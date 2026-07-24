कोई भी लेखक क्यों लिखता है? यह प्रश्न किसी भी लेखक के सामने बार-बार उसी प्रकार उपस्थित होता है, जैसे कोई दीपक स्वयं जलकर भी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को प्रकाश देता है। लेखक अपने अनुभवों, संवेदनाओं, संघर्षों और विचारों को शब्दों में ढालकर केवल स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता, बल्कि दूसरों के जीवन में भी चिंतन और प्रकाश की एक छोटी-सी किरण पहुंचाने का प्रयास करता है।

स्वीडन की एक रोचक परंपरा ‘डेथ क्लीनिंग’ का मूल भाव यह है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अनावश्यक वस्तुओं को व्यवस्थित कर दे, ताकि उसके जाने के बाद परिवार पर उनका बोझ न पड़े। यह विचार किसी भी संवेदनशील इंसान को भीतर तक झकझोर देता है। हम जीवन भर वस्तुओं, उपलब्धियों और स्मृतियों का संग्रह करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि आखिर हमारे जाने के बाद वास्तव में क्या शेष रहेगा। क्या हमारी अलमारियां, संपत्ति और संग्रह हमें जीवित रख पाएंगे, या फिर हमारे विचार, शब्द और मूल्य ही हमारी वास्तविक विरासत बनेंगे?

लिखना इसलिए जरूरी है कि जीवन अपने आप में एक अधूरी पांडुलिपि है। मनुष्य जन्म और मृत्यु के मध्य असंख्य अनुभवों, संघर्षों, प्रेम, पीड़ा, आशा और निराशा से होकर गुजरता है। इनमें से अधिकांश समय की धूल में विलीन हो जाते हैं, लेकिन शब्द उन्हें विस्मृति से बचा लेते हैं। साहित्य स्मृति का वह तीर्थ है, जहां बीते हुए समय की धड़कनें सुरक्षित रहती हैं। अगर कबीर आज भी हमारे बीच बोलते प्रतीत होते हैं, प्रेमचंद के किसान आज भी हमारे सामने जीवित खड़े दिखाई देते हैं, तो इसका कारण शब्दों की अमरता है।

जिस प्रकार ‘डेथ क्लीनिंग’ घर की अनावश्यक वस्तुओं को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार लेखन मन के भीतर जमा अनावश्यक बोझ को व्यवस्थित करने का प्रयास है। मन में संचित पूर्वाग्रह, कटुता, अहंकार, असुरक्षाएं और अनावश्यक प्रतिस्पर्धाएं भी एक प्रकार की मानसिक अव्यवस्था ही हैं। लेखन समय-समय पर अपने भीतर झांकने और इनसे मुक्त होने का अवसर देता है।

मगर आज लेखन के सामने एक गहरी चुनौती खड़ी है। साहित्य का संसार धीरे-धीरे बाजार, लोकप्रियता और तात्कालिक प्रसिद्धि की शक्तियों से घिरता जा रहा है। केवल पारितोषिक, आर्थिक लाभ या किसी राजनीतिक दल की प्रशंसा के लिए लिखना हमारे समय की सबसे बड़ी साहित्यिक विडंबनाओं में से एक बन गया है। लेखक को उसके श्रम का मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि वह उसके बौद्धिक परिश्रम की स्वीकृति है। पर मानदेय प्राप्त करने और केवल धन कमाने के लिए लिखने में उतना ही अंतर है, जितना साधना और व्यापार में होता है।

जब लेखन केवल आर्थिक लाभ का माध्यम बन जाता है, तब शब्द अपनी आत्मा खोने लगते हैं। लेखक सत्य का अन्वेषक न रहकर लोकप्रियता का अनुगामी बन जाता है। इसी प्रकार जब कलम किसी सत्ता, विचारधारा या राजनीतिक दल की प्रशस्ति का उपकरण बन जाती है, तब साहित्य की नैतिक स्वतंत्रता संकट में पड़ जाती है। लेखक का धर्म किसी सत्ता का प्रवक्ता बनना नहीं, बल्कि अपने समय का सजग, संवेदनशील और निर्भीक साक्षी बनना है।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनेक राष्ट्रनायकों ने लेखन को जनजागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने लेखनी का सत्ता की प्रशंसा के बजाय समाज की चेतना जगाने के लिए उपयोग किया। उनके शब्दों में साहस, उत्तरदायित्व और भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता थी।

आज सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने अभिव्यक्ति को अभूतपूर्व विस्तार दिया है, लेकिन इसके साथ दृश्यता की एक नई भूख भी विकसित हुई है। कई बार पुस्तक से अधिक उसका प्रचार, विचार से अधिक उसका विपणन और साहित्य से अधिक उसकी ब्रांडिंग चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसे समय में गहराई की अपेक्षा तात्कालिक लोकप्रियता को महत्त्व मिलने लगता है।

लेखन की वास्तविक कला बाहरी और भीतरी संसार के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में निहित है। बाहरी संसार में इतिहास, राजनीति, संघर्ष और सामाजिक यथार्थ हैं, जबकि भीतरी संसार में स्मृतियां, संवेदनाएं, स्वप्न, आशंकाएं और आत्ममंथन है। जब कोई लेखक इन दोनों संसारों के मध्य एक जीवंत सेतु निर्मित कर देता है, तभी साहित्य जन्म लेता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में लेखन का प्रश्न और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है। मशीनें भाषा का अनुकरण कर सकती हैं, तथ्यों का संकलन कर सकती हैं और शैली की नकल भी कर सकती हैं, लेकिन वे मानवीय अनुभूति का स्थान नहीं ले सकतीं। साहित्य का मूल स्रोत सूचना नहीं, अनुभूति है। और अनुभूति मनुष्य की सबसे विलक्षण संपदा है।

लिखना इस विश्वास के साथ हो कि शब्द संसार को तुरंत नहीं, पर गहराई से बदल सकते हैं। वे क्रांतियों का उद्घोष नहीं करते, लेकिन चेतना की शांत धरती में परिवर्तन के बीज अवश्य बोते हैं। एक कविता किसी निराश आत्मा में आशा जगा सकती है, एक कहानी किसी मनुष्य को अधिक करुणाशील बना सकती है और एक विचार किसी पीढ़ी की दिशा बदल सकता है।

आखिर ‘डेथ क्लीनिंग’ यह समझाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विरासत उसकी वस्तुएं नहीं, उसके विचार होते हैं। अलमारियों में रखी वस्तुएं समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, संपत्ति विभाजित हो जाती है, उपलब्धियां धूमिल पड़ जाती हैं, लेकिन विचार, शब्द और मानवीय संवेदनाएं पीढ़ियों तक जीवित रह सकती हैं। जाहिर है, लिखना इसलिए कि समय के कोलाहल में सत्य की धीमी आवाज सुनाई देती रहे, ताकि बाजार के शोर में संवेदना का संगीत जीवित रहे, ताकि सत्ता के वैभव के सामने विवेक का दीप बुझने न पाए।