीब 13.92 करोड़ रुपए विदेश भेजे गए। इन घटनाओं की तकनीक और एसबीआइ के मौजूदा डेटा लीक का स्वरूप अलग है, लेकिन सबक एक ही है- महंगे सुरक्षा साफ्टवेयर और कागजी नियम पर्याप्त नहीं हैं। निरंतर निगरानी, स्वतंत्र आडिट और कठोर जवाबदेही के बिना डिजिटल बैंकिंग सुरक्षित नहीं हो सकती।

अब सबसे बड़ा सवाल है कि एसबीआइ का डेटा बाहर पहुंचा कैसे? क्या बैंक के आंतरिक सर्वर में सेंध लगी, किसी कर्मचारी की भूमिका थी या किसी सेवा प्रदाता की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी? फिलहाल किसी संभावना की पुष्टि नहीं हुई है। बैंक को स्पष्ट करना होगा कि पूरे डेटा संग्रह में क्या-क्या शामिल है, कितने ग्राहक वास्तव में प्रभावित हुए और सभी संभावित पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी गई है या नहीं। यह भी बताया जाना चाहिए कि उससे बचाव के लिए क्या कदम उठाने हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा का कानूनी ढांचा तैयार करता है। हालांकि इसके प्रमुख दायित्वों का प्रभावी होना मई 2027 से निर्धारित है, इसलिए वर्तमान मामले में लागू कानूनी प्रावधानों का आकलन सावधानी से करना होगा। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी के लिए किसी कानूनी समयसीमा की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। प्रभावित ग्राहकों को समय पर सूचना देना और संभावित धोखाधड़ी से बचाना बैंक का बुनियादी दायित्व है। अब आरबीआइ को केवल जुर्माना लगाने से आगे बढ़ना होगा। बैंकों के स्वतंत्र साइबर आडिट, तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही, डेटा लीक की स्थिति में तत्काल सूचना और अनधिकृत लेनदेन की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए।

डिजिटल भारत की सफलता का पैमाना केवल करोड़ों आनलाइन लेनदेन नहीं, नागरिक का भरोसा होना चाहिए। बैंक की तिजोरी में पैसा सुरक्षित होना जरूरी है, लेकिन ग्राहक की पहचान, निजता और आर्थिक प्रतिष्ठा भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। आखिर नागरिक अपनी पूरी आर्थिक जिंदगी बैंक के हवाले करता है। सवाल है कि कब तक बैंक जांच और तकनीकी शब्दावलियों के पीछे छिपेंगे और ग्राहक अपनी ही रकम तथा निजता की रक्षा के लिए दर-दर भटकेगा? निजता कोई खैरात नहीं, नागरिक का अधिकार है। उसकी रक्षा में विफल रहने वाली संस्था को जवाबदेही से बचने की छूट नहीं मिलनी चाहिए।