Defence Budget 2026: वर्ष 2026-27 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। इस क्षेत्र के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 15 फीसद अधिक है। पिछले वर्ष रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में संभवत: यह पहला अवसर है, जब रक्षा क्षेत्र के लिए आबंटन में इतनी बड़ी वृद्धि की गई है।

इस बजट की खास बात यह है कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। माना जा रहा है कि यह पैसा नई मिसाइलों, लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और ड्रोन की खरीद पर खर्च किया जाएगा। पिछले बजट में रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 1.80 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

सरकार ने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयात घटाने के साथ-साथ शोध एवं विकास को बढ़ावा देने की दिशा में जो पहल की थी, बजट में उसकी छाप भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। समुद्री और जमीनी सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियों के बीच सामरिक जरूरतों की लिहाज से यह उम्मीद की जा रही थी कि बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुछ खास प्रावधान किए जा सकते हैं। इस बजट में किए गए प्रावधानों से साफ है कि भू-राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों के दृष्टिगत भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों के प्रति कितना गंभीर है।

इसके अतिरिक्त पिछले छह-सात वर्षों से जिस तरह से रक्षा बजट में लगातार वृद्धि हुई है, उससे स्पष्ट है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे-जैसे देश में आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का विस्तार हो रहा है, उससे उत्पादन और गुणवत्ता की क्षमता में इजाफा होने के साथ ही रक्षा निर्यात में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2020 में संसद की एक समिति ने रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर बजट का आबंटन न किए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की थी।

इसके बाद से रक्षा क्षेत्र के बजट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले पांच वर्षों के बजट पर नजर डालें तो सकल रक्षा बजट (बीई) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में 4.78 लाख करोड़, 2022-23 में 5.25 लाख करोड़, 2023-24 में 5.94 लाख करोड़, 2024-25 में 6.22 लाख करोड़ रुपए और 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ के रुपए का आबंटन रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है।

पिछले एक दशक में भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों में भारत की सुरक्षा चिंताओं की लिहाज से यह जरूरी भी था। गौरतलब है कि चीन लगातार अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है। वह रोबोट सेना और मानव रहित वाहन जैसे विकल्पों को अपना रहा है।

अमेरिका के बाद चीन दूसरा ऐसा देश है, जो रक्षा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। उसने वर्ष 2025-26 के बजट में रक्षा क्षेत्र में 7.2 फीसद का इजाफा कर 1.81 ट्रिलियन युआन (करीब 249 बिलियन डालर) का आबंटन किया था, जो भारत के रक्षा बजट से चार गुना अधिक है। इस मामले में चीन के बाद रूस का स्थान है। भारत रक्षा क्षेत्र में खर्च के मामले में दुनिया का चौथा बड़ा देश बन गया है और अपनी तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में प्रयासरत है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय के लिए पर्याप्त बजट की मांग उठ रही थी।

अभी भारत अपनी जीडीपी का लगभग दो फीसद रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह कम से कम तीन फीसद होना चाहिए। अमेरिका अपनी कुल जीडीपी का चार फीसद, जबकि चीन जीडीपी का तीन फीसद रक्षा पर खर्च करता है। हालांकि, भारत के रक्षा मंत्रालय को आपातकालीन खरीद के लिए धनराशि के विशेष आबंटन का प्रावधान है, जिसके जरिए वह बजट के अतिरिक्त भी धन खर्च कर सकता है।

भारतीय रक्षा मंत्रालय के पास इस समय कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो हमारी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगी। मौजूदा बजट में 26 अतिरिक्त राफेल-एम लड़ाकू विमानों के सौदे को अंतिम रूप मिलने की उम्मीद है। साथ ही प्रोजेक्ट-751 के तहत छह नई स्टील्थ पनडुब्बियों का निर्माण शुरू होगा, जो पानी के नीचे लंबे समय तक छिपकर वार करने वाली एआइपी तकनीक से लैस होंगी। वायु सेना के लिए तेजस लड़ाकू विमान के उत्पादन में तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा, एलसीएच प्रचंड हेलिकाप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण तैयार करने और रूस से मिलने वाली एस-400 वायु रक्षा प्रणाली की अगली खेप के लिए रास्ता खुल सकेगा।

डोकलाम विवाद और आपरेशन सिंदूर के बाद चीन तथा पाकिस्तान के मोर्चे पर भारत को और ज्यादा सतर्क एवं सशक्त होने की जरूरत है। इसके अलावा भारत को आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रभावी रणनीतिक प्रयास करने होंगे। सीमावर्ती राज्यों में कई चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं। ऐसे में भारत ने भी दुनिया के दूसरे देशों की तरह सेना के आधुनिकीकरण तथा परंपरागत शस्त्रों के बजाय भविष्य की तकनीक को ध्यान में रखते हुए निवेश करने की जो योजना शुरू की है, जिसके आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

इस बार के आम बजट में सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को सात हजार करोड़ रुपए से अधिक आबंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है। भारत, चीन के साथ तीन हजार से अधिक किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ऐसे में बीआरओ की ओर से यहां कई तरह के निर्माण कार्यों की योजना बनाई गई है। खासतौर से लद्दाख में न्योमा एअर फील्ड का विकास, अंडमान-निकोबार द्वीप में स्थायी पुल संपर्क, हिमाचल प्रदेश में शिकू ला सुरंग और अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग सहित अन्य परियोजनाओं को विकसित किए जाने की योजना है।

ये परियोजनाएं सामरिक दृष्टि से विशेष महत्त्व रखती हैं। बजट में बड़ी धनराशि का आबंटन किए जाने से बीआरओ को इन परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। सेना के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा खरीद में 75 फीसद से ज्यादा सामान भारतीय कंपनियों से लेने की नीति को आगे बढाया जा रहा है, जिससे घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी और आयात पर निर्भरता भी कम होगी।

एक समय हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन आज भारत दुनिया के कई देशों को हथियार बेच रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए, तो वर्ष 2026-27 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आबंटन में जो इजाफा किया गया है, वह बहुत ज्यादा नहीं, तो कम भी नहीं है। इससे सेना के आधुनिकीकरण और मजबूती की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को निश्चित रूप से बल मिलेगा।