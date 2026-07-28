भारत आज विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आधुनिक सड़कें, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो रेल, रेलवे गलियारा, हवाईअड्डे, औद्योगिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी और आवासीय परियोजनाएं किसी भी राष्ट्र की प्रगति की प्रतीक मानी जाती हैं। अमेरिका, चीन, जापान, सिंगापुर और यूरोप के अनेक देशों ने इसी मार्ग पर चल कर आर्थिक समृद्धि हासिल की है। भारत भी उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस विकास यात्रा के बीच एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त हरियाली, स्वच्छ जल और स्वस्थ पर्यावरण भी बचा पा रहे हैं? इसके बिना भावी पीढ़ी कितनी सुरक्षित रहेगी।

आज बढ़ती गर्मी, वायु प्रदूषण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां केवल पर्यावरणीय मुद्दे नहीं हैं, बल्कि मानव जीवन और आर्थिक विकास दोनों को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक मानने की आवश्यकता है। यह सत्य है कि आधारभूत संरचना निर्माण के दौरान अनेक स्थानों पर पेड़ों की कटाई अपरिहार्य हो जाती है। सरकारें प्रतिपूरक वृक्षारोपण की नीतियां बनाती हैं, लेकिन वास्तविक समस्या पौधे लगाने की नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रखने की है। अक्सर पौधरोपण अभियान सरकारी रिकार्ड, तस्वीरों और समाचारों तक सीमित रह जाते हैं। कुछ महीने बाद अनेक पौधे देखरेख के अभाव में सूख जाते हैं। इसलिए वृक्षारोपण की सफलता का आकलन लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं, बल्कि पांच वर्ष बाद जीवित वृक्षों की संख्या से किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर वृक्षारोपण अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कितने पौधे बचे इसकी जांच की की जानी चाहिए। जिस प्रकार वित्तीय कार्यों का लेखा-जोखा किया जाता है, उसी प्रकार वृक्षारोपण अभियानों का भी स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष यह सार्वजनिक रूप से बताया जाए कि कितने पौधे लगाए गए, उनमें से कितने जीवित हैं तथा उनकी देखरेख की जिम्मेदारी किस संस्था के पास है। केवल पौधे लगाने के आंकड़ों के बजाय जीवित वृक्षों के फीसद को सफलता का वास्तविक मापदंड बनाया जाना चाहिए। यदि यह व्यवस्था लागू हो जाए, तो पौधरोपण केवल औपचारिकता न रह कर वास्तविक पर्यावरण संरक्षण का माध्यम बन सकता है।

दुनिया के अनेक देशों ने विकास और हरियाली को साथ लेकर चलने का सफल प्रयास किया है। सिंगापुर को ‘गार्डन सिटी’ के रूप में जाना जाता है, जहां बड़े निर्माण कार्यों के साथ हरित क्षेत्र विकसित करना अनिवार्य है। जापान और यूरोप के कई देशों में स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना अधिक रहती है। भारत भी इन अनुभवों से सीख लेते हुए अपनी परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी माडल विकसित कर सकता है। सरकार को निजी कंपनियों, स्कूलों-कालेजों, उद्योगों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों को इस अभियान से जोड़ना चाहिए।

देश की प्रत्येक नई जमीन-जायदाद परियोजना, आवासीय टाउनशिप, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, औद्योगिक पार्क और व्यावसायिक परिसर में चारदीवारी के चारों ओर कम से कम बीस फीट चौड़ी हरित पट्टी विकसित करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस हरित पट्टी क्षेत्र में नीम, कदंब, अमलतास, अर्जुन, सहजन, अशोक, गुलमोहर और पीपल जैसे छायादार एवं दीर्घजीवी वृक्ष लगाए जाएं। ऐसी हरित पट्टियां केवल सौंदर्यीकरण का माध्यम नहीं होंगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण, तापमान संतुलन, धूल में कमी और आक्सीजन वृद्धि में भी अहम भूमिका निभाएंगे। समय के साथ ये हरित पट्टियां शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक सुरक्षा कवच का कार्य कर सकती हैं।

इसी प्रकार देश में जहां-जहां नई सड़कें, एक्सप्रेस-वे और फ्लाईओवर विकसित किए जा रहे हैं, वहां बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाना चाहिए। सड़कों के दोनों किनारों पर हरित पट्टियां विकसित हों, ताकि भविष्य में ये केवल यातायात मार्ग नहीं, बल्कि हरित गलियारे के रूप में भी पहचाने जाएं। इससे यात्रियों को छाया मिलेगी, पर्यावरण सुधरेगा और शहरों को बेहतर हरित आवरण प्राप्त होगा। इसी तरह जल संरक्षण को भी विकास योजनाओं का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। सभी उन्नत राजमार्गों, बड़े सरकारी भवनों, औद्योगिक परिसरों और आवासीय परियोजनाओं में वर्षा जल संचयन की प्रभावी व्यवस्था हो। इससे भूजल स्तर को सुधारने में सहायता मिलेगी, जो आज देश के अनेक शहरों में गंभीर चिंता का विषय बन चुका है।

दिल्ली, मेरठ, कानपुर, अहमदाबाद, आगरा और गोरखपुर जैसे अनेक शहरों में वर्षा जल निकासी के लिए बड़े खुले नाले हैं। वर्तमान में इनमें से कई क्षेत्र गंदगी और अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहे हैं। यदि नगर निगम, विकास प्राधिकरण और पर्यावरण विभाग संयुक्त रूप से इन नालों के दोनों किनारों पर बड़े स्तर पर पौधरोपण करें, तो कुछ वर्षों में ये क्षेत्र हरित गलियारों में बदल सकते हैं। इन स्थानों पर सामान्यत: पर्याप्त नमी रहती है, जिससे पौधों के जीवित रहने और तेजी से विकसित होने की संभावना भी अधिक होती है। ये क्षेत्र भविष्य में शहरों के ‘हरित फेफड़ों’ के रूप में विकसित किए जा सकते हैं। इससे प्रदूषण नियंत्रण और शहरी सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

वृक्षारोपण अभियानों की सफलता के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। इसके लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच या मोबाइल ऐप विकसित किया जाना चाहिए, जहां लगाए गए प्रत्येक पौधे का जियो-टैग, तस्वीर, स्थान, जिम्मेदार संस्था और उसकी वर्तमान स्थिति दर्ज हो। इससे यह स्पष्ट होगा कि कितने पौधे लगाए गए और उनमें से कितने वास्तव में बचे हैं। तकनीक के माध्यम से निगरानी और जन-भागीदारी दोनों को मजबूत बनाया जा सकता है।

विकास की पहचान केवल कंक्रीट, सीमेंट और स्टील की ऊंची संरचनाओं से नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कितनी हरियाली, स्वच्छ हवा, सुरक्षित जल और स्वस्थ पर्यावरण छोड़ कर जाते हैं। यदि सरकार, निजी क्षेत्र और आम नागरिक मिल कर ईमानदारी से कार्य करें, तो भारत केवल आर्थिक महाशक्ति ही नहीं, बल्कि ‘हरित महाशक्ति’ भी बन सकता है। तेजी से बढ़ते भारत में हरित पट्टियां, जल संरक्षण और वृक्षों की सुरक्षा को विकास नीति का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। विकास की असली पहचान कंक्रीट नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हरियाली है।

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जन भागीदारी के बिना कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। जिस प्रकार स्वच्छता और शौचालय निर्माण से जुड़े अभियानों ने देश के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन किया, उसी प्रकार हरियाली को भी राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप देना होगा। जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ और स्मृति दिवस जैसे अवसरों पर पौधरोपण को सामाजिक संस्कार बनाया जाना चाहिए। आज आवश्यकता केवल पौधे लगाने की नहीं, बल्कि उन्हें परिवार के सदस्य की तरह अपना कर उनकी देखभाल करने की है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष के संरक्षण का संकल्प ले, तो आने वाले वर्षों में भारत का पर्यावरणीय स्वरूप बदल सकता है।